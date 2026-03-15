Résultat municipale 2026 à Méry-sur-Seine (10170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Méry-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Méry-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Méry-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno PIFFRE
Bruno PIFFRE (12 élus) L'AVENIR DE MERY ENSEMBLE 		328 57,75%
  • Bruno PIFFRE
  • Carmen LABILLE
  • Delphin D'HYÈVRES
  • Maryline BOLLOT
  • Nicolas POINT
  • Raphaëlle MARION
  • Kévin PERRIGAULT
  • Elodie GODEFROY
  • Hugues BOYER
  • Patricia VERJOT
  • Arnaud NARCY
  • Amélie PIFFRE
Cédric TOUPENET
Cédric TOUPENET (3 élus) DE L'AMBITION POUR MERY ! 		240 42,25%
  • Cédric TOUPENET
  • Chloé GATOUILLAT
  • Rémy BANACH
Participation au scrutin Méry-sur-Seine
Taux de participation 59,72%
Taux d'abstention 40,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 590

Source : ministère de l’Intérieur

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