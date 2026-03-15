Résultat de l'élection municipale 2026 à Méry-sur-Oise : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Méry-sur-Oise

Tête de listeListe
Jérôme Durieux
Jérôme Durieux Liste d'union à gauche
ENGAGE.E.S POUR MERY
  • Jérôme Durieux
  • Sandrine Le Beller
  • Frédéric Legiemble
  • Isabelle Petit
  • Julien Blondeau
  • Sylvie Legiemble
  • Roger Roubille
  • Astrid Chaumeil
  • Rémi Faye
  • Bernadette André
  • Guillaume Wojdyla
  • Belinda Belatreche
  • Jérôme Dumont
  • Lucie Fauve
  • Soumaila Yansambou
  • Nadine Essola Moure
  • Eric Gauducheau
  • Maria Soares Damiao
  • Pierre Debarbat
  • Olivia Remy
  • Daniel Cadoret
  • Christel Poirier-Christian
  • Donovan Pradier
  • Odile Nguyen
  • Alexandre Soares Damiao
  • Anne-Marie Cadoret
  • Laurent Correia
  • Emma Dumont
  • Bernard Julien
Pierre-Édouard Eon
Pierre-Édouard Eon Liste divers droite
Ensemble, réussir Méry !
  • Pierre-Édouard Eon
  • Laurence Barthélemi
  • Alexandre Dohy
  • Catherine Gautier
  • Rémi Du Peloux
  • Patricia Jogee
  • Stanislas Barthelemi
  • Estelle Pecqueux
  • Hubert Marchais
  • Solène Le Moal
  • Eric Lemaire
  • Jeanne Beury Josselin
  • Jean-Marc Pecqueux
  • Frédérique Bacquet
  • Grégory Crozzolo
  • Élodie Teixeira
  • Eric Leroyer
  • Audrey Meri
  • Pascal Franck
  • Marie-France Hoffmann
  • Philippe Montaigne
  • Marianne Deconinck
  • Marc Bouraly
  • Joséphine Vin
  • Hugo Saunier
  • Frédérique Dohy
  • Thierry Bourlieu
  • Dominique de Goussencourt
  • Harish Soupramaniane
  • Alice Eon
  • Serge Lefetz
Bruno Le Disez
Bruno Le Disez Liste d'union à gauche
FAISONS BATTRE LE COEUR DE MERY
  • Bruno Le Disez
  • Naïma Leymarie
  • Cédric Carrara
  • Michaëlle Caudal
  • David Garraud
  • Koujeiji Diakite
  • Bruno Pieragnoli
  • Laura Julliard
  • Rémi Waïss
  • Sylvie Villeger
  • Bernard Bravo
  • Jasmine Gabrielyan
  • Benjamin Toury
  • Elouane Le Disez
  • Sébastien Quentin
  • Audrey Briard
  • Maëlan Duhau
  • Carole Bony
  • Norbert Olivier Tembo
  • Florence Jacquenet
  • Michel Soleiman Zadeh
  • Melitine Carette
  • Sébastien Duhau
  • Delphine Lhuillier
  • Sylvain Grillière
  • Maryse Péré
  • Cédric Leymarie
  • Juliette Huchet
  • Christophe Bony

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Edouard Eon
Pierre-Edouard Eon (25 élus) Ensemble, reussir mery ! 		1 556 64,94%
  • Pierre-Edouard Eon
  • Marie-Claude Crespin
  • Alexandre Dohy
  • Laurence Barthelemi
  • Rémi Du Peloux
  • Catherine Gautier-Peterle
  • Bernard Rio
  • Audrey Meri
  • Stanislas Barthelemi
  • Hélène Dechoux
  • Jean-Marc Pecqueux
  • Marie-France Hoffmann
  • Hubert Marchais
  • Audrey Lys
  • Eric Lemaire
  • Dominique De Goussencourt
  • Grégory Crozzolo
  • Chantal Amicel
  • Pascal Franck
  • Frédérique Bacquet
  • Eric Leroyer
  • Sandrine Crozat
  • Patrice Renard
  • Elodie Teixeira
  • Denis De Goussencourt
Jérôme Durieux
Jérôme Durieux (3 élus) Engage.e.s pour mery 2020 		540 22,53%
  • Jérôme Durieux
  • Maureen Van Rensbergen
  • Frédéric Legiemble
Claudie Violette
Claudie Violette (1 élu) Demain avec les merysiens 		300 12,52%
  • Claudie Violette
Participation au scrutin Méry-sur-Oise
Taux de participation 38,89%
Taux d'abstention 61,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 451

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Edouard Eon
Pierre-Edouard Eon (23 élus) Ensemble, reussir mery ! 		2 098 56,91%
  • Pierre-Edouard Eon
  • Marie-Claude Crespin
  • Alexandre Dohy
  • Hélène Dechoux
  • Patrice Renard
  • Laurence Barthelemi
  • Rémi Du Peloux
  • Odile Jousset
  • Pascal Huguenard
  • Karine Sanchez
  • Bernard Rio
  • Béatrice Dumesnil
  • Eric Legens
  • Dominique De Goussencourt
  • Bernard Gambier
  • Dominique Haustant
  • Hubert Marchais
  • Raphaëlle Eon
  • Stanislas Barthelemi
  • Chantal Amicel
  • Radja Aroumougame
  • Marie-France Hoffmann
  • Jean-Claude Sebastien
Norbert-Olivier Tembo
Norbert-Olivier Tembo (5 élus) Jour après jour mery avec vous 		1 262 34,23%
  • Norbert-Olivier Tembo
  • Clarisse Neveu
  • Marc Morelle
  • Solange Pernot
  • Gilles Delapierre
Christophe Carlier
Christophe Carlier (1 élu) Des nouvelles ambitions pour mery 		326 8,84%
  • Christophe Carlier
Participation au scrutin Méry-sur-Oise
Taux de participation 60,66%
Taux d'abstention 39,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,89%
Nombre de votants 3 835

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Edouard Eon
Pierre-Edouard Eon Ensemble, reussir mery ! 		1 623 43,91%
Norbert-Olivier Tembo
Norbert-Olivier Tembo Jour après jour mery avec vous 		839 22,70%
Guillaume Vuilletet
Guillaume Vuilletet Méry demain ! 		747 20,21%
Christophe Carlier
Christophe Carlier Des nouvelles ambitions pour mery 		487 13,17%
Participation au scrutin Méry-sur-Oise
Taux de participation 60,40%
Taux d'abstention 39,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,20%
Nombre de votants 3 818

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