Résultat municipale 2026 à Méru (60110) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Méru a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Méru, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Méru [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Abdelafid MOKHTARI
Abdelafid MOKHTARI TOUJOURS ENSEMBLE POUR MÉRU 		1 981 47,79%
Frédérique LEBLANC
Frédérique LEBLANC Méru en action 		1 486 35,85%
Adrien MADEC
Adrien MADEC OSONS MÉRU 		545 13,15%
Anne-Laure CHAUDON
Anne-Laure CHAUDON LUTTE OUVRIÈRE- LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		133 3,21%
Participation au scrutin Méru
Taux de participation 51,83%
Taux d'abstention 48,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 4 258

Source : ministère de l’Intérieur

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