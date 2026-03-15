Résultat municipale 2026 à Meudon (92190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Meudon - Tour 1
- Election municipale 2026 à Meudon [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Meudon
- Meudon (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Meudon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Meudon, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Meudon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis LARGHERO (36 élus) Ensemble pour Meudon
|10 635
|64,80%
|
|Denis MARÉCHAL (5 élus) Meudon autrement
|3 896
|23,74%
|
|Narivelo RANDRIANARISOA (2 élus) Meudon populaire Meudon solidaire
|1 882
|11,47%
|
|Participation au scrutin
|Meudon
|Taux de participation
|55,72%
|Taux d'abstention
|44,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Nombre de votants
|16 973
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Meudon [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Meudon en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Meudon
19:21 - Analyse démographique des municipales à Meudon
Comment la population de Meudon peut-elle peser sur le résultat des élections municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,30%. Le taux élevé de cadres, atteignant 44,58%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 12,87% et d'une population immigrée de 17,66% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,46% à Meudon, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.
17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Meudon
Le RN restait loin du podium lors des municipales à Meudon en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 8,70% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 20,85% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 6,62% au parti lepéniste au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Un score insuffisant, à Meudon comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 13,31% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 13,09% pour le mouvement lepéniste sur l'ensemble des circonscriptions de Meudon. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.
16:58 - À Meudon, la participation s'annonce forte aux municipales
La mobilisation atteignait 38,69 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Meudon, en deçà de la moyenne nationale, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Notons que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les Français se mobilisent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 80,54 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 63,46 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 74,62 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 56,91 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les données esquissent in fine une ville assez participative face aux moyennes nationales. Pour ces élections municipales 2026, cette particularité à Meudon sera en définitive capitale dans le dénouement du scrutin.
15:59 - Le vote de Meudon nettement ancré à gauche il y a deux ans
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Meudon. Lors des élections européennes, le résultat à Meudon s'était en effet dessiné autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (20,72%), challengée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (18,66%) et Jordan Bardella (13,31%). Concernant le scrutin législatif près d'un mois plus tard, les résultats mesurés à l'échelle des 2 circonscriptions de Meudon favorisaient la nuance Ensemble ! (Majorité présidentielle) (38,32%), devant les partis de gauche unis (33,83%). Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Ensemble ! Culminant à 58,69% des voix sur place.
14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Meudon s'était massivement dirigée vers le centre
La synthèse des votes de 2022 dépeint Meudon comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Meudon choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 37,91% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 23,13%. Lors de la finale de l'élection à Meudon, les électeurs accordaient 79,15% pour Emmanuel Macron, contre 20,85% en faveur de Marine Le Pen. Concernant le scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Meudon favorisaient la Majorité présidentielle (40,89%) devant la Nouvelle union populaire écologique et sociale (27,48%). L'issue du scrutin au second tour profitait aux macronistes, agrégeant 60,91% des suffrages exprimés.
12:58 - Une fiscalité stable à Meudon qui aura un impact sur l'issue du scrutin
En matière d'impôts locaux à Meudon, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 418 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 537 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est pourtant passé à 26,96 % en 2024 (contre environ 12,88 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 1,95482 million d'euros (1 954 820 € très exactement) en 2024, loin des 24 437 640 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 21,28 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.
11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Meudon
À l'occasion des élections municipales il y a six ans à Meudon, les résultats ont fourni un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Denis Larghero (Union du centre) a décroché la pole position en rassemblant 67,74% des soutiens. À ses trousses, Renaud Dubois (Europe Ecologie-Les Verts) a capté 18,77% des votes. Le trio de tête a été complété par Denis Maréchal (Parti socialiste), obtenant 838 bulletins (7,59%). Ce triomphe au premier tour du candidat Union du centre a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Meudon, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Ce succès éclatant place le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Meudon
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Meudon de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la commune. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est mise à disposition ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 32 bureaux de vote de Meudon sont les suivants : de 8 h à 20 h. Les résultats du premier tour à Meudon seront visibles ici dès 20 h.
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