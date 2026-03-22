Résultat de l'élection municipale 2026 à Méru : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Méru

Le deuxième tour des élections municipales à Méru a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Frédérique Leblanc
Frédérique Leblanc Liste divers droite
Méru en action
  • Frédérique Leblanc
  • Arnaud Depuille
  • Lydie Ledard
  • Jean-Pierre Boiget
  • Nelly Hanotte
  • Mactar Diop
  • Anne-Marie Sève
  • Jean-Julien Petit
  • Corinne Lamarche
  • Gauthier Huret
  • Bouchra Cherraj
  • Pédro Fructuoso
  • Roselyne Roelandt
  • Clément Cerson
  • Katarina Herbomez
  • Rachid Ould-Abdeslam
  • Gaelle Constant
  • Hamza Terki
  • Hélène Lajoie
  • Enzo Kalychurn
  • Agnes Wepierre
  • Juan Guerrero
  • Aurore Herbaut
  • Avdil Peposi
  • Joëlle Braque
  • Erwan Guyader
  • Cynthia Joseph
  • Anass Ezzouhour
  • Christelle Delalandre
  • Eric Sinclar
  • Martine Legrand
  • Mike Ramos
  • Karine Mauger
  • Patrice Le Guesclou
  • Laurence Deschepper
Adrien Madec
Adrien Madec Liste d'union à gauche
OSONS MÉRU
  • Adrien Madec
  • Fatima Hani
  • Hervé de Deroy
  • Lola Rodriguez
  • Jamal Dorafi
  • Céline Abdelhamid
  • Christophe Frackowiak
  • Saméra Litim
  • Nicola Nationalité Italienne Martini
  • Sylvie Coeugnet
  • Hervé Martin
  • Marie Virgile
  • Pierre Phéron
  • Hinde Boukhriss
  • Jean-Sébastien Deston
  • Kenza Azzoug
  • Rayan Rhalimi
  • Delphine Michelin
  • Samba Sakho
  • Diorobo Traore
  • Nicolas Mousny
  • Christelle Carmagnac
  • Christophe Gheeraert
  • Chantal Dufossé
  • Hakim Himmich
  • Evelyne Forget
  • Kamel Ghemmour
  • Linda Fraioli
  • Jérémy Bais
  • Rosa Martini
  • Moussa Soukouna
  • Nathalie Richard
  • James Tellier
  • Alexandra Droussent
  • Christian Abraham
Abdelafid Mokhtari
Abdelafid Mokhtari Liste divers droite
TOUJOURS ENSEMBLE POUR MÉRU
  • Abdelafid Mokhtari
  • Line Courville
  • Philippe Kiessamesso
  • Aldjia Dahmoun
  • Hugues de Léon
  • Françoise étienne
  • Georges Champenois
  • Estelle Lapierre
  • Sylvain Tamburro
  • Virginie Pierrel
  • Philippe Vigneron
  • Lydie Faliex
  • Waïl Aboulfath-Idrissi
  • Delphine Derhé Spoor
  • Mauriac De Ronsard Kaboulou Likibi
  • Ilham Hamcha
  • Olivier Croisic
  • Nathalie Langlois
  • Pierre-Jacques Romec
  • Anna Nationalité Finlandaise Michel
  • Mustapha Charef
  • Yolande Kayilua Mabasi
  • Fabien Lenoble
  • Nadège Divialle
  • Nicolas Faudois
  • Kelly Victoire
  • Yassine Lekdeche
  • Aurore Decaudin
  • Pascal Denys
  • Émilie Briquet
  • Gildas Sica Kialault
  • Lilia Hajjaj
  • Fousseny Niakate
  • Violeta Alitovski Belaadia
  • Alexandre Leborgne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Méru

Tête de listeListe Voix % des voix
Abdelafid MOKHTARI
Abdelafid MOKHTARI (Ballotage) TOUJOURS ENSEMBLE POUR MÉRU 		1 981 47,79%
Frédérique LEBLANC
Frédérique LEBLANC (Ballotage) Méru en action 		1 486 35,85%
Adrien MADEC
Adrien MADEC (Ballotage) OSONS MÉRU 		545 13,15%
Anne-Laure CHAUDON
Anne-Laure CHAUDON LUTTE OUVRIÈRE- LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		133 3,21%
Participation au scrutin Méru
Taux de participation 51,83%
Taux d'abstention 48,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 4 258

Source : ministère de l’Intérieur

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