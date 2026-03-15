Résultat de l'élection municipale 2026 à Meylan : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Meylan

Tête de listeListe
Philippe Cardin
Philippe Cardin Liste divers gauche
AIMEYLAN2026
  • Philippe Cardin
  • Mélina Herenger
  • Didier Chaminade
  • Anne Corval
  • Jean-Baptiste Caillet
  • Elise Crespeau
  • Antoine Naillon
  • Loïcia Gaudillière
  • Stephane Maire
  • Caroline Laval
  • Mohamed Abu Baker
  • Céline Becker
  • Antoine Ancelet-Schwartz
  • Michèle Hyron
  • Thibault Parmentier
  • Aude Dubrulle
  • Adrien Ricotta
  • Véronique Clerc
  • Ilyes Pourret
  • Christel Refour
  • Antoine Jammes
  • Dominique Pernot
  • Mathieu Houdeau
  • Sylvie Charlety
  • Edgar Clary
  • Céline Del Vigna
  • Victor Bailhache
  • Angèle Miladi
  • Romain Caneill-Lortal
  • Anne-Laure Krajevitch
  • Sebastien Jung
  • Pauline Bregeon
  • Bertrand Hays
  • Alice Sarradet
  • Noah Carreira
Joëlle Hours
Joëlle Hours Liste divers centre
"Joëlle HOURS. La passion et l'action au service des MEYLANAIS"
  • Joëlle Hours
  • Benjamin Rolland
  • Marie-Hélène Geneviève Laverriere
  • Francis Pillot
  • Leïla Gaddas
  • Romain Branche
  • Hélène Puig
  • Yuthi Yem
  • Audrey Aronica
  • Frédéric Merger
  • Samantha Ingrid Geraci
  • Pascal Olivieri
  • Audrey Lacoste-Bourgeacq
  • Tristan Sehl
  • Jocelyne Olivieri
  • Pierre Salles
  • Carole Pierre Filin
  • Sylvain Triviaux
  • Marine Vandenberghe
  • Johan Didier-Vial
  • Marie-Hélène Lucie Chevalier
  • Philippe Stchypior
  • Christelle Verzeroli
  • Clément Hosatte
  • Sylvie Zelsmann
  • Guy Alain Cuvecle
  • Alexandra Huttin
  • Robert Eder
  • Meryem Alaoui Hachim
  • Pascal Donsoy
  • Corinne Manuelle Marie Delmotte
  • Patrick Deloche
  • Elena Tchoudakova
  • Yann Ardito
  • Caroline Edet
Sandrine Chaix
Sandrine Chaix Liste divers droite
MEYLAN AU COEUR, L'AVENIR EN TETE AVEC SANDRINE CHAIX
  • Sandrine Chaix
  • Pierre Wantiez
  • Genevieve Desiron
  • Pierre Huillier
  • Martine Daumet
  • Patrice Perrin
  • Isabelle Collado
  • Gilles Rosalia
  • Valerie Berthollet Belle
  • James Paradon
  • Carole Bourbon-Fourt
  • Laurent Vadon
  • Eve Lohat
  • Lionel Didier
  • Sonia Pourret
  • Pierre Murit
  • Anissa Tanazefti
  • Jerome Merlin
  • Nadège Dinale
  • Pierre Bert
  • Isabelle Ederle
  • Corentin Villemur
  • Gabrielle Perraudin
  • Alain Richard
  • Justine Gorriz Bertolin
  • Pierre Guerin
  • Anissa Navarro
  • Alexandre Buracchini
  • Vanessa Gillet
  • Jacques Rubat
  • Morgane Antunes
  • Jean-François Leclercq
  • Oceane Riedinger
  • Pascal Duboin
  • Josiane Venet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Cardin
Philippe Cardin (26 élus) Aimeylan 		3 520 53,86%
  • Philippe Cardin
  • Mélina Herenger
  • Antoine Jammes
  • Marie-Odile Novelli
  • Christophe Batailh
  • Véronique Clerc
  • Jean-Baptiste Caillet
  • Céline Becker-Gandit
  • Mathieu Collet
  • Christel Refour
  • Pierre Guerin
  • Christine Elise
  • Michel Orlhac
  • Noemie Delin
  • Stephane Maire
  • Isabelle Malzy
  • Ilyes Pourret
  • Sabine Allain Sainte-Rose
  • Melvin Gibson
  • Dominique Pernot
  • Antoine Naillon
  • Sylvie Charlety
  • Henri Biron
  • Colette Francois
  • Jean-Pierre Desbenoit
  • Aude Dubrulle
Joëlle Hours
Joëlle Hours (7 élus) Joëlle hours - sincèrement meylan 		3 015 46,13%
  • Joëlle Hours
  • Francis Pillot
  • Amandine Chapard
  • Pascal Olivieri
  • Leïla Gaddas
  • Yuthi Yem
  • Catherine Sabonnadiere
Participation au scrutin Meylan
Taux de participation 48,11%
Taux d'abstention 51,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 726

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Cardin
Philippe Cardin Aimeylan 		3 141 48,96%
Joëlle Hours
Joëlle Hours Joëlle hours - sincèrement meylan 		1 880 29,30%
Jean-Claude Peyrin
Jean-Claude Peyrin Pour meylan 		920 14,34%
Jean-Philippe Blanc
Jean-Philippe Blanc Meylan demain 		474 7,38%
Participation au scrutin Meylan
Taux de participation 46,75%
Taux d'abstention 53,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 533

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Christine Tardy
Marie-Christine Tardy (25 élus) Le parti de meylan 		4 367 46,56%
  • Marie-Christine Tardy
  • Jean-Claude Peyrin
  • Catherine Allemand-Damond
  • Jean-Philippe Drillat
  • Joëlle Hours
  • Damien Guiguet
  • Hélène Viard-Gaudin
  • Jean-Philippe Blanc
  • Chaza Hanna
  • Thibaud Carlassare
  • Laure Dias
  • François Poline
  • Chantal Allouis
  • Victor Petrone
  • Françoise Balas
  • François-Xavier Wanhem
  • Catherine Lecoeur
  • Thierry Feret
  • Anne-Laure Husson
  • Jean-François Roux
  • Emmanuelle Larmoyer
  • Arslan Soufi
  • Antonie Saint-Pierre
  • Laurent Vadon
  • Célia Martins
Philippe Cardin
Philippe Cardin (7 élus) Aimeylan alternance et initiatives citoyennes de gauche et ecologistes 		4 104 43,75%
  • Philippe Cardin
  • Marie-Odile Novelli
  • Antoine Jammes
  • Mélina Herenger
  • Louis-Mathieu Roux
  • Christel Refour
  • Christophe Batailh
Michel Bernard
Michel Bernard (1 élu) Reagir pour meylan: rassemblement de la droite, du centre et de la societe civile 		908 9,68%
  • Michel Bernard
Participation au scrutin Meylan
Taux de participation 67,01%
Taux d'abstention 32,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Nombre de votants 9 581

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Christine Tardy
Marie-Christine Tardy Le parti de meylan 		3 554 40,48%
Philippe Cardin
Philippe Cardin Aimeylan alternance et initiatives citoyennes de gauche et ecologistes 		3 382 38,52%
Michel Bernard
Michel Bernard Reagir pour meylan: rassemblement de la droite, du centre et de la societe civile 		1 842 20,98%
Participation au scrutin Meylan
Taux de participation 63,48%
Taux d'abstention 36,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,27%
Nombre de votants 9 075

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