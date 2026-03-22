Résultat de l'élection municipale 2026 à Méru : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Méru [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Méru sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Méru.
L'actu des élections municipales 2026 à Méru
11:48 - Qui est en tête à Méru avant le 2e tour de ces municipales ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Méru, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a mobilisé 51,83 % des électeurs sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Abdelafid Mokhtari (Divers droite) qui a dominé en récoltant 47,79 % des voix. Ensuite, Frédérique Leblanc (Divers droite) a pris la position de dauphine avec 35,85 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, avec 13,15 %, Adrien Madec (Union de la gauche) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Anne-Laure Chaudon, portant la nuance Extrême gauche, a terminé avec 3,21 % des bulletins, un résultat trop faible pour peser sur le second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Méru
Le deuxième tour des élections municipales à Méru a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Frédérique Leblanc
Liste divers droite
Méru en action
|
|
Adrien Madec
Liste d'union à gauche
OSONS MÉRU
|
|
Abdelafid Mokhtari
Liste divers droite
TOUJOURS ENSEMBLE POUR MÉRU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Méru
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Abdelafid MOKHTARI (Ballotage) TOUJOURS ENSEMBLE POUR MÉRU
|1 981
|47,79%
|Frédérique LEBLANC (Ballotage) Méru en action
|1 486
|35,85%
|Adrien MADEC (Ballotage) OSONS MÉRU
|545
|13,15%
|Anne-Laure CHAUDON LUTTE OUVRIÈRE- LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|133
|3,21%
|Participation au scrutin
|Méru
|Taux de participation
|51,83%
|Taux d'abstention
|48,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Nombre de votants
|4 258
Source : ministère de l’Intérieur
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