Résultat municipale 2026 à Merdrignac (22230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Merdrignac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Merdrignac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Merdrignac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle GORÉ CHAPEL (20 élus) ÉCHANGER PARTAGER AGIR POUR TOUS
|796
|45,88%
|
|Eric ROBIN (5 élus) Bien grandir, bien vivre et bien vieillir à Merdrignac et Saint-Launeuc
|673
|38,79%
|
|Dominique DAUNAY (2 élus) Décidons et agissons ensemble
|266
|15,33%
|
|Participation au scrutin
|Merdrignac
|Taux de participation
|74,86%
|Taux d'abstention
|25,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|1 754
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Merdrignac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle GORÉ CHAPEL (Ballotage) ÉCHANGER PARTAGER AGIR POUR TOUS
|629
|38,28%
|Eric ROBIN (Ballotage) Bien grandir, bien vivre et bien vieillir à Merdrignac et Saint-Launeuc
|617
|37,55%
|Dominique DAUNAY (Ballotage) Décidons et agissons ensemble
|397
|24,16%
|Participation au scrutin
|Merdrignac
|Taux de participation
|71,65%
|Taux d'abstention
|28,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Nombre de votants
|1 681
Election municipale 2026 à Merdrignac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Merdrignac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Merdrignac.
L'actu des élections municipales 2026 à Merdrignac
18:36 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Merdrignac
L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Merdrignac restait à l'époque un territoire aux votes hétérogènes. Les Européennes du printemps 2024 à Merdrignac avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,90%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 15,34% des votes. Les législatives à Merdrignac une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Corentin Le Fur (Les Républicains) aux avants-postes avec 35,08% au premier tour, devant Odile de Mellon (Rassemblement National) avec 32,07%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Corentin Le Fur culminant à 64,38% des suffrages exprimés localement.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Merdrignac
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Merdrignac s'avère riche d'enseignements. À l'issue du premier passage aux urnes, Eric Robin a surclassé ses concurrents en recueillant 720 suffrages (56,03%). En deuxième position, Dominique Daunay a rassemblé 43,96% des votes. Cette victoire sans appel a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Merdrignac, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse au vu de ce triomphe écrasant, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour des municipales à Merdrignac
Ce dimanche, les électeurs ont donc la mission de départager Isabelle Goré Chapel, Dominique Daunay et Eric Robin, comme l'indique la liste des candidats pour le second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 3 bureaux de vote de la ville de Merdrignac seront ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les votants.
11:59 - Isabelle Goré Chapel, Eric Robin et Dominique Daunay forment le trio de tête à Merdrignac
Les élections municipales 2026 à Merdrignac ont vu Isabelle Goré Chapel prendre la première place dimanche dernier avec 38,28 % des votes. Eric Robin est arrivé en deuxième position avec 37,55 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Dominique Daunay est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Merdrignac, le vote a enregistré une participation de 71,65 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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