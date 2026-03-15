Résultat de l'élection municipale 2026 à Meudon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Meudon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Meudon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Meudon.
L'actu des élections municipales 2026 à Meudon
13:10 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Meudon
À l'occasion des élections municipales il y a six ans à Meudon, les résultats ont fourni un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Denis Larghero (Union du centre) a décroché la pole position en rassemblant 67,74% des soutiens. À ses trousses, Renaud Dubois (Europe Ecologie-Les Verts) a capté 18,77% des votes. Le trio de tête a été complété par Denis Maréchal (Parti socialiste), obtenant 838 bulletins (7,59%). Ce triomphe au premier tour du candidat Union du centre a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Meudon, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Ce succès éclatant place le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Meudon
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Meudon de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la commune. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est mise à disposition ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 32 bureaux de vote de Meudon sont les suivants : de 8 h à 20 h. Les résultats du premier tour à Meudon seront visibles ici dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Meudon
|Tête de listeListe
|
Denis Maréchal
Liste d'union à gauche
Meudon autrement
|
|
Narivelo Randrianarisoa
Liste de La France insoumise
Meudon populaire Meudon solidaire
|
|
Denis Larghero
Liste d'union au centre
Ensemble pour Meudon
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis Larghero (37 élus) Ensemble pour meudon
|7 476
|67,74%
|
|Renaud Dubois (4 élus) Meudon ecologie citoyenne
|2 072
|18,77%
|
|Denis Maréchal (1 élu) Meudon pour tous
|838
|7,59%
|
|Galien Mauduit (1 élu) Justice sociale et ecologique
|650
|5,88%
|
|Participation au scrutin
|Meudon
|Taux de participation
|38,69%
|Taux d'abstention
|61,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 400
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Marseille (36 élus) Meudon ensemble
|9 743
|55,84%
|
|Marc Mossé (4 élus) Meudon c'est vous
|3 119
|17,87%
|
|Romain Chetaille (2 élus) Meudon, terre de talents, de solidarité, d'avenir
|1 720
|9,85%
|
|Loïc Le Naour (1 élu) De l'air ! liste de rassemblement des citoyens, écologistes et radicaux
|1 157
|6,63%
|
|Nadia Mordelet-Carriere Meudon avenir
|863
|4,94%
|Bernard Jasserand Meudon solidaire, l'humain d'abord
|846
|4,84%
|Participation au scrutin
|Meudon
|Taux de participation
|56,25%
|Taux d'abstention
|43,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,70%
|Nombre de votants
|17 932
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