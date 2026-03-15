Résultat municipale 2026 à Méry-sur-Oise (95540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Méry-sur-Oise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Méry-sur-Oise, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Méry-sur-Oise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Édouard EON
Pierre-Édouard EON (26 élus) Ensemble, réussir Méry ! 		2 297 71,11%
  • Pierre-Édouard EON
  • Laurence BARTHÉLEMI
  • Alexandre DOHY
  • Catherine GAUTIER
  • Rémi DU PELOUX
  • Patricia JOGEE
  • Stanislas BARTHELEMI
  • Estelle PECQUEUX
  • Hubert MARCHAIS
  • Solène LE MOAL
  • Eric LEMAIRE
  • Jeanne BEURY JOSSELIN
  • Jean-Marc PECQUEUX
  • Frédérique BACQUET
  • Grégory CROZZOLO
  • Élodie TEIXEIRA
  • Eric LEROYER
  • Audrey MERI
  • Pascal FRANCK
  • Marie-France HOFFMANN
  • Philippe MONTAIGNE
  • Marianne DECONINCK
  • Marc BOURALY
  • Joséphine VIN
  • Hugo SAUNIER
  • Frédérique DOHY
Jérôme DURIEUX
Jérôme DURIEUX (2 élus) ENGAGE.E.S POUR MERY 		522 16,16%
  • Jérôme DURIEUX
  • Sandrine LE BELLER
Bruno LE DISEZ
Bruno LE DISEZ (1 élu) FAISONS BATTRE LE COEUR DE MERY 		411 12,72%
  • Bruno LE DISEZ
Participation au scrutin Méry-sur-Oise
Taux de participation 49,30%
Taux d'abstention 50,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Nombre de votants 3 288

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-d'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-d'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Méry-sur-Oise