Résultat de l'élection municipale 2026 à Méricourt : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Méricourt

Tête de listeListe
Laurent Dassonville
Laurent Dassonville Liste du Rassemblement National
MERICOURT LE RENOUVEAU !
  • Laurent Dassonville
  • Nathalie Pijanowski
  • Herve Michalak
  • Daniele Nolay
  • Laurent Dupont
  • Cindy Boquet
  • Denis Lecroart
  • Isabelle Coquart
  • Thierry Van Bockstael
  • Pauline Dumont
  • Laurent Sadowski
  • Nino Masclef
  • Eric Dieval
  • Lucie Barthlen
  • Thomas Aissa Laour
  • Lena Jacobs
  • Philippe Palac
  • Christine Caron
  • Stephane Legrand
  • Catherine Rousseau
  • Regis Boquet
  • Emmanuelle Blandzinski
  • Gregory Davigny
  • Cathy Dubois
  • Regis Fristot
  • Melinda Guisgand
  • Sebastien Quiquet
  • Rosemonde Choquel
  • Cedric Lepretre
  • Claudine Lefer
  • Patrick Dehaffreingue
  • Henriette Dobrowolski
  • Thomas Denis
Fabrice Planque
Fabrice Planque Liste du Parti communiste français
ENSEMBLE POUR MERICOURT 2026
  • Fabrice Planque
  • Ludivine Plouvier
  • Olivier Lelieux
  • Latifa Aït Abderrafii
  • Laurent Ducamp
  • Patricia Pinguet
  • Jérôme Fleurant
  • Aurore Choquet
  • Pierre Boufflers
  • Marie Maligno
  • Bernard Baude
  • Jeanine Balcerek
  • Christophe Laour
  • Adeline Serville
  • Maxime Lepoivre
  • Nancy Bodescot
  • Salem L'Aabd
  • Virginie Dupire
  • José Pringarbe
  • Dominique Michaux
  • Julien Tome
  • Pascale Hunet
  • Flavio Spatafora
  • Sandrine Bourel
  • Olivier Paillard
  • Julie Caron
  • Louis Letoquart
  • Marine Clouet-Ferrari
  • Alvaro Di Pasquale
  • Emilie Mollet
  • Jean-Pierre Trouillot
  • Najat Lamine
  • Houari Bekhti
  • Camille Lefranc
  • Jallal Laksikisse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Baude
Bernard Baude (29 élus) Ensemble pour mericourt 		2 376 68,51%
  • Bernard Baude
  • Marianne Lenne
  • Olivier Lelieux
  • Ludivine Henneau-Plouvier
  • Laurent Ducamp
  • Latifa Aït Abderrafii
  • Fabrice Planque
  • Céline Cathy Cavignaux
  • Jérôme Fleurant
  • Jeanine Balcerek
  • Roger Jankowski
  • Dominique Michaux
  • Pierre Boufflers
  • Adeline Serville
  • José Pringarbe
  • Belinda Mercier
  • Joël Bruno Henri Choquet
  • Nancy Bodescot
  • Christophe Laour
  • Stéphanie Villain
  • David Krzyzelewski
  • Julie Caron
  • Maxime Lepoivre
  • Marie Maligno Codiposti
  • Mario Bacot
  • Patricia Pinguet
  • Salem L'aabd
  • Fatima Aknanaye
  • Abdelhallim Nacer
Laurent Dassonville
Laurent Dassonville (4 élus) Reussir ensemble pour mericourt 		897 25,86%
  • Laurent Dassonville
  • Nathalie Pijanowski
  • Jean-Louis Hermez
  • Etiennette Devoye
Daniel Sauty
Daniel Sauty Avec vous pour mericourt 		195 5,62%
Participation au scrutin Méricourt
Taux de participation 40,81%
Taux d'abstention 59,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 539

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Baude
Bernard Baude (26 élus) Ensemble pour mericourt 		2 656 51,25%
  • Bernard Baude
  • Marianne Lenne
  • Olivier Lelieux
  • Rose-Marie Julliard
  • Jean-Claude Lefebvre
  • Martine Galametz
  • Alexandre D'andrea
  • Latifa Aït Abderrafii
  • Roger Coquart
  • Maryse Blaise
  • Laurent Ducamp
  • Evelyne Viseur-Wojcik
  • Roger Jankowski
  • Ludivine Henneau-Plouvier
  • Jacques Becquet
  • Céline De Poorter
  • Christophe Delcuse
  • Jeanine Balcerek-Skrzypek
  • José Pringarbe
  • Fatima Trech
  • Jérôme Fleurant
  • Béatrice Wagon
  • Sylvain Sergent
  • Nelly Ravaïau
  • Joël Choquet
  • Dominique Michaux
Jean-François Delcroix
Jean-François Delcroix (5 élus) Mericourt bleu marine 		1 745 33,67%
  • Jean-François Delcroix
  • Etiennette Devoye
  • Laurent Dassonville
  • Anne Coolzaet
  • Sylvain Laour
Daniel Sauty
Daniel Sauty (2 élus) Avec vous pour mericourt 		781 15,07%
  • Daniel Sauty
  • Annick Caby
Participation au scrutin Méricourt
Taux de participation 59,24%
Taux d'abstention 40,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,00%
Nombre de votants 5 342

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