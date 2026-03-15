Résultat de l'élection municipale 2026 à Mériel : les infos en direct

Programme de Jérôme Francois à Mériel (MERIEL HORIZON)

Développement de Mériel

La commune de Mériel est en pleine évolution, avec une population en augmentation et des défis à relever. Les enjeux incluent la circulation, le stationnement et les exigences de la loi SRU concernant les logements sociaux. L'objectif est de maintenir l'identité de la ville tout en répondant aux besoins croissants de ses habitants.

Proximité et Engagement

Le mandat actuel a été marqué par une volonté de proximité avec les citoyens, à travers des réunions de quartier et des concertations. Le dispositif « Adopte ton Maire » a été mis en place pour favoriser l'interaction entre les élus et les habitants. Cette approche a permis de bâtir un projet ambitieux basé sur les retours et les besoins exprimés par la population.

Équipe et Propositions

La liste MERIEL-HORIZON, renouvelée à 45%, allie expérience et nouvelles idées pour le futur de Mériel. Plus de 180 propositions ont été élaborées, visant à protéger le cadre de vie, renforcer la sécurité et promouvoir la citoyenneté. Cette équipe, composée de Mériellois de longue date et de nouveaux arrivants, partage une passion commune pour la commune.

Mobilisation des Citoyens

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 représentent une opportunité pour les habitants de choisir l'équipe qui guidera Mériel pour les six prochaines années. La mobilisation des citoyens est essentielle pour garantir une légitimité à l'équipe élue. Ensemble, il est possible de donner un nouveau souffle à la commune et d'en accroître le rayonnement.