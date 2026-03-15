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19:17 - Messigny-et-Vantoux : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Messigny-et-Vantoux, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 32,02% de cadres supérieurs pour 1 694 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. L'existence de 157 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 27% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 12,69% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,16% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 38,67% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 480,67 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Messigny-et-Vantoux, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, rejoignent ceux de la France.

17:57 - Quel poids pour le RN à Messigny-et-Vantoux aux derniers scrutins ? Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière bataille municipale à Messigny-et-Vantoux en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 18,20% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 33,86% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 12,71% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Messigny-et-Vantoux comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 26,81% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 33,61% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 36,33% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : la participation à Messigny-et-Vantoux avant 2026 Pour rappel, l'abstention atteignait 41,18 % à Messigny-et-Vantoux lors de la précédente élection municipale, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux alors que de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer à cause de la pandémie du Covid. N'oublions pas que les élections municipales demeurent en effet historiquement, avec l'élection présidentielle, celles où les Français se mobilisent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 13,84 % dans la ville (86,16 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 32,49 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 19,84 %, loin des 40,26 % affichés aux législatives de 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune où l'abstention est contenue par rapport aux moyennes françaises. Pour ces municipales 2026, cette réalité à Messigny-et-Vantoux sera en définitive primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Messigny-et-Vantoux a-t-elle voté ? Le contexte politique de Messigny-et-Vantoux a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un secteur difficile à classer. Le scrutin des Européennes de 2024 à Messigny-et-Vantoux avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (26,81%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 22,15% des voix. Didier Martin (Ensemble !) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à Messigny-et-Vantoux une vingtaine de jours plus tard avec 35,55%. Cyline Humblot-Cornille (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 33,61%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Didier Martin culminant à 43,79% des voix sur place.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Messigny-et-Vantoux s'était clairement dirigée vers la majorité présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Messigny-et-Vantoux plébiscitaient Didier Martin (Ensemble !) avec 40,78% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 70,52% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Messigny-et-Vantoux était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 37,95% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 18,20%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,14% pour Emmanuel Macron, contre 33,86% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Messigny-et-Vantoux une place forte du courant central.

12:58 - Fiscalité en hausse à Messigny-et-Vantoux : quel impact sur le scrutin municipal En matière d'impôts locaux à Messigny-et-Vantoux, la somme moyenne versée par ménage imposable a représenté 994 euros en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 523 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est resté figé à 27,70 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 19 520 € en 2024, bien en deçà des quelque 277 300 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à près de 8,26 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Les résultats de la liste "Notre Village Avant Tout" aux municipales de 2020 à Messigny-et-Vantoux À l'occasion des élections municipales précédentes à Messigny-et-Vantoux, les résultats ont offert un panorama précis des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Vincent Lepretre a raflé la première place en recueillant 42,93% des voix. Juste derrière, Françoise Gay a recueilli 306 bulletins valides (42,79%). Ce premier verdict très étroit débouchait sur d'incontournables interrogations en vue du deuxième tour. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Françoise Gay l'a finalement emporté avec 361 suffrages (47,37%), face à Vincent Lepretre qui a obtenu 344 votants (45,14%) et Pierre Mas réunissant 57 voix (7,48%). Dans la continuité des doutes persistants du premier tour, ce scrutin a finalement révélé un renversement de tendance inattendu. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., ajoutant 54 voix supplémentaires entre les deux tours.