Résultat de l'élection municipale 2026 à Meylan : les infos en direct

Programme de Philippe Cardin à Meylan (AIMEYLAN2026)

Prendre soin

La commune de Meylan doit être un point d’appui solide face aux tensions sociales. Un projet de création d'une Maison des Solidarités est prévu pour 2028, intégrant des services de santé pluridisciplinaires. L'objectif est de renforcer le soutien aux personnes âgées, aux familles et d'assurer un accès à une alimentation de qualité dans les écoles.

Garantir sécurité

La tranquillité publique est une priorité pour les habitants de Meylan. Des mesures seront mises en place pour renforcer la présence des policiers municipaux et des médiateurs, ainsi que pour améliorer la coopération avec les forces de sécurité. L'accent sera mis sur la prévention des incivilités et des violences intrafamiliales pour assurer un cadre de vie apaisé.

Écouter et dialoguer

La démocratie locale est essentielle pour une gouvernance efficace à Meylan. Des ateliers citoyens et des réunions de quartier seront organisés pour favoriser la concertation et l'implication des habitants. Cette approche vise à associer les citoyens aux décisions et à créer un véritable contrat moral entre les élus et la population.

Engagements réalistes

Les promesses doivent être réalistes et réalisables pour les habitants de Meylan. Les projets seront conduits avec une gestion rigoureuse et une priorisation des investissements utiles. La responsabilité budgétaire est essentielle pour garantir la justice sociale et assurer le bon fonctionnement de la commune.