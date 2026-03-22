Résultat municipale 2026 à Merdrignac (22230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Merdrignac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Merdrignac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Merdrignac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle GORÉ CHAPEL
Isabelle GORÉ CHAPEL (20 élus) ÉCHANGER PARTAGER AGIR POUR TOUS 		796 45,88%
  • Isabelle GORÉ CHAPEL
  • Fabrice HENRY
  • Magalie LAUNAY
  • Christophe RECOURSÉ
  • Lydia BOUCHET
  • Jean-Paul MALARD
  • Christelle COCHON
  • André GUYOMARD
  • Helen BIGOT
  • Yann LE PARC
  • Caroline LE COZ
  • Ludovic PIN
  • Elvina SOQUET
  • Frédéric MASSOUTIER
  • Fabienne NOGUES
  • Vincent FORGEARD
  • Célina CHAUVIN
  • Ludovic LECOLLINET
  • Audrey BARBEDETTE
  • Guillaume JAMET
Eric ROBIN
Eric ROBIN (5 élus) Bien grandir, bien vivre et bien vieillir à Merdrignac et Saint-Launeuc 		673 38,79%
  • Eric ROBIN
  • Marie-Thérèse PITHON
  • Michel HESRY
  • Isabelle HAMON
  • Cédric POILVERT
Dominique DAUNAY
Dominique DAUNAY (2 élus) Décidons et agissons ensemble 		266 15,33%
  • Dominique DAUNAY
  • Nathalie PIETO
Participation au scrutin Merdrignac
Taux de participation 74,86%
Taux d'abstention 25,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 1 754

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Merdrignac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle GORÉ CHAPEL
Isabelle GORÉ CHAPEL (Ballotage) ÉCHANGER PARTAGER AGIR POUR TOUS 		629 38,28%
Eric ROBIN
Eric ROBIN (Ballotage) Bien grandir, bien vivre et bien vieillir à Merdrignac et Saint-Launeuc 		617 37,55%
Dominique DAUNAY
Dominique DAUNAY (Ballotage) Décidons et agissons ensemble 		397 24,16%
Participation au scrutin Merdrignac
Taux de participation 71,65%
Taux d'abstention 28,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 1 681

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