Résultat municipale 2026 à Mesquer (44420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mesquer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mesquer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mesquer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric ROULIER
Eric ROULIER (15 élus) Mesquer nouvel élan 		1 020 55,50%
  • Eric ROULIER
  • Catherine WATIAU
  • Stanislas TEZIER
  • Sophie TRACOU
  • Bruno GRATKOWSKI
  • Charlotte CLIDI
  • Jean-Pierre BUCHEL
  • Sylvie GIRBEAU
  • Jean-Paul FICHEN
  • Gwénaëlle JOUAN
  • Erwann CITEAU
  • Bernadette BROSSEAU
  • Jacques VINCENT
  • Catherine WALLET
  • Didier CRESPEL
Catherine FOUCAULT
Catherine FOUCAULT (4 élus) MESQUER ATOUT CŒUR 		818 44,50%
  • Catherine FOUCAULT
  • Nicolas THARREAU
  • Aurélie ANEZO
  • Matthieu D'AUBIGNY
Participation au scrutin Mesquer
Taux de participation 75,06%
Taux d'abstention 24,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 1 872

Source : ministère de l’Intérieur

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