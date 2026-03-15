Résultat municipale 2026 à Messigny-et-Vantoux (21380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Messigny-et-Vantoux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Messigny-et-Vantoux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Messigny-et-Vantoux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise GAY
Françoise GAY (15 élus) NOTRE VILLAGE AVANT TOUT 		445 53,04%
  • Françoise GAY
  • Serge MOUCHON
  • Isabelle RISSO
  • Pierre-Olivier ROUX
  • Virginie MARIAGE
  • Jean-Michel BUGEON
  • Laurence LAGARDE
  • Jean-Paul MASSILLON
  • Beatriz LAFORET
  • Sébastien BON
  • Christiane PAUTRAS
  • Olivier COUTURE
  • Léa GOVIN
  • Philippe MARANDE
  • Céline LEBROT
Sylvie ZACCAGNINO
Sylvie ZACCAGNINO (4 élus) AVEC VOUS POUR MESSIGNY-ET-VANTOUX 		394 46,96%
  • Sylvie ZACCAGNINO
  • Jean-Michel PECHINOT
  • Marguerite RAVE
  • Vincent GRUBESA
Participation au scrutin Messigny-et-Vantoux
Taux de participation 71,33%
Taux d'abstention 28,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35%
Nombre de votants 856

Source : ministère de l’Intérieur

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