Résultat de l'élection municipale 2026 à Méru : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Méru

Tête de listeListe
Frédérique Leblanc
Frédérique Leblanc Liste divers droite
Méru en action
  • Frédérique Leblanc
  • Arnaud Depuille
  • Lydie Ledard
  • Jean-Pierre Boiget
  • Nelly Hanotte
  • Mactar Diop
  • Anne-Marie Sève
  • Jean-Julien Petit
  • Corinne Lamarche
  • Gauthier Huret
  • Bouchra Cherraj
  • Pédro Fructuoso
  • Roselyne Roelandt
  • Clément Cerson
  • Katarina Herbomez
  • Rachid Ould-Abdeslam
  • Gaelle Constant
  • Hamza Terki
  • Hélène Lajoie
  • Enzo Kalychurn
  • Agnes Wepierre
  • Juan Guerrero
  • Aurore Herbaut
  • Avdil Peposi
  • Joëlle Braque
  • Erwan Guyader
  • Cynthia Joseph
  • Anass Ezzouhour
  • Christelle Delalandre
  • Eric Sinclar
  • Martine Legrand
  • Mike Ramos
  • Karine Mauger
  • Patrice Le Guesclou
  • Laurence Deschepper
Adrien Madec
Adrien Madec Liste d'union à gauche
OSONS MÉRU
  • Adrien Madec
  • Fatima Hani
  • Hervé de Deroy
  • Lola Rodriguez
  • Jamal Dorafi
  • Céline Abdelhamid
  • Christophe Frackowiak
  • Saméra Litim
  • Nicola Nationalité Italienne Martini
  • Sylvie Coeugnet
  • Hervé Martin
  • Marie Virgile
  • Pierre Phéron
  • Hinde Boukhriss
  • Jean-Sébastien Deston
  • Kenza Azzoug
  • Rayan Rhalimi
  • Delphine Michelin
  • Samba Sakho
  • Diorobo Traore
  • Nicolas Mousny
  • Christelle Carmagnac
  • Christophe Gheeraert
  • Chantal Dufossé
  • Hakim Himmich
  • Evelyne Forget
  • Kamel Ghemmour
  • Linda Fraioli
  • Jérémy Bais
  • Rosa Martini
  • Moussa Soukouna
  • Nathalie Richard
  • James Tellier
  • Alexandra Droussent
  • Christian Abraham
Anne-Laure Chaudon
Anne-Laure Chaudon Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE- LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Anne-Laure Chaudon
  • Bellahid Ammour
  • Céline Sergent
  • Michel Rozgonyi
  • Fabienne Bredon
  • Jean-Michel Guirand
  • Agnès Penaud
  • Olivier Ancellet
  • Angélique Constantin
  • John Poindujour
  • Mazhora Zerrou
  • Ibrahima Cissokho
  • Chantal Sestigh
  • Eddie Joseph
  • Évelyne Fouques
  • Bernard Martinelli
  • Fabienne Dumais
  • Yaté Haïdara
  • Tatiana Georges
  • André Mary
  • Marie-Antoinette Martinelli
  • Jacques Massoullie
  • Marie-Christine Francillette
  • Mickaël Mbemba
  • Aline Fouques
  • Yvan Graignic
  • Aurélie Leyder
  • Didier Léopold
  • Ana Trombinhas
  • Bernard Petitfrère
  • Angélina Georges
  • Mickaël Fondriest
  • Adon Bouaffon
Abdelafid Mokhtari
Abdelafid Mokhtari Liste divers droite
TOUJOURS ENSEMBLE POUR MÉRU
  • Abdelafid Mokhtari
  • Line Courville
  • Philippe Kiessamesso
  • Aldjia Dahmoun
  • Hugues de Léon
  • Françoise étienne
  • Georges Champenois
  • Estelle Lapierre
  • Sylvain Tamburro
  • Virginie Pierrel
  • Philippe Vigneron
  • Lydie Faliex
  • Waïl Aboulfath-Idrissi
  • Delphine Derhé Spoor
  • Mauriac De Ronsard Kaboulou Likibi
  • Ilham Hamcha
  • Olivier Croisic
  • Nathalie Langlois
  • Pierre-Jacques Romec
  • Anna Nationalité Finlandaise Michel
  • Mustapha Charef
  • Yolande Kayilua Mabasi
  • Fabien Lenoble
  • Nadège Divialle
  • Nicolas Faudois
  • Kelly Victoire
  • Yassine Lekdeche
  • Aurore Decaudin
  • Pascal Denys
  • Émilie Briquet
  • Gildas Sica Kialault
  • Lilia Hajjaj
  • Fousseny Niakate
  • Violeta Alitovski Belaadia
  • Alexandre Leborgne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Ravier
Nathalie Ravier (33 élus) Toujours unis pour méru 		1 556 100,00%
  • Nathalie Ravier
  • Abdelafid Mokhtari
  • Lydie Ledard
  • Hugues De Léon
  • Frédérique Leblanc
  • Georges Champenois
  • Aldjia Dahmoun
  • Philippe Kiessamesso
  • Line Courville
  • Sylvain Tamburro
  • Laurence Deschepper
  • Dany Gouret
  • Virginie Pierrel
  • Olivier Croisic
  • Françoise Etienne
  • Mustapha Charef
  • Cindy Fernandes Aleixo
  • Gauthier Huret
  • Lydie Faliex
  • Philippe Roelandt
  • Hélène Lajoie
  • Pierre-Jacques Romec
  • Chloé Courtin
  • Mouloud Terki
  • Paulette Hautot
  • Ryad Khalid
  • Estelle Lapierre
  • Mauriac De Ronsard Kaboulou Likibi
  • Catherine Lengaigne
  • André Arnault
  • Chantal Briard
  • Waïl Aboulfath-Idrissi
  • Karine Mauger
Participation au scrutin Méru
Taux de participation 23,04%
Taux d'abstention 76,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 766

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Ravier
Nathalie Ravier (27 élus) Liste tous unis pour meru 		2 546 63,38%
  • Nathalie Ravier
  • Gérard Lippens
  • Frédérique Leblanc
  • Abdelhafid Mokhtari
  • Nicole Landon
  • Hugues De Leon
  • Lydie Ledard
  • Georges Champenois
  • Aldjia Dahmoun
  • Jean-Luc Brillouet
  • Dudu Ates
  • Philippe Pelzer
  • Koudjedji Korera
  • Marcel Schwob
  • Katarina Herbomez
  • Philippe Kiessamesso
  • Karine Mauger
  • Mouloud Terki
  • Laurence Deschepper
  • Olivier Croisic
  • Valérie Deladerriere
  • Mehrez Kachbouri
  • Paulette Hautot
  • Sylvain Tamburro
  • Christelle Schermutzki
  • Mustapha Charef
  • Catherine Lengaigne
Hervé De Deroy
Hervé De Deroy (6 élus) Réussir ensemble méru 		1 471 36,61%
  • Hervé De Deroy
  • Thérèse Chapeloux
  • William Herremy
  • Catherine Le Guein
  • James Tellier
  • Laëtitia Dafflon
Participation au scrutin Méru
Taux de participation 56,82%
Taux d'abstention 43,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,67%
Nombre de votants 4 214

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Ravier
Nathalie Ravier Liste tous unis pour meru 		1 964 47,57%
Hervé De Deroy
Hervé De Deroy Réussir ensemble méru 		1 222 29,60%
Jean-Philippe Huige
Jean-Philippe Huige Avec vous, tout est possible ! 		942 22,81%
Participation au scrutin Méru
Taux de participation 58,24%
Taux d'abstention 41,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,42%
Nombre de votants 4 319

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