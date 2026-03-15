Résultat de l'élection municipale 2026 à Meylan : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Meylan [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Meylan sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Meylan.
L'actu des élections municipales 2026 à Meylan
13:09 - Le résultat des dernières élections à Meylan
La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Meylan s'avère particulièrement éclairante. Au soir du premier tour, Philippe Cardin (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 3 141 bulletins (48,96%). À sa poursuite, Joëlle Hours (La République en marche) a capté 1 880 bulletins valides (29,30%). La large avance obtenue d'emblée livrait une piste sérieuse pour la suite. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Philippe Cardin l'a finalement emporté avec 53,86% des voix, face à Joëlle Hours rassemblant 3 015 électeurs (46,13%). Bien que Joëlle Hours ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 135 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.
09:57 - Journée électorale à Meylan : les horaires des 16 bureaux de vote
Les municipales sont l'occasion pour les 14 375 électeurs de Meylan de s'exprimer sur la manière dont est régie leur localité. Qui sera élu après Philippe Cardin, qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. Les 16 bureaux de vote de la ville de Meylan sont accessibles de 8 h à 19 h pour permettre aux votants de prendre une décision. Cette page affichera les résultats à Meylan à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Meylan
|Tête de listeListe
|
Philippe Cardin
Liste divers gauche
AIMEYLAN2026
|
|
Joëlle Hours
Liste divers centre
"Joëlle HOURS. La passion et l'action au service des MEYLANAIS"
|
|
Sandrine Chaix
Liste divers droite
MEYLAN AU COEUR, L'AVENIR EN TETE AVEC SANDRINE CHAIX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Cardin (26 élus) Aimeylan
|3 520
|53,86%
|
|Joëlle Hours (7 élus) Joëlle hours - sincèrement meylan
|3 015
|46,13%
|
|Participation au scrutin
|Meylan
|Taux de participation
|48,11%
|Taux d'abstention
|51,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 726
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Cardin Aimeylan
|3 141
|48,96%
|Joëlle Hours Joëlle hours - sincèrement meylan
|1 880
|29,30%
|Jean-Claude Peyrin Pour meylan
|920
|14,34%
|Jean-Philippe Blanc Meylan demain
|474
|7,38%
|Participation au scrutin
|Meylan
|Taux de participation
|46,75%
|Taux d'abstention
|53,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 533
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Christine Tardy (25 élus) Le parti de meylan
|4 367
|46,56%
|
|Philippe Cardin (7 élus) Aimeylan alternance et initiatives citoyennes de gauche et ecologistes
|4 104
|43,75%
|
|Michel Bernard (1 élu) Reagir pour meylan: rassemblement de la droite, du centre et de la societe civile
|908
|9,68%
|
|Participation au scrutin
|Meylan
|Taux de participation
|67,01%
|Taux d'abstention
|32,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,11%
|Nombre de votants
|9 581
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Christine Tardy Le parti de meylan
|3 554
|40,48%
|Philippe Cardin Aimeylan alternance et initiatives citoyennes de gauche et ecologistes
|3 382
|38,52%
|Michel Bernard Reagir pour meylan: rassemblement de la droite, du centre et de la societe civile
|1 842
|20,98%
|Participation au scrutin
|Meylan
|Taux de participation
|63,48%
|Taux d'abstention
|36,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,27%
|Nombre de votants
|9 075
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