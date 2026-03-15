Résultat municipale 2026 à Meulan-en-Yvelines (78250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Meulan-en-Yvelines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Meulan-en-Yvelines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Meulan-en-Yvelines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile ZAMMIT-POPESCU
Cécile ZAMMIT-POPESCU (23 élus) Agir pour Meulan en Yvelines 		1 220 52,59%
  • Cécile ZAMMIT-POPESCU
  • Ergin MEMISOGLU
  • Stéphanie PRIGENT
  • Christophe DEMESSINE
  • Christine NUNES-MANSO
  • David DENIS
  • Dominique MESLET
  • Gilles DAENEN
  • Patricia ALBONETTI
  • Denis GASCHET
  • Myriam EL BAI
  • Gwenaël PERONNET
  • Florence QUILLET
  • Mourad BOUKDIR
  • Natali DA SILVA
  • Eric AZABOU
  • Laurence COURMARCEL
  • Rabah DRISSI
  • Mathilde VIGIER-LATOUR
  • Axel DUTHE
  • Leila GOBET
  • Cyrille LESAGE
  • Aline RENE
Stéphane GAUTHIER
Stéphane GAUTHIER (5 élus) UNIS POUR NOTRE VILLE 		833 35,91%
  • Stéphane GAUTHIER
  • Hélène Marie PICKEN
  • Lionel RABAUD
  • Pauline WALTREGNY
  • Benoît VINET
Cédric BRIOLAIS
Cédric BRIOLAIS (1 élu) Meulan populaire, citoyenne et solidaire 		267 11,51%
  • Cédric BRIOLAIS
Participation au scrutin Meulan-en-Yvelines
Taux de participation 48,75%
Taux d'abstention 51,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 2 374

Source : ministère de l’Intérieur

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