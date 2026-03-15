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19:20 - Messy : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Messy comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 515 logements pour 1 204 habitants, la densité de la commune est de 117 hab par km². Avec 55 entreprises, Messy offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (86,80%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,34% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 30,35% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 146,26 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Messy, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Messy ? Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Messy en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 28,62% des votes lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 47,74% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 29,48% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste réunissait 64,09% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 43,67% lors du scrutin européen. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 45,60% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin en tête avec 59,35% le dimanche suivant, et un siège remporté par Ersilia Soudais.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 42,20 % d'abstention En ce jour d'élection municipale à Messy, la mobilisation sera très observée. Lors des municipales de 2020, la participation s'était établie à 57,80 % lors du premier round, au-dessus de la moyenne nationale. C'étaient 426 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors que la pandémie du coronavirus commençait à frapper la population. Historiquement, les municipales restent en effet, avec les présidentielles, un rendez-vous où les électeurs se mobilisent le plus massivement, puisqu'il s'agit de choisir leur maire ou leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 587 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 83,26 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 56,42 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 69,92 % au premier tour, contre 50,14 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres établissent le profil d'une localité fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste de la France.

15:59 - Messy : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. Lors du match européen de 2024, les citoyens de Messy avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 43,67% des votes. Agnès Laffite (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Messy après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 45,60%. Ersilia Soudais (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 21,68%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Agnès Laffite culminant à 59,35% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Messy : des suffrages éminemment tranchés dans les urnes il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Messy tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,62% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 25,69%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,26%, contre 47,74% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Messy accordaient leurs suffrages à Didier Bernard (RN) avec 29,48% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,09% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Fiscalité stable à Messy : quel impact sur les élections municipales Du côté de la fiscalité de Messy, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 682 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 709 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à un peu plus de 36,44 % en 2024 (contre 14,94 % en 2020). Un taux à comparer avec la moyenne nationale, qui approche les 40 %. Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 12 600 euros en 2024. Un montant loin des 259 370 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 20,19 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Messy Dans la municipalité de Messy, les jeux de pouvoir politiques locaux sont plus que jamais façonnés par le verdict des dernières élections municipales en date. Dès le premier tour à l'époque, Jean Lou Szyszka a dominé les débats en totalisant 267 bulletins (63,87%). En deuxième position, Christian Ostrowski a engrangé 151 suffrages en sa faveur (36,12%). Cette victoire au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Messy, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Le bloc minoritaire devra soulever des montagnes ce dimanche pour renverser cette suprématie, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.