Résultat de l'élection municipale 2026 à Méru : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Méru [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Méru sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Méru.
L'actu des élections municipales 2026 à Méru
13:09 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Méru
Les résultats des précédentes municipales à Méru ont offert un constat instructif sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, 'Toujours unis pour méru' a logiquement rassemblé 100,00% des voix dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Méru, cet équilibre offre une matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Lors des résultats des élections municipales ce dimanche, le défi sera de voir si une réelle opposition parvient à se structurer. Un indice est probablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).
09:57 - À quelle heure ferment les 9 bureaux de vote à Méru ?
Le premier tour des municipales est organisé ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre de désigner les maires des 35 000 communes françaises. À titre de rappel, le 15 mars 2020, le premier tour des élections municipales s’est déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de coronavirus. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est affichée ci-dessous. Retenez également que les 9 bureaux de vote de la ville de Méru fermeront leurs portes à 18 heures pour le dépouillement. Pour obtenir gratuitement les résultats des élections à Méru dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Méru
|Tête de listeListe
|
Frédérique Leblanc
Liste divers droite
Méru en action
|
|
Adrien Madec
Liste d'union à gauche
OSONS MÉRU
|
|
Anne-Laure Chaudon
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE- LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Abdelafid Mokhtari
Liste divers droite
TOUJOURS ENSEMBLE POUR MÉRU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Ravier (33 élus) Toujours unis pour méru
|1 556
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Méru
|Taux de participation
|23,04%
|Taux d'abstention
|76,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 766
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Ravier (27 élus) Liste tous unis pour meru
|2 546
|63,38%
|
|Hervé De Deroy (6 élus) Réussir ensemble méru
|1 471
|36,61%
|
|Participation au scrutin
|Méru
|Taux de participation
|56,82%
|Taux d'abstention
|43,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,67%
|Nombre de votants
|4 214
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Ravier Liste tous unis pour meru
|1 964
|47,57%
|Hervé De Deroy Réussir ensemble méru
|1 222
|29,60%
|Jean-Philippe Huige Avec vous, tout est possible !
|942
|22,81%
|Participation au scrutin
|Méru
|Taux de participation
|58,24%
|Taux d'abstention
|41,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,42%
|Nombre de votants
|4 319
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