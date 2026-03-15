Résultat de l'élection municipale 2026 à Mériel : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mériel

Tête de listeListe
Jérôme Francois
Jérôme Francois Liste divers droite
MERIEL HORIZON
  • Jérôme Francois
  • Nadège Magne
  • Jean-Pierre Courtois
  • Christine Fontaine-Augouy
  • Stéphane Chambert
  • Marie-Dominique Touron
  • Paul Beaune
  • Valérie Ferreira
  • Amine Khadir
  • Tatiana Roberto
  • Christophe Chambelin
  • Béatrice Finkel
  • Laurent Gonidec
  • Nicole Grossier
  • Stéphane Grancher
  • Christina Sellier
  • Eric Finkel
  • Carole Godinot
  • Simon Choulet
  • Judith Coulibaly-Ilboudo
  • Patrice Lefebvre
  • Jennifer Pinto
  • Pascal François
  • Karine Van Der Perre
  • Didier Morin
  • Claire Louis
  • Daniel Langer
  • Alexandrine François
  • Louis Faivre-Rampant
  • Laurence Bouville
  • Philippe Briquet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme Francois
Jérôme Francois (22 élus) Mériel horizon 		784 51,78%
  • Jérôme Francois
  • Mélody Quesnel
  • Stéphane Chambert
  • Marie-Dominique Touron
  • Jean-Pierre Courtois
  • Valérie Santos Ferreira
  • Hubert Berger
  • Laurence Bouville
  • Christophe Chambelin
  • Christine Fontaine Augouy
  • Laurent Gonidec
  • Estelle Laplaige
  • Christophe Vacher
  • Claude Schmitt
  • Paul Beaune
  • Nadège Magne
  • Emmanuel Bruckmuller
  • Pauline Normant
  • Stéphane Grancher
  • Anne-Sophie Andreas
  • Frédéric Bellaches
  • Tatiana Roberto
Olivier Sigwald
Olivier Sigwald (5 élus) Revitaliser meriel avec vous 		514 33,94%
  • Olivier Sigwald
  • Nadège Puligny
  • Eric Jeanrenaud
  • Marie-Anne Gosset
  • Jérôme Rouxel
Jean-Michel Ruiz
Jean-Michel Ruiz (2 élus) Meriel ensemble 		216 14,26%
  • Jean-Michel Ruiz
  • Claire Douay
Participation au scrutin Mériel
Taux de participation 43,22%
Taux d'abstention 56,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 536

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme Francois
Jérôme Francois Mériel horizon 		642 41,55%
Olivier Sigwald
Olivier Sigwald Vivre meriel avec vous 		340 22,00%
Eric Jeanrenaud
Eric Jeanrenaud Revitalisons meriel 		283 18,31%
Jean-Michel Ruiz
Jean-Michel Ruiz Meriel ensemble 		280 18,12%
Participation au scrutin Mériel
Taux de participation 44,18%
Taux d'abstention 55,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 569

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Delannoy
Jean-Louis Delannoy (23 élus) Vivre à mériel 		1 321 66,05%
  • Jean-Louis Delannoy
  • Eliane Gesret
  • Jean-Pierre Courtois
  • Carole Serres
  • Wilfrid Bettan
  • Sandrine Saint-Denis
  • Thierry Cachard
  • Annie Julitte
  • Hubert Berger
  • Dominique Touron
  • Mathier Legrand
  • Hélène Forgeait
  • Olivier Sigwald
  • Viviane Darmon
  • Gérard Lefebvre
  • Claudette Baron
  • Francois Martin
  • Marie-Christine Roux
  • Alexandre Vacher
  • Laurence Chambert
  • Geordie Neve
  • Michelle Girard
  • Robert Benardeau
Sylvain De Smet
Sylvain De Smet (3 élus) Valorisons mériel 		426 21,30%
  • Sylvain De Smet
  • Berangère Leverdez
  • Daniel Bellet
Jean-Michel Ruiz
Jean-Michel Ruiz (1 élu) Meriel ensemble 		253 12,65%
  • Jean-Michel Ruiz
Participation au scrutin Mériel
Taux de participation 58,90%
Taux d'abstention 41,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,40%
Nombre de votants 2 092

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