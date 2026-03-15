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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Messimy : ce qu'il faut savoir Les facteurs démographiques et socio-économiques de Messimy mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 4,95%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (71,91%) met en avant le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2 863 € par mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 2126 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,88%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,61%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (38,58%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Messimy, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - La commune de Messimy penche vers le RN Le mouvement lepéniste était absent à la dernière municipale à Messimy en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 25,28% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 42,70% lors du tour final. Le parti lepéniste n'avait pas percé dans la circonscription de la ville lors des législatives organisées juste après. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,51% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 39,84% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 45,31% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Messimy ? Pour cette élection municipale 2026, l'envie d'aller voter à Messimy sera capitale dans l'aboutissement du scrutin. Lors des municipales de 2020, la participation s'était établie à 47,06 % lors du premier round, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que le pays était effrayé par le coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 2 281 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 83,16 % de participation. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux strictement locaux, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mises en perspective. Il y a quatre ans, les législatives livraient de leur côté une participation de 52,50 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 77,90 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient concentré 63,88 % des électeurs (soit environ 1 719 votants). Si on tente de dégager une tendance, la ville s'affiche donc résolument comme une zone civiquement engagée.

15:59 - Comment Messimy a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? La situation politique de Messimy a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste. Les élections européennes du printemps 2024 à Messimy avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,51%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 15,45% des votes. Les législatives à Messimy près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Cecile Patout (Rassemblement National) aux avants-postes avec 39,84% au premier tour, devant Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 26,61%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Thomas Gassilloud (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 54,69%.

14:57 - À Messimy, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de la majorité présidentielle Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Messimy choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 31,80% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 25,28%. Lors de la finale de l'élection à Messimy, les électeurs accordaient 57,30% pour Emmanuel Macron, contre 42,70% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Messimy portaient leur choix sur Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 31,20% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,42% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Messimy se positionne comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts stables à Messimy À Messimy, où la fiscalité locale est restée stable entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 11,34 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 24 600 € la même année, contre 627 750 € récoltés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Messimy atteint désormais 28,23 % en 2024 (contre 17,20 % en 2020). Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne en France, qui se situe à environ 40 %, en augmentation de 1,2 point ces quatre dernières années. Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Messimy a atteint 1 107 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 108 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Messimy Quels enseignements retenir des résultats des élections municipales précédentes à Messimy ? Lors de la première manche de ce scrutin, Marie-Agnès Berger a décroché la tête du classement en rassemblant 670 suffrages (54,87%). Sur la seconde marche, Anne Chancrogne a obtenu 45,12% des votes. Cette victoire au premier tour de Marie-Agnès Berger a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Messimy, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.