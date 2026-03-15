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19:21 - Analyse socio-économique de Méricourt : perspectives électorales Comment les habitants de Méricourt peuvent-ils impacter le résultat des municipales ? Dans la ville, 19,36% des résidents sont des enfants, et 8,33% ont plus de 75 ans. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 987 euros par an, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (21,35%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (4,63%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Méricourt mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,48% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Méricourt Le RN avait obtenu 25,86% des voix lors des élections locales à Méricourt il y a 6 ans. Il n'y aura pas de second tour, Bernard Baude étant choisi au premier tour. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 43,56% des voix lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 63,84% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 45,27% aux représentants du parti lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Au second tour, le RN sécurisait 50,77% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 53,04% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 53,92% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Méricourt. L'élection se conclura alors directement, sans second tour.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Méricourt À l'occasion de ces élections municipales 2026, la valeur de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Méricourt. L'abstention s'élevait à 59,19 % pour le premier tour des élections de 2020 (un niveau conforme aux 55,3 % du pays) alors que la pandémie du Covid frappait le pays. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été bornée par une abstention à 31,08 % dans la ville (la participation grimpant à 68,92 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 57,73 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 41,39 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 55,36 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité distancée du processus électoral.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Méricourt Concernant le scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Méricourt favorisaient le RN (53,92%), devant les partis de gauche unis (31,97%). Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. Le rendez-vous électoral des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Méricourt avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (53,04%), suivie par Manon Aubry qui avait récolté 10,64% des voix. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Dernière présidentielle à Méricourt : les résultats qu'il faut analyser Globalement, le paysage électoral fait de Méricourt un bastion pour le courant national-populiste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Méricourt était en effet marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 43,56% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 21,36%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,84% pour Marine Le Pen, contre 36,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Méricourt plaçaient en tête les marinistes (45,27%) devant la Nupes (32,99%). L'issue du scrutin au second tour profitait aux marinistes, rassemblant 50,77% des suffrages exprimés.

12:58 - Méricourt touchée par la réforme fiscale avant ces élections Illustration d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Méricourt, la taxe d'habitation a affiché un taux à 18,86 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant près de 66 700 euros environ la même année. Un produit qui est loin des 1 702 240 € récoltés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Méricourt s'est établi à près de 64,55 % en 2024 (contre 43,29 % en 2020). Un taux à mettre en perspective avec la moyenne du pays, qui avoisine les 40 %. Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Méricourt s'est chiffrée à 759 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 709 € relevés en 2020.

11:59 - Une victoire sans appel aux dernières élections municipales à Méricourt Se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Méricourt peut être intéressant. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Bernard Baude (Parti communiste français) a distancé ses adversaires en totalisant 68,51% des bulletins. Derrière, Laurent Dassonville (Rassemblement National) a engrangé 897 votes (25,86%). Ce triomphe au premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Méricourt, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse devant cette victoire sans appel, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.