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19:19 - Metzervisse : élections municipales et dynamiques démographiques Quelle influence la population de Metzervisse exerce-t-elle sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 36% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,29%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (82,28%) met en exergue le poids des questions de logement et d'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 39 921 €/an souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1136 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,72%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,64%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Metzervisse mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,95% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Le RN progresse à Metzervisse Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière élection municipale à Metzervisse en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 30,69% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 48,17% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 28,66% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Metzervisse comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 42,66% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 44,51% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 49,81% lors du vote définitif.

16:58 - Metzervisse classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale à Metzervisse avait été marqué par une abstention de 76,83 %, bien au-delà des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 23,17 %) alors que la pandémie du coronavirus jetait une ombre sur l'événement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est pour sa part arrêté à 24,76 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 51,76 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 34,11 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 58,34 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville souvent détournée des bureaux de vote. Pour cette élection municipale, cette contingence à Metzervisse sera en définitive déterminante dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Metzervisse a-t-elle voté ? Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Metzervisse soutenaient en priorité Baptiste Philippo (Rassemblement National) avec 44,51% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Isabelle Rauch (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 50,19% des suffrages exprimés. Le rendez-vous des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Metzervisse avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (42,66%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 12,08% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Metzervisse demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Metzervisse : ce qu'il faut analyser Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Metzervisse plaçaient Marine Le Pen en tête avec 30,69% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui récoltait 27,63%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,83% pour Emmanuel Macron, contre 48,17% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Metzervisse portaient leur choix sur Stéphane Reichling (RN) avec 28,66% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Brigitte Vaïsse (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 51,17% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Metzervisse comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale à Metzervisse Si l'on regarde de près la fiscalité de Metzervisse, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 8,89 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de près de 4 700 euros environ la même année, loin des 260 600 euros engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Metzervisse s'est établi à 26,26 % en 2024 (contre 10,50 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Metzervisse s'est chiffrée à 653 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 475 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 à Metzervisse : un résultat sans véritable concurrence Les résultats des précédentes municipales à Metzervisse ont livré un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Sans aucune opposition, la liste menée par Pierre Heine a naturellement recueilli 100,00% des bulletins dès le premier tour. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Metzervisse, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. À la suite de cette élection sans réelle confrontation, la naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux. La liste des candidats (voir ci-dessous) fournit sans aucun doute déjà un premier élément de réponse.