Résultat municipale 2026 à Messy (77410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Messy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Messy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Messy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Carlos NETO
Carlos NETO (14 élus) Messy ensemble 		402 79,60%
  • Carlos NETO
  • Eva CATELAIN
  • Mathieu RAEL
  • Karine BEMBARON
  • Frédéric SPINELLI
  • Cristina MIGUEZ DOMINGUEZ
  • Paulo OLIVEIRA
  • Arminda DE QUEIROS
  • Romain DESPOSTE
  • Martine PEREZ
  • Maximilien TORRECILLA
  • Angélique ROUX
  • Arnaud ALSTERS
  • Cathy MORCEL
Laëtitia BOUCHON
Laëtitia BOUCHON (1 élu) TOUS UNIS POUR MESSY 		103 20,40%
  • Laëtitia BOUCHON
Participation au scrutin Messy
Taux de participation 61,82%
Taux d'abstention 38,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 515

Source : ministère de l’Intérieur

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