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19:18 - Mesquer et municipales : démographie, économie et choix électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Mesquer comme dans toute la France. Avec ses 2 156 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 235 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 716 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (67,71%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 55,82% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 642 €/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 15,59%, synonyme d'une situation économique fragile. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Mesquer contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Quel score pour le RN à Mesquer aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru au moment de la dernière bataille municipale à Mesquer en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 13,41% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 28,08% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 11,34% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Mesquer comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 19,23% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 21,50% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il achèvera sa course avec 30,91% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 37,65 % d'abstention à Mesquer En 2020, la participation à Mesquer s'était fixée à 62,35 % lors du premier tour, une mobilisation très élevée, représentant 1 330 votants alors que débutait la crise du Covid-19. De longue date, les élections municipales demeurent en effet, avec l'élection présidentielle, un rendez-vous où les électeurs se manifestent en nombre, puisqu'il s'agit de choisir leur maire et leur président. L'élection suprême en 2022 avait à ce titre fortement mobilisé, avec 82,78 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 17,22 %). Le nombre de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 60,25 % au premier tour en 2022 à 78,30 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 67,40 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une contrée civiquement engagée. Au soir de ces municipales 2026, la valeur de la participation jouera en définitive sur les résultats de Mesquer.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Mesquer Le scrutin des Européennes de 2024 à Mesquer avait vu la victoire locale de la liste de Valérie Hayer (21,05%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 20,38% des voix. Sandrine Josso (Majorité présidentielle) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Mesquer après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 34,59%. Véronique Mahé (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 27,48%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Sandrine Josso culminant à 69,09% des suffrages exprimés sur place. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Mesquer ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Mesquer privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (38,53%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 17,67%. Le duel final se soldait finalement par un score de 71,92% pour Emmanuel Macron, contre 28,08% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Mesquer portaient leur choix sur Sandrine Josso (Ensemble !) avec 29,22% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sandrine Josso virant de nouveau en tête avec 60,53% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Et si l'élection à Mesquer se jouait sur la fiscalité ? À Mesquer, pour ce qui est des contributions locales, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 2 674 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 2 114 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 36,79 % en 2024 (contre près de 21,79 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 1,30772 million d'euros en 2024, en net recul par rapport aux 1 512 650 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 13,91 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Mesquer Les résultats des précédentes municipales à Mesquer ont livré un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Dès le dimanche du premier tour, Jean-Pierre Bernard a distancé ses concurrents en obtenant 652 soutiens (51,09%). Juste derrière, Bernadette Brosseau a rassemblé 624 votes (48,90%). Cette victoire au premier tour de Jean-Pierre Bernard a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à Mesquer, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Les forces d'opposition devront déplacer des montagnes ce dimanche afin de renverser cette mainmise, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.