Résultat de l'élection municipale 2026 à Meylan : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Meylan [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Meylan sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Meylan.
L'actu des élections municipales 2026 à Meylan
11:49 - Philippe Cardin et Joëlle Hours aux premières places dimanche dernier
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Meylan dimanche dernier, le rendez-vous a mobilisé 63,37 % des électeurs dans la ville, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Philippe Cardin (Divers gauche) qui a terminé premier en rassemblant 39,24 % des suffrages exprimés. Ensuite, Joëlle Hours (Divers centre) s'est classée deuxième avec 33,16 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. La première place, déjà remportée en 2020, a été conservée pour Philippe Cardin, mais il a vu son électorat s'éroder de 9 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Sandrine Chaix (Divers droite) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Meylan
Le deuxième tour des élections municipales à Meylan a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Cardin
Liste divers gauche
AIMEYLAN2026
|
|
Joëlle Hours
Liste divers centre
"Joëlle HOURS. La passion et l'action au service des MEYLANAIS"
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Meylan
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe CARDIN (Ballotage) AIMEYLAN2026
|3 642
|39,24%
|Joëlle HOURS (Ballotage) "Joëlle HOURS. La passion et l'action au service des MEYLANAIS"
|3 078
|33,16%
|Sandrine CHAIX (Ballotage) MEYLAN AU COEUR, L'AVENIR EN TETE AVEC SANDRINE CHAIX
|2 561
|27,59%
|Participation au scrutin
|Meylan
|Taux de participation
|63,37%
|Taux d'abstention
|36,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,26%
|Nombre de votants
|9 399
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Meylan
- Meylan (38240)
- Ecole primaire à Meylan
- Maternités à Meylan
- Crèches et garderies à Meylan
- Classement des collèges à Meylan
- Salaires à Meylan
- Impôts à Meylan
- Dette et budget de Meylan
- Climat et historique météo de Meylan
- Accidents à Meylan
- Délinquance à Meylan
- Inondations à Meylan
- Nombre de médecins à Meylan
- Pollution à Meylan
- Entreprises à Meylan
- Prix immobilier à Meylan