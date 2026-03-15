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19:20 - Élections municipales à Meulan-en-Yvelines : impact de la démographie et de l'économie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Meulan-en-Yvelines montrent des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des élections municipales. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 20,26% des résidents sont des enfants, et 7,11% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (29,44%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2964 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 16,52% et d'une population immigrée de 19,69% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Meulan-en-Yvelines mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,73% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Vote RN à Meulan-en-Yvelines : les données clés Le parti à la flamme avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Meulan-en-Yvelines il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 20,82% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 38,37% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 20,72% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Meulan-en-Yvelines comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 31,53% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 31,48% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il achèvera sa course avec 34,99% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 38,72 % de participation à Meulan-en-Yvelines Dans le cadre de la municipale à Meulan-en-Yvelines, l'absence ou non d'électeurs jouera un rôle pivot sur les résultats. Lors des municipales de 2020, l'abstention était allée jusqu'à 61,28 % à la fin du premier round, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que le rendez-vous était incertain, dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Soulignons que les élections municipales demeurent pourtant historiquement, avec la présidentielle, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 26,97 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 56,34 % en 2022 à seulement 38,52 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 52,93 % (contre 48,51 % en France). Si on prend un peu de recul, la municipalité s'affiche in fine comme une contrée assez abstentionniste.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Meulan-en-Yvelines a-t-elle voté ? À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de Meulan-en-Yvelines avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 31,53% des inscrits. Les élections des députés à Meulan-en-Yvelines qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Aurélien Rousseau (Union de la gauche) en tête du peloton avec 35,58% au premier tour, devant Babette de Rozieres (Union de l'extrême droite) avec 31,48%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Aurélien Rousseau culminant à 40,09% des voix dans la commune. Le panorama politique de Meulan-en-Yvelines a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une zone penchant fortement à gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Meulan-en-Yvelines lors de la dernière présidentielle ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Meulan-en-Yvelines soutenaient en priorité Michèle Christophoul (Nupes) avec 27,07% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Nadia Hai (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,59%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Meulan-en-Yvelines quelques semaines plus tôt était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 28,20% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 25,13%. Lors de la finale de l'élection à Meulan-en-Yvelines, les électeurs accordaient 61,63% pour Emmanuel Macron, contre 38,37% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Meulan-en-Yvelines se positionne comme un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Et si l'élection à Meulan-en-Yvelines se jouait sur la fiscalité ? Concernant la pression fiscale à Meulan-en-Yvelines, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 959 € en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 1 083 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 35,61 % en 2024 (contre 24,03 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 106 370 € de recettes en 2024. Un montant loin des 2 681 350 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 18,16 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 à Meulan-en-Yvelines : des résultats scellés dès le premier tour Analyser les scores des dernières élections municipales à Meulan-en-Yvelines peut être intéressant. Dès le premier tour, Cécile Zammit-Popescu (Divers droite) a pris les commandes avec 980 suffrages (52,94%). Deuxième, Marie Goy (Divers gauche) a capté 623 voix (33,65%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Cécile Zammit-Popescu a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Meulan-en-Yvelines, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition devant ce succès éclatant, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.