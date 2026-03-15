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19:20 - Le poids démographique et économique de Mers-les-Bains aux municipales Quelle influence les habitants de Mers-les-Bains exercent-ils sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 471 hab par km² et un taux de chômage de 22,44%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (34,31%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1559 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre familles monoparentales (18,08%) et le nombre de résidences HLM (15,29% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 49,58%, comme à Mers-les-Bains, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Le RN tente de plus en plus les électeurs de Mers-les-Bains Le RN ne présentait pas formellement de liste pour la dernière bataille municipale à Mers-les-Bains en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 33,88% des votes lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 55,53% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 22,11% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN obtenait 37,91% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 45,16% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 39,82% pour le RN. Il finira avec 47,28% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 61,26 % d'abstention à Mers-les-Bains En 2020, la participation à Mers-les-Bains avait atteint 38,74 % à la fin du premier tour, une mobilisation modeste alors que le rendez-vous avait lieu dans un contexte de pandémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part fédéré 73,71 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 53,59 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 68,17 % au premier tour, contre 55,05 % en 2022. En prenant du recul, les chiffres dessinent le profil d'une commune relativement attachée au vote. Pour cette municipale 2026, cette donnée à Mers-les-Bains sera en tout cas fondamentale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quel verdict à Mers-les-Bains ? Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Mers-les-Bains plébiscitaient Matthias Renault (Rassemblement National) avec 39,82% au premier tour. C'est néanmoins Emmanuel Maquet (Les Républicains) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 52,72% des suffrages exprimés. Le scrutin des Européennes en amont à Mers-les-Bains avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (45,16%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 11,57% des votes. Le contexte politique de Mers-les-Bains a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - En 2022, la commune de Mers-les-Bains était difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Mers-les-Bains plaçaient Marine Le Pen en tête avec 33,88% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 24,28%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,53% pour Marine Le Pen, contre 44,47% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Mers-les-Bains accordaient leurs suffrages à Emmanuel Maquet (LR) avec 45,45% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,09%. Cette physionomie politique de Mers-les-Bains dessine un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - À Mers-les-Bains, le montant de la fiscalité locale est en hausse Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Mers-les-Bains, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 20,03 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 928 130 €. Une somme bien en-dessous des quelque 1,24771 million d'euros (1 247 710 € très exactement) engrangés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Mers-les-Bains s'est établi à près de 50,00 % en 2024 (contre 26,00 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Mers-les-Bains s'est établi à environ 2 174 euros en 2024 contre 1 482 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Mers-les-Bains L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Mers-les-Bains est très révélatrice. Sans aucune opposition, 'Rassemblement pour mers' menée par Emmanuel Maquet a logiquement obtenu 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Mers-les-Bains, cette dynamique pèsera irrémédiablement. À l'occasion de ces nouvelles municipales ce dimanche soir, le défi sera de déterminer si une réelle opposition parvient à se structurer contre cette mainmise. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse particulièrement clair a d'ores et déjà été apporté.