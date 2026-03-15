Résultat municipale 2026 à Méricourt (62680) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Méricourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Méricourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Méricourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice PLANQUE
Fabrice PLANQUE (26 élus) ENSEMBLE POUR MERICOURT 2026 		2 823 57,15%
  • Fabrice PLANQUE
  • Ludivine PLOUVIER
  • Olivier LELIEUX
  • Latifa AÏT ABDERRAFII
  • Laurent DUCAMP
  • Patricia PINGUET
  • Jérôme FLEURANT
  • Aurore CHOQUET
  • Pierre BOUFFLERS
  • Marie MALIGNO
  • Bernard BAUDE
  • Jeanine BALCEREK
  • Christophe LAOUR
  • Adeline SERVILLE
  • Maxime LEPOIVRE
  • Nancy BODESCOT
  • Salem L'AABD
  • Virginie DUPIRE
  • José PRINGARBE
  • Dominique MICHAUX
  • Julien TOME
  • Pascale HUNET
  • Flavio SPATAFORA
  • Sandrine BOUREL
  • Olivier PAILLARD
  • Julie CARON
Laurent DASSONVILLE
Laurent DASSONVILLE (7 élus) MERICOURT LE RENOUVEAU ! 		2 117 42,85%
  • Laurent DASSONVILLE
  • Nathalie PIJANOWSKI
  • Herve MICHALAK
  • Daniele NOLAY
  • Laurent DUPONT
  • Cindy BOQUET
  • Denis LECROART
Participation au scrutin Méricourt
Taux de participation 57,11%
Taux d'abstention 42,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 5 051

Source : ministère de l’Intérieur

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