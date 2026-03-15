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19:17 - Merdrignac : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans les rues de Merdrignac, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 2 950 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 159 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 32,42% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Avec 153 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 5,69%, Merdrignac se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,67%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 437 € par an. À Merdrignac, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Municipales : vers une poussée du RN à Merdrignac ? Le mouvement nationaliste était absent lors de la dernière municipale à Merdrignac en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 30,01% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 45,91% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 16,40% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Merdrignac comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 38,90% pour les européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 32,07% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 35,62% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Merdrignac : le point sur l'abstention Pour rappel, la participation s'élevait à 63,47 % à Merdrignac lors des municipales de 2020, un niveau remarquable alors que sévissait l'épidémie de coronavirus. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une participation de 77,39 %. Il y a quatre ans, les législatives affichaient pour leur part une participation de 52,96 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 70,57 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient concentré 53,05 % des électeurs. Si on suit la trajectoire globale, la commune se positionne visiblement comme une zone fortement mobilisée aux urnes. En parallèle des élections municipales, le degré de la participation jouera en tout cas sur les résultats de Merdrignac.

15:59 - Comment a voté Merdrignac en 2024 ? Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Corentin Le Fur (Les Républicains) en tête avec 35,08% au premier tour, devant Odile de Mellon (Rassemblement National) avec 32,07%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Corentin Le Fur culminant à 64,38% des voix localement. Le rendez-vous des Européennes quelques semaines plus tôt à Merdrignac avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,90%), avec derrière elle Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,34% des votes. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle en conséquence que Merdrignac s'affirmait alors toujours comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Dernière présidentielle à Merdrignac : ce qu'il faut analyser L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Merdrignac s'affirme comme une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Merdrignac choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,46% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 30,01%. Lors de la finale de l'élection à Merdrignac, les électeurs accordaient 54,09% pour Emmanuel Macron, contre 45,91% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Merdrignac plébiscitaient Marc Le Fur (LR) avec 46,90% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 71,49%.

12:58 - Merdrignac frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces municipales Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Merdrignac, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 21,00 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant près de 58 200 euros environ. Un apport qui est loin des 504 400 € engrangés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Merdrignac est passé à 51,14 % en 2024 (contre 31,61 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Merdrignac a atteint 860 euros en 2024 (contre 832 € en 2020).

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Merdrignac Que doit-on retenir de l'issue des dernières élections municipales à Merdrignac ? Dès le premier tour à l'époque, Eric Robin a surclassé la concurrence en récoltant 56,03% des voix. Dans la position du principal opposant, Dominique Daunay a engrangé 43,96% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Merdrignac, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition face à cette victoire écrasante, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.