Résultat municipale 2026 à Merdrignac (22230) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Merdrignac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Merdrignac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Merdrignac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle GORÉ CHAPEL
Isabelle GORÉ CHAPEL ÉCHANGER PARTAGER AGIR POUR TOUS 		629 38,28%
Eric ROBIN
Eric ROBIN Bien grandir, bien vivre et bien vieillir à Merdrignac et Saint-Launeuc 		617 37,55%
Dominique DAUNAY
Dominique DAUNAY Décidons et agissons ensemble 		397 24,16%
Participation au scrutin Merdrignac
Taux de participation 71,65%
Taux d'abstention 28,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 1 681

Source : ministère de l’Intérieur

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