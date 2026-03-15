Résultat de l'élection municipale 2026 à Méry-sur-Oise : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Méry-sur-Oise [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Méry-sur-Oise sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Méry-sur-Oise.
L'actu des élections municipales 2026 à Méry-sur-Oise
13:45 - Fiscalité stable à Méry-sur-Oise : quel impact sur les municipales
Dans une dynamique de diminution des impositions locales à Méry-sur-Oise, la taxe d'habitation a affiché un taux à 24,66 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de près de 86 400 euros environ, loin des 3 037 560 € enregistrés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son produit et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Méry-sur-Oise est passé à un peu moins de 49,23 % en 2024 (contre 32,05 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Méry-sur-Oise a atteint 1 133 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 240 € relevés en 2020.
11:59 - La liste étiquetée Divers centre grande gagnante des élections municipales à Méry-sur-Oise
Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Méry-sur-Oise ont été particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin, Pierre-Edouard Eon (Divers centre) a pris la première place en récoltant 1 556 suffrages (64,94%). Juste derrière, Jérôme Durieux (Union de la gauche) a engrangé 22,53% des votes. Ce succès d'emblée de Pierre-Edouard Eon a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Méry-sur-Oise, cet équilibre a forcément orienté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera une épreuve titanesque pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales à Méry-sur-Oise : horaires des 7 bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote de Méry-sur-Oise sont les suivants : de 8 h à 20 h sans interruption. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux électeurs de Méry-sur-Oise d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? Ci-dessous, il est possible de voir la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil à Méry-sur-Oise. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Méry-sur-Oise
|Tête de listeListe
|
Jérôme Durieux
Liste d'union à gauche
ENGAGE.E.S POUR MERY
|
|
Pierre-Édouard Eon
Liste divers droite
Ensemble, réussir Méry !
|
|
Bruno Le Disez
Liste d'union à gauche
FAISONS BATTRE LE COEUR DE MERY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Edouard Eon (25 élus) Ensemble, reussir mery !
|1 556
|64,94%
|
|Jérôme Durieux (3 élus) Engage.e.s pour mery 2020
|540
|22,53%
|
|Claudie Violette (1 élu) Demain avec les merysiens
|300
|12,52%
|
|Participation au scrutin
|Méry-sur-Oise
|Taux de participation
|38,89%
|Taux d'abstention
|61,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 451
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Edouard Eon (23 élus) Ensemble, reussir mery !
|2 098
|56,91%
|
|Norbert-Olivier Tembo (5 élus) Jour après jour mery avec vous
|1 262
|34,23%
|
|Christophe Carlier (1 élu) Des nouvelles ambitions pour mery
|326
|8,84%
|
|Participation au scrutin
|Méry-sur-Oise
|Taux de participation
|60,66%
|Taux d'abstention
|39,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,89%
|Nombre de votants
|3 835
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Edouard Eon Ensemble, reussir mery !
|1 623
|43,91%
|Norbert-Olivier Tembo Jour après jour mery avec vous
|839
|22,70%
|Guillaume Vuilletet Méry demain !
|747
|20,21%
|Christophe Carlier Des nouvelles ambitions pour mery
|487
|13,17%
|Participation au scrutin
|Méry-sur-Oise
|Taux de participation
|60,40%
|Taux d'abstention
|39,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,20%
|Nombre de votants
|3 818
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