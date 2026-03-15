Résultat municipale 2026 à Messimy (69510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Messimy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Messimy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Messimy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques BOBICHON
Jean-Jacques BOBICHON (21 élus) Messimy engagée inspirée 		924 53,57%
  • Jean-Jacques BOBICHON
  • Eliane LE GUILLOU
  • Thierry GRANJON
  • Pascale GUERIN
  • Vincent DELGOVE
  • Dominique DEBIESSE
  • Michel GAUJAC
  • Dominique BADIN
  • Brice MILLE
  • Aurélie PINOT
  • Anicet PAYS
  • Aurélie DUSSOUILLEZ
  • Francis ZANOTTI
  • Stéphanie LIMOSANI
  • Julien JOUÉ
  • Nathalie RULLIAT
  • Philippe REYMOND
  • Emilie CREISSEN
  • Romain PINOT
  • Dominique DEFRETIN
  • Michel GUERIN
Anne CHANCROGNE
Anne CHANCROGNE (6 élus) PARTAGEONS NOTRE AVENIR POUR MESSIMY 		801 46,43%
  • Anne CHANCROGNE
  • Cyrille PARRET
  • Sandie GUERARD
  • Didier PETITJEAN
  • Estelle ROMARY
  • Pierre VILLE
Participation au scrutin Messimy
Taux de participation 62,35%
Taux d'abstention 37,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 1 749

Source : ministère de l’Intérieur

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