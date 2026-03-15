Résultat de l'élection municipale 2026 à Meudon : les infos en direct

Programme de Denis Maréchal à Meudon (Meudon autrement)

Transition écologique

La transition écologique est au cœur du projet de Meudon Autrement, visant à rendre la ville plus verte et adaptée au changement climatique. Des initiatives telles que la rénovation thermique des bâtiments publics et privés, ainsi que la création d'îlots de fraîcheur, sont proposées pour améliorer l'environnement urbain. La protection de la végétalisation des espaces publics et le développement de l'agriculture urbaine sont également des priorités pour une ville durable.

Justice sociale

Le projet met l'accent sur la justice sociale en proposant des mesures concrètes pour améliorer la qualité de vie des familles et des personnes âgées. Cela inclut l'augmentation des places en crèche, la création d'un centre de santé communal et le renforcement des aides au maintien à domicile. L'objectif est de garantir que chaque citoyen bénéficie de services publics accessibles et adaptés à ses besoins.

Sécurité et prévention

La sécurité de proximité est une priorité, avec des propositions pour renforcer les moyens de la police municipale et mettre en place une politique de prévention efficace. La lutte contre les trafics, les cambriolages et les incivilités est essentielle pour assurer un cadre de vie serein. La médiation et la concertation avec les habitants sont également encouragées pour favoriser un environnement sécurisé.

Démocratie locale

Le projet de Meudon Autrement vise à renforcer la démocratie locale en impliquant davantage les citoyens dans les décisions municipales. La création de comités de quartier et d'un comité économique, social et environnemental local est prévue pour favoriser la participation des habitants. La transparence dans l'attribution des subventions aux associations et la retransmission des conseils municipaux sont des mesures pour garantir une gouvernance ouverte et accessible.