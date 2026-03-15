Résultat municipale 2026 à Mertzwiller (67580) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mertzwiller a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mertzwiller, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mertzwiller [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean KLIEBER
Jean KLIEBER (19 élus) GENERATIONS MERTZWILLER 		898 55,81%
  • Jean KLIEBER
  • Armelle WAECHTER
  • Hervé SCHALBER
  • Claudia ZIMMER
  • Pierre SUISSE
  • Dominique KERN
  • René GRAF
  • Anne LAEMMEL
  • Daniel SCHALBER
  • Agnès STREBLER
  • Thomas WOLFF
  • Evelyne LANOIX
  • Pierre-Michel WAECHTER
  • Sonja KAPPS
  • Théo GUILLAUME
  • Martine WALTER
  • Lionel SCHLICHTER
  • Cindy HOERR
  • Aurélien ARNAUD
Daniel KEMPF
Daniel KEMPF (2 élus) Le Changement pour Mertzwiller 		351 21,81%
  • Daniel KEMPF
  • Rachel FORLER
Valérie BERTRAND DENNI
Valérie BERTRAND DENNI (1 élu) MERTZWILLER VILLE ENGAGÉE 		228 14,17%
  • Valérie BERTRAND DENNI
Vincent Jean François WIMMERS
Vincent Jean François WIMMERS (1 élu) Mieux vivre à Mertzwiler 		132 8,20%
  • Vincent Jean François WIMMERS
Participation au scrutin Mertzwiller
Taux de participation 60,26%
Taux d'abstention 39,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 1 648

Source : ministère de l’Intérieur

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