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19:16 - Meximieux : municipales et dynamiques démographiques En pleine campagne électorale municipale, Meximieux se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 8 198 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 635 entreprises attestent une économie favorable. Dans l'agglomération, 20,85% des résidents sont des enfants, et 26,41% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Avec 343 résidents étrangers, Meximieux est un exemple d'ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, 45,60% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 609,14 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Meximieux, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Meximieux ? Le mouvement lepéniste avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Meximieux en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 23,98% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 40,91% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 20,28% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Meximieux comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 31,48% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 33,05% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 38,19% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Meximieux aux dernières élections ? Pour rappel, l'abstention atteignait 52,25 % à Meximieux lors de la dernière municipale, un score dans la norme alors que la pandémie du Covid avait découragé un grand nombre d'électeurs. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'élever à 23,72 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 48,33 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 32,90 % au premier tour, contre 53,31 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention face aux moyennes nationales. Pour ces élections municipales, cette variable à Meximieux sera en conséquence fondamentale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Quels enseignements pour 2024 à Meximieux ? Les Européennes du printemps 2024 à Meximieux avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (31,48%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 15,33% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Meximieux avaient ensuite favorisé Andréa Kotarac (Rassemblement National) avec 33,05% au premier tour, devant Maxime Meyer (Union de la gauche) avec 28,57%. Au second tour, c'est en revanche Romain Daubié (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 61,81% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Meximieux a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une zone pivot, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Meximieux lors de la dernière présidentielle ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Meximieux comme une commune politiquement très disputée. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Meximieux tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,12% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,98%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,09% pour Emmanuel Macron, contre 40,91% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Meximieux accordaient leurs suffrages à Lumir Lapray (Nupes) avec 29,58% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Romain Daubié (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 53,20%.

12:58 - Jean-Luc RAMEL a-t-il augmenté les impôts locaux à Meximieux ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Meximieux, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 13,90 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 70 770 € la même année, loin des 1,14522 million d'euros enregistrés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette chute importante de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Meximieux est passé à 37,98 % en 2024 (contre 16,31 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Meximieux a atteint 816 euros en 2024 (contre 580 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Meximieux ? Qui l'avait emporté lors des élections municipales il y a six ans à Meximieux ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Jean-Luc Ramel (Divers droite) a terminé en tête en rassemblant 1 631 suffrages (66,49%). Juste derrière, Mohammed El Maroudi (La République en marche) a recueilli 33,50% des suffrages. Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ces municipales 2026 à Meximieux, cette géographie électorale pose les bases. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera un challenge titanesque pour le camp adverse ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.