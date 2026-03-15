Résultat municipale 2026 à Meximieux (01800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Meximieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Meximieux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Meximieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc RAMEL
Jean-Luc RAMEL (24 élus) HORIZON 2026-2032 DES PROJETS POUR MEXIMIEUX 		2 061 66,42%
  • Jean-Luc RAMEL
  • Elisabeth LAROCHE
  • Jean-Alex PELLETIER
  • Régine GIROUD
  • Frédéric TOSEL
  • Patricia PONCEBLANC
  • Matthieu SARCEY
  • Christelle CHARVIEUX
  • Loïc ROMESTANT
  • Marie-Jeanne ABEILLON
  • Mathieu VANDEBROUCK
  • Cyrille DUMONT
  • Frédéric MOSNERON DUPIN
  • Ludmilla SCHNEIDER
  • Stephane CHARIGNON
  • Laëtitia LANGLET-GARILHE
  • Alain ALDON
  • Amarande GRAND GNIEWEK
  • Philippe SOURDEVAL
  • Isabelle CRISTOPHE
  • Hervé-Jean CHAMPIN
  • Caroline-Aurélie CROCHET ÉPOUSE ALLARD
  • Nicolas DAMIAN
  • Catherine CORRE
Samir HABI
Samir HABI (5 élus) MEXIMIEUX UN AVENIR ENSEMBLE 		1 042 33,58%
  • Samir HABI
  • Gaëlle DUTERTRE
  • Fabrice BEIGNON
  • Béatrice BAGHDASSARIAN
  • Olivier CHRETIEN
Participation au scrutin Meximieux
Taux de participation 54,32%
Taux d'abstention 45,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 3 169

Source : ministère de l’Intérieur

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