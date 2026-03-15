Résultat de l'élection municipale 2026 à Méricourt : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Méricourt [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Méricourt sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Méricourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Méricourt
13:09 - Une victoire sans appel aux dernières élections municipales à Méricourt
Se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Méricourt peut être intéressant. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Bernard Baude (Parti communiste français) a distancé ses adversaires en totalisant 68,51% des bulletins. Derrière, Laurent Dassonville (Rassemblement National) a engrangé 897 votes (25,86%). Ce triomphe au premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Méricourt, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse devant cette victoire sans appel, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Méricourt : les horaires des 8 bureaux de vote
Les 8 bureaux de vote de l'agglomération de Méricourt ferment leurs portes à 18 h pour le dépouillement. Le premier tour des municipales 2026 se tient ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin doit permettre de désigner les maires de l'ensemble des communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du coronavirus. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Méricourt. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Méricourt
|Tête de listeListe
|
Laurent Dassonville
Liste du Rassemblement National
MERICOURT LE RENOUVEAU !
|
|
Fabrice Planque
Liste du Parti communiste français
ENSEMBLE POUR MERICOURT 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Baude (29 élus) Ensemble pour mericourt
|2 376
|68,51%
|
|Laurent Dassonville (4 élus) Reussir ensemble pour mericourt
|897
|25,86%
|
|Daniel Sauty Avec vous pour mericourt
|195
|5,62%
|Participation au scrutin
|Méricourt
|Taux de participation
|40,81%
|Taux d'abstention
|59,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 539
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Baude (26 élus) Ensemble pour mericourt
|2 656
|51,25%
|
|Jean-François Delcroix (5 élus) Mericourt bleu marine
|1 745
|33,67%
|
|Daniel Sauty (2 élus) Avec vous pour mericourt
|781
|15,07%
|
|Participation au scrutin
|Méricourt
|Taux de participation
|59,24%
|Taux d'abstention
|40,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,00%
|Nombre de votants
|5 342
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