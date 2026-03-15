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19:21 - Analyse démographique des municipales à Meudon Comment la population de Meudon peut-elle peser sur le résultat des élections municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,30%. Le taux élevé de cadres, atteignant 44,58%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 12,87% et d'une population immigrée de 17,66% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,46% à Meudon, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Meudon Le RN restait loin du podium lors des municipales à Meudon en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 8,70% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 20,85% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 6,62% au parti lepéniste au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Un score insuffisant, à Meudon comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 13,31% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 13,09% pour le mouvement lepéniste sur l'ensemble des circonscriptions de Meudon. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.

16:58 - À Meudon, la participation s'annonce forte aux municipales La mobilisation atteignait 38,69 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Meudon, en deçà de la moyenne nationale, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Notons que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les Français se mobilisent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 80,54 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 63,46 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 74,62 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 56,91 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les données esquissent in fine une ville assez participative face aux moyennes nationales. Pour ces élections municipales 2026, cette particularité à Meudon sera en définitive capitale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Le vote de Meudon nettement ancré à gauche il y a deux ans Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Meudon. Lors des élections européennes, le résultat à Meudon s'était en effet dessiné autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (20,72%), challengée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (18,66%) et Jordan Bardella (13,31%). Concernant le scrutin législatif près d'un mois plus tard, les résultats mesurés à l'échelle des 2 circonscriptions de Meudon favorisaient la nuance Ensemble ! (Majorité présidentielle) (38,32%), devant les partis de gauche unis (33,83%). Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Ensemble ! Culminant à 58,69% des voix sur place.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Meudon s'était massivement dirigée vers le centre La synthèse des votes de 2022 dépeint Meudon comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Meudon choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 37,91% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 23,13%. Lors de la finale de l'élection à Meudon, les électeurs accordaient 79,15% pour Emmanuel Macron, contre 20,85% en faveur de Marine Le Pen. Concernant le scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Meudon favorisaient la Majorité présidentielle (40,89%) devant la Nouvelle union populaire écologique et sociale (27,48%). L'issue du scrutin au second tour profitait aux macronistes, agrégeant 60,91% des suffrages exprimés.

12:58 - Une fiscalité stable à Meudon qui aura un impact sur l'issue du scrutin En matière d'impôts locaux à Meudon, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 418 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 537 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est pourtant passé à 26,96 % en 2024 (contre environ 12,88 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 1,95482 million d'euros (1 954 820 € très exactement) en 2024, loin des 24 437 640 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 21,28 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Meudon À l'occasion des élections municipales il y a six ans à Meudon, les résultats ont fourni un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Denis Larghero (Union du centre) a décroché la pole position en rassemblant 67,74% des soutiens. À ses trousses, Renaud Dubois (Europe Ecologie-Les Verts) a capté 18,77% des votes. Le trio de tête a été complété par Denis Maréchal (Parti socialiste), obtenant 838 bulletins (7,59%). Ce triomphe au premier tour du candidat Union du centre a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Meudon, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Ce succès éclatant place le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.