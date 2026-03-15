Résultat municipale 2026 à Mers-les-Bains (80350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mers-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mers-les-Bains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mers-les-Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel MAQUET
Emmanuel MAQUET (20 élus) Rassemblement pour Mers 		1 009 70,02%
  • Emmanuel MAQUET
  • Monique EVRARD
  • Vincent ROUSSELIN
  • Sandra MAUGER-PRUVOTS
  • Thomas FLEUTRE
  • Séverine BARDOUX-CHONE
  • Fabrice HINSCHBERGER
  • Régine DOUILLET
  • Gabin NOGUE
  • Laurence DREER
  • Olivier PORTEBOIS
  • Céline BERNARD
  • Thierry WILLEMS
  • Camille GUSTAVE
  • Herman BRUN
  • Sandra L'HUILLIER
  • Jean-Bernard DEVOS
  • Marie-Christine ROBERT
  • Patrice MOPIN
  • Marjolaine LUCRON
Jean-Gabriel ROLLERI
Jean-Gabriel ROLLERI (3 élus) UNISSONS MERS 		432 29,98%
  • Jean-Gabriel ROLLERI
  • Amandine BONCOEUR
  • Xavier PÉRÈS
Participation au scrutin Mers-les-Bains
Taux de participation 69,67%
Taux d'abstention 30,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,21%
Nombre de votants 1 525

Source : ministère de l’Intérieur

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