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19:21 - Élections municipales à Méry-sur-Oise : impact de la démographie et de l'économie locale Comment les électeurs de Méry-sur-Oise peuvent-ils influencer les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 40% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,70%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (83,05%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 4341 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 12,33% et d'une population immigrée de 15,07% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,26% à Méry-sur-Oise, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Quel score pour le RN à Méry-sur-Oise aux derniers scrutins ? Le parti à la flamme était resté en retrait lors des élections locales à Méry-sur-Oise en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 21,75% des voix lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,75% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 20,01% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Méry-sur-Oise comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,32% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 33,85% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 44,74% le dimanche suivant.

16:58 - À Méry-sur-Oise, 38,89 % de participation aux dernières municipales En 2020 à Méry-sur-Oise, l'abstention avait grimpé à 61,11 % à la fin du premier round, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que le Covid avait rendu prudents beaucoup d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 23,34 % des habitants en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 49,82 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 34,10 %, loin des 55,31 % affichés aux législatives de 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une ville assez abstentionniste en comparaison de l'ensemble du pays. Pour cette municipale 2026, cette donnée à Méry-sur-Oise sera en tout cas déterminante dans l'issue du scrutin.

15:59 - Comment Méry-sur-Oise a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le contexte politique de Méry-sur-Oise a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Méry-sur-Oise avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,32%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 13,66% des suffrages. Nadejda Remy (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Méry-sur-Oise après la dissolution avec 33,85%. Ayda Hadizadeh (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 29,69%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Ayda Hadizadeh (Union de la gauche) en tête avec 55,26%.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Méry-sur-Oise s'était fortement ancrée à le centre Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Méry-sur-Oise soutenaient en priorité Guillaume Vuilletet (Ensemble !) avec 28,97% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Guillaume Vuilletet virant de nouveau en tête avec 53,82% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Méry-sur-Oise quelques semaines plus tôt était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 28,01% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 25,08%. Lors de la finale de l'élection à Méry-sur-Oise, les électeurs accordaient 61,25% pour Emmanuel Macron, contre 38,75% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Méry-sur-Oise un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Fiscalité stable à Méry-sur-Oise : quel impact sur les municipales Dans une dynamique de diminution des impositions locales à Méry-sur-Oise, la taxe d'habitation a affiché un taux à 24,66 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de près de 86 400 euros environ, loin des 3 037 560 € enregistrés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son produit et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Méry-sur-Oise est passé à un peu moins de 49,23 % en 2024 (contre 32,05 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Méry-sur-Oise a atteint 1 133 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 240 € relevés en 2020.

11:59 - La liste étiquetée Divers centre grande gagnante des élections municipales à Méry-sur-Oise Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Méry-sur-Oise ont été particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin, Pierre-Edouard Eon (Divers centre) a pris la première place en récoltant 1 556 suffrages (64,94%). Juste derrière, Jérôme Durieux (Union de la gauche) a engrangé 22,53% des votes. Ce succès d'emblée de Pierre-Edouard Eon a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Méry-sur-Oise, cet équilibre a forcément orienté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera une épreuve titanesque pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.