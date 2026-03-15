Résultat de l'élection municipale 2026 à Meudon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Meudon

Tête de listeListe
Denis Maréchal
Denis Maréchal Liste d'union à gauche
Meudon autrement
  • Denis Maréchal
  • Blandine Cornevin
  • François de Vergnette
  • Gabrielle Laprévote
  • Julien Ponchelet
  • Sylvie Jansolin
  • Renaud Dubois
  • Alex Boutry
  • Michel Samson
  • Isabelle Boilot
  • Raphaël Job
  • Mathilde Chevrier-Boilot
  • Alain Pauchet
  • Zarine Benoit
  • Pascal Sort
  • Sophie Baquiast
  • Vincent Ducas
  • Caroline Rossigneux-Meheust
  • Pierre Glaser
  • Pascale Montrocher
  • Louis de Costil
  • Marie-Laure Thibous
  • Jules évrard
  • Corinne Malfreyt
  • Jean Esteneny
  • Sophie Marty Le Ridant
  • Pierre-Yves Monfort
  • Isabelle Malbeteau
  • Mamadou Dia
  • Claire Vinet
  • Éric Saïas
  • Geneviève Despax
  • Daniel Mouranche
  • Hillary Hacquoil
  • Saïd Ahnich
  • Marine Bernard
  • François Molin
  • Marie-José Bernardot
  • Adrien Vajou
  • Nola Delcambre
  • Jean-Guillaume Renisio
  • Cécile Simonnot
  • Jean-Pierre Letournel
  • Mylène Gabaret
  • Julien Charlot
Narivelo Randrianarisoa
Narivelo Randrianarisoa Liste de La France insoumise
Meudon populaire Meudon solidaire
  • Narivelo Randrianarisoa
  • Sylvie Vilter
  • Patrick Chauvel
  • Josette Barbe-Bouchet
  • Boris Vilter
  • Annie Larroque Comoy
  • José Fortecoëf
  • Alice Lalande
  • Yannis Doukali
  • Myriam Benchehida-Hyou
  • Olivier Chauvel
  • Odile Taconet
  • Pierre Destours
  • Laurence Parini
  • Éloi Desrousseaux
  • Mahaut Guedez
  • Rayane Fortecoëf
  • Malika Binoumar
  • Maxime Juan
  • Dominique Zragevsky
  • Cyrille Cadoudal
  • Khadija Belhachani
  • Giovanni Da Silveira
  • Chiara Salomone
  • Fayette Diallo
  • Noémie Reichardt
  • Gilles Tuffet
  • Nawal Benkortbi
  • Mehdi Fortecoëf
  • Lucina Barbosa
  • Felix Colas
  • Héloïse Gau
  • Cyril Boulamatari
  • Sophia Doukali
  • Jean-Paul Mirenowicz
  • Fatiha Fortecoëf
  • Charles Meunier
  • Micheline de Felice
  • Abakar Mahamat
  • Axelle Reichardt
  • Tristan Schenberg
  • Evelyne Molho
  • Ngari Boulamatari
  • Isabelle Boulamatari
Denis Larghero
Denis Larghero Liste d'union au centre
Ensemble pour Meudon
  • Denis Larghero
  • Virginie Sénéchal
  • Michel Borgat
  • Sylvie Vucic
  • Laurent Duthoit
  • Saida Belaid
  • Clément Perrin
  • Bahija Atita
  • Olivier Comte
  • Murielle Andre-Pinard
  • Patrick de la Marque
  • Audrey Desbree
  • Marc Mossé
  • Florence de Pampelonne
  • Pierre Gentilhomme
  • Christel Cardoso
  • Henry Dupas
  • Marie-Sixte Imbert
  • Hervé Marseille
  • Michèle Guyeu
  • Avedik Batikian
  • Léonore Sanquer
  • Guillaume Otrage
  • Corinne Hovnanian
  • Julien Grizzetti
  • Valérie Barbit
  • Fabian Fouillet
  • Marie-Thérèse Thione
  • Arnaud Segur
  • Françoise Nikly-Cyrot
  • Fabrice Herrault
  • Salima Haddadi
  • Thomas Lottmann
  • Florence Silliere
  • Clément Dame
  • Sandrine Jayet
  • Olivier Deburaux
  • Théodora Leygonie
  • Thomas Fournel
  • Isabelle Sotto
  • Franck-Nicolas Chelle
  • Eve Girault
  • Dimitri Ferrand
  • Marcelle Allory
  • Alain Serdjanian

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis Larghero
Denis Larghero (37 élus) Ensemble pour meudon 		7 476 67,74%
  • Denis Larghero
  • Virginie Lanlo
  • Michel Borgat
  • Francine Lucchini
  • Olivier Comte
  • Florence De Pampelonne
  • Christophe Scheuer
  • Bahija Atita
  • Marc Mosse
  • Saida Belaid
  • Patrick De La Marque
  • Sylvie Vucic
  • Fabrice Billard
  • Murielle Andre-Pinard
  • Antoine Dupin
  • Christine Barthouil
  • Maxime Agazzotti
  • Christel Cardoso
  • Avedik Batikian
  • Audrey Jenback-Desbree
  • Hervé Marseille
  • Isabelle Sotto
  • Pierre Gentilhomme
  • Michele Guyeu
  • Robin Eppling
  • Corinne Hovnanian
  • Guillaume Otrage
  • Céline Tollari-Garnero
  • Yvan Tourjansky
  • Valérie Barbit
  • Laurent Duthoit
  • Françoise Nikly-Cyrot
  • Fabian Fouillet
  • Salima Haddadi
  • Henry Dupas
  • Virginie Sénéchal
  • Frédéric Wolff
Renaud Dubois
Renaud Dubois (4 élus) Meudon ecologie citoyenne 		2 072 18,77%
  • Renaud Dubois
  • Bouchra Touba
  • Louis Le Foyer De Costil
  • Gabrielle Laprévote
Denis Maréchal
Denis Maréchal (1 élu) Meudon pour tous 		838 7,59%
  • Denis Maréchal
Galien Mauduit
Galien Mauduit (1 élu) Justice sociale et ecologique 		650 5,88%
  • Galien Mauduit
Participation au scrutin Meudon
Taux de participation 38,69%
Taux d'abstention 61,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 400

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Marseille
Hervé Marseille (36 élus) Meudon ensemble 		9 743 55,84%
  • Hervé Marseille
  • Virginie Lanlo
  • Denis Larghero
  • Florence De Pampelonne
  • Georges Koch
  • Dominique Gayraud
  • Michel Borgat
  • Elisabeth Français
  • Christophe Scheuer
  • Francine Lucchini
  • Léon Hovnanian
  • Patricia Vielle
  • Patrice Ferlicot
  • Bahija Atita
  • Antoine Dupin
  • Emmannuelle Declerck
  • Patrick De La Marque
  • Sophie Costedoat
  • Marc Flavier
  • Sylvie Guillen
  • Pierre Balladur
  • Saïda Belaid
  • Serge Smadja
  • Elizabeth Cheynier
  • Arnaud Le Clere
  • Marie Del Pozo
  • Roland Pachot
  • Murielle André-Pinard
  • Fabrice Billard
  • Frédérique Guerard-Frassati
  • Damien Pawelec
  • Nadia Ouredjal
  • Jean-Christophe Ducauze
  • Sylvie Vucic
  • Alain Serdjanian
  • Christel Cardoso
Marc Mossé
Marc Mossé (4 élus) Meudon c'est vous 		3 119 17,87%
  • Marc Mossé
  • Bouchra Touba
  • Denis Maréchal
  • Alice Carton
Romain Chetaille
Romain Chetaille (2 élus) Meudon, terre de talents, de solidarité, d'avenir 		1 720 9,85%
  • Romain Chetaille
  • Julie Huguenin Tilmant
Loïc Le Naour
Loïc Le Naour (1 élu) De l'air ! liste de rassemblement des citoyens, écologistes et radicaux 		1 157 6,63%
  • Loïc Le Naour
Nadia Mordelet-Carriere
Nadia Mordelet-Carriere Meudon avenir 		863 4,94%
Bernard Jasserand
Bernard Jasserand Meudon solidaire, l'humain d'abord 		846 4,84%
Participation au scrutin Meudon
Taux de participation 56,25%
Taux d'abstention 43,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,70%
Nombre de votants 17 932

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