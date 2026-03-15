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19:19 - Démographie et politique à Mertzwiller, un lien étroit Dans la ville de Mertzwiller, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,30%. De plus, le taux de ménages propriétaires (80,15%) met en avant l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2 337 € par mois souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 1529 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,61%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,80%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Mertzwiller mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,37% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - La commune de Mertzwiller s'ancre en faveur du RN Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière élection municipale à Mertzwiller en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 38,75% des voix lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 55,27% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 29,28% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le RN sécurisait 47,63% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 48,73% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 49,30% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 59,07% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Théo Bernhardt.

16:58 - Résultats électoraux à Mertzwiller : le point sur l'abstention Pour cette municipale, l'envie d'aller voter à Mertzwiller sera primordiale dans le dénouement du scrutin. Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal avait vu 27,14 % des inscrits se rendre aux bureaux de votes dans la commune, un taux particulièrement faible. 723 votants s'étaient alors manifestés alors que l'épidémie de Covid avait dissuadé bon nombre d'inscrits. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été rapporté à 68,57 %. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais il est intéressant d'étudier l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 33,33 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation s'élever très nettement à 56,71 %. Précédemment, le scrutin européen avait réuni 42,73 % des électeurs locaux. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune apparaît visiblement comme une zone assez peu mobilisée.

15:59 - Comment Mertzwiller a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors des dernières élections européennes, le résultat à Mertzwiller s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,73%), à la première place devant Valérie Hayer (15,37%) et François-Xavier Bellamy (7,69%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Théo Bernhardt (Rassemblement National) en pole position avec 49,30% au premier tour, devant Stéphanie Kochert (Majorité présidentielle) avec 20,11%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Théo Bernhardt culminant à 59,07% des voix dans la localité.

14:57 - Au regard des élections passées, Mertzwiller reste un territoire tourné vers le Rassemblement national Lors des législatives de 2022, les votants de Mertzwiller plébiscitaient Ludwig Knoepffler (RN) avec 29,28% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Stéphanie Kochert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,37% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Mertzwiller tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 38,75% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 27,16%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,27% pour Marine Le Pen, contre 44,73% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Impôts à Mertzwiller : un enjeu central pour 2026 À Mertzwiller, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 14,27 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 12 270 €, loin des 422 770 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Mertzwiller a évolué pour se fixer à 29,94 % en 2024 (contre 16,18 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Mertzwiller s'est chiffrée à 610 euros en 2024 contre 538 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Mertzwiller La lecture des résultats des municipales de 2020 à Mertzwiller s'avère riche d'enseignements. Unique liste en présence, 'Ensemble pour mertzwiller' a sans surprise rassemblé 687 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Mertzwiller, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux au lendemain de ce scrutin sans véritable compétition. C'est sans doute dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à chercher.