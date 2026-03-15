Résultat municipale 2026 à Meudon (92190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Meudon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Meudon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Meudon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis LARGHERO
Denis LARGHERO (36 élus) Ensemble pour Meudon 		10 635 64,80%
  • Denis LARGHERO
  • Virginie SÉNÉCHAL
  • Michel BORGAT
  • Sylvie VUCIC
  • Laurent DUTHOIT
  • Saida BELAID
  • Clément PERRIN
  • Bahija ATITA
  • Olivier COMTE
  • Murielle ANDRE-PINARD
  • Patrick DE LA MARQUE
  • Audrey DESBREE
  • Marc MOSSÉ
  • Florence DE PAMPELONNE
  • Pierre GENTILHOMME
  • Christel CARDOSO
  • Henry DUPAS
  • Marie-Sixte IMBERT
  • Hervé MARSEILLE
  • Michèle GUYEU
  • Avedik BATIKIAN
  • Léonore SANQUER
  • Guillaume OTRAGE
  • Corinne HOVNANIAN
  • Julien GRIZZETTI
  • Valérie BARBIT
  • Fabian FOUILLET
  • Marie-Thérèse THIONE
  • Arnaud SEGUR
  • Françoise NIKLY-CYROT
  • Fabrice HERRAULT
  • Salima HADDADI
  • Thomas LOTTMANN
  • Florence SILLIERE
  • Clément DAME
  • Sandrine JAYET
Denis MARÉCHAL
Denis MARÉCHAL (5 élus) Meudon autrement 		3 896 23,74%
  • Denis MARÉCHAL
  • Blandine CORNEVIN
  • François DE VERGNETTE
  • Gabrielle LAPRÉVOTE
  • Julien PONCHELET
Narivelo RANDRIANARISOA
Narivelo RANDRIANARISOA (2 élus) Meudon populaire Meudon solidaire 		1 882 11,47%
  • Narivelo RANDRIANARISOA
  • Sylvie VILTER
Participation au scrutin Meudon
Taux de participation 55,72%
Taux d'abstention 44,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 16 973

Source : ministère de l’Intérieur

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