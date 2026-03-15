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19:21 - Méru aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Méru, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 617 hab/km² et un taux de chômage de 17,45%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (24,60%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 4735 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 12,22% et d'une population immigrée de 18,22% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,03% à Méru, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN à Méru : quel score aux municipales ? Le RN n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Méru il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen amassait 24,78% des voix lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,91% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 26,19% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le RN sécurisait 45,47% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 35,36% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,33% pour le RN. Il finira avec 41,71% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : la participation à Méru avant 2026 En ce jour de municipale à Méru, la participation sera suivie à la loupe. Pour rappel, la participation s'élevait à 23,04 % lors des municipales de 2020, en fort retrait face aux 44,7 % nationaux alors que l'épidémie de coronavirus perturbait la population. L'élection suprême en 2022 avait toutefois largement mobilisé, avec 69,90 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 30,10 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 41,82 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 60,12 % au premier tour, contre 35,89 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données esquissent une zone en retrait des urnes au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment a voté Méru l'année de la dissolution ? Le panorama politique de Méru a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un territoire très porté vers la gauche, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une zone pivot. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (35,36%). Amadou Ka (Union de la gauche) avait par la suite performé au premier tour des élections législatives à Méru après la dissolution de l'Assemblée avec 40,17%. Alexandre Sabatou (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 35,33%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Amadou Ka culminant à 58,29% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Méru : des verdicts très tranchés dans les urnes en 2022 Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Méru tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 37,57% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 24,78%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,09% pour Emmanuel Macron, contre 45,91% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Méru soutenaient en priorité Valérie Labatut (Nupes) avec 30,53% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,53%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Municipales : les impôts vont-ils peser à Méru ? Alors que les impôts locaux ont augmenté à Méru entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 16,33 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 68 110 € la même année. Un produit qui est loin des 1 841 100 € récoltés en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son produit et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Méru atteint désormais 55,94 % en 2024 (contre 34,40 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Méru a représenté environ 1 008 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 838 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Méru Les résultats des précédentes municipales à Méru ont offert un constat instructif sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, 'Toujours unis pour méru' a logiquement rassemblé 100,00% des voix dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Méru, cet équilibre offre une matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Lors des résultats des élections municipales ce dimanche, le défi sera de voir si une réelle opposition parvient à se structurer. Un indice est probablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).