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19:16 - Méry-sur-Seine : élections municipales et dynamiques démographiques Quel impact aura la population de Méry-sur-Seine sur les résultats des élections municipales ? La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans le village, 18,03% des résidents sont des enfants, et 28,72% ont 60 ans et plus. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (22,16%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 624 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,11%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,76%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Méry-sur-Seine mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,77% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Les électeurs de Méry-sur-Seine attirés par le RN ? Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière campagne municipale à Méry-sur-Seine en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 41,65% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 63,20% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 39,81% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national validait 58,37% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 58,22% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 61,01% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Jordan Guitton.

16:58 - Quels niveaux de participation à Méry-sur-Seine aux dernières élections ? Pour cette élection municipale, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Méry-sur-Seine sera fondamentale dans la conclusion du scrutin. Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 62,22 % du corps électoral, une abstention plutôt forte, en pleine épidémie à l'époque. Soulignons que les élections municipales restent pourtant de longue date, avec les présidentielles, celles où les Français votent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été bornée par une abstention à 24,59 % dans la ville (participation de 75,41 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 50,47 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 34,73 %, loin des 54,96 % affichés aux législatives de 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent former une contrée distancée du processus électoral.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Méry-sur-Seine ? Lors des élections européennes, le podium à Méry-sur-Seine s'était dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (58,22%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,67%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (6,89%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Jordan Guitton (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 61,01% au premier tour, devant Philippe Beury (Ensemble !) avec 17,82%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. .

14:57 - Les électeurs de Méry-sur-Seine avaient franchement privilégié la droite radicale il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Méry-sur-Seine plébiscitaient Jordan Guitton (RN) avec 39,81% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,37% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Méry-sur-Seine privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (41,65%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 21,04%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,20% pour Marine Le Pen, contre 36,80% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Méry-sur-Seine : la fiscalité observée avant les municipales À Méry-sur-Seine, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 19,17 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de près de 26 800 euros environ, bien en deçà des 226 170 € perçus en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Méry-sur-Seine est passé à 35,00 % en 2024 (contre 15,58 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Méry-sur-Seine a atteint environ 728 euros en 2024 contre 597 euros en début de mandat.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Ensemble, Construisons L'avenir De Mery" majoritaire à Méry-sur-Seine Les résultats des précédentes élections municipales à Méry-sur-Seine ont fourni un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Seule en lice, 'Ensemble, construisons l'avenir de mery' a logiquement rassemblé 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Méry-sur-Seine, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. L'attention cette fois se focalisera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité. Un indice est vraisemblablement caché dans la liste officielle des candidats.