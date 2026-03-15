Résultat de l'élection municipale 2026 à Mériel : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mériel [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mériel sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mériel.
L'actu des élections municipales 2026 à Mériel
13:45 - Évolution de la fiscalité locale : les chiffres clés de Mériel
À Mériel, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 837 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 1 217 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à 40,58 % en 2024 (contre près de 23,40 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 62 300 euros en 2024. Un produit qui est loin des 2 130 370 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 24,90 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.
11:59 - Le bilan des dernières élections à Mériel
Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Mériel. Lors de la première manche électorale, Jérôme Francois (Divers) a terminé en tête en totalisant 41,55% des suffrages. Deuxième, Olivier Sigwald (Divers) a recueilli 340 votes (22,00%). Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Jérôme Francois l'a finalement emporté avec 784 voix (51,78%), face à Olivier Sigwald avec 33,94% des électeurs et Jean-Michel Ruiz obtenant 14,26% des voix. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. En dépit du fait que Olivier Sigwald a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 174 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.
09:57 - Les municipales à Mériel, c'est aujourd'hui
Les 4 bureaux de vote de la ville de Mériel sont ouverts jusqu'à 20 heures pour permettre aux habitants de décider. Dans le cadre des élections municipales de 2026, les 3 743 votants de Mériel sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? La liste de ceux qui aimeraient gouverner la commune après les municipales 2026 à Mériel est affichée plus bas. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mériel
|Tête de listeListe
|
Jérôme Francois
Liste divers droite
MERIEL HORIZON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Francois (22 élus) Mériel horizon
|784
|51,78%
|
|Olivier Sigwald (5 élus) Revitaliser meriel avec vous
|514
|33,94%
|
|Jean-Michel Ruiz (2 élus) Meriel ensemble
|216
|14,26%
|
|Participation au scrutin
|Mériel
|Taux de participation
|43,22%
|Taux d'abstention
|56,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 536
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Francois Mériel horizon
|642
|41,55%
|Olivier Sigwald Vivre meriel avec vous
|340
|22,00%
|Eric Jeanrenaud Revitalisons meriel
|283
|18,31%
|Jean-Michel Ruiz Meriel ensemble
|280
|18,12%
|Participation au scrutin
|Mériel
|Taux de participation
|44,18%
|Taux d'abstention
|55,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 569
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Delannoy (23 élus) Vivre à mériel
|1 321
|66,05%
|
|Sylvain De Smet (3 élus) Valorisons mériel
|426
|21,30%
|
|Jean-Michel Ruiz (1 élu) Meriel ensemble
|253
|12,65%
|
|Participation au scrutin
|Mériel
|Taux de participation
|58,90%
|Taux d'abstention
|41,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,40%
|Nombre de votants
|2 092
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