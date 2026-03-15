Résultat municipale 2026 à Metzervisse (57940) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Metzervisse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Metzervisse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Metzervisse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre HEINE
Pierre HEINE (15 élus) FIERS DE METZERVISSE 		620 53,63%
  • Pierre HEINE
  • Mylene DITZLER
  • Bernard HEINE
  • Virginie LEMORT
  • Vincent COLSENET
  • Carole BOLLARO
  • Jerome LIPINSKI
  • Sandrine BRENYK
  • Maxime POMPERMEIER
  • Laurence MARCHAL
  • Philippe COLIN
  • Guylaine WAGNER
  • Remi SAUER
  • Messaade VAISSIERE
  • Rodrigue LAGLASSE
Cyrille BURGER
Cyrille BURGER (4 élus) METZERVISSE AUTREMENT 		536 46,37%
  • Cyrille BURGER
  • Nicole LEDENYI
  • Jean Nicolas JUNGES
  • Marie-Louise HOEFFLER
Participation au scrutin Metzervisse
Taux de participation 66,52%
Taux d'abstention 33,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 1 192

Source : ministère de l’Intérieur

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