Résultat de l'élection municipale 2026 à Meylan : les résultats du 2e tour

Programme de Philippe Cardin à Meylan (AIMEYLAN2026)

Prendre soin

La commune de Meylan doit être un point d’appui solide en période de tensions sociales. Un projet de création d'une Maison des Solidarités est envisagé pour regrouper les associations d’accompagnement et intégrer une maison de santé pluridisciplinaire. Prendre soin, c’est faire de Meylan une ville attentive, humaine et protectrice.

Garantir sécurité

La tranquillité publique est une attente légitime des citoyens. Des mesures seront mises en place pour renforcer la présence des policiers municipaux et des médiateurs. Une ville apaisée est essentielle pour permettre à chacun de vivre librement.

Écouter et dialoguer

La démocratie locale est au cœur de la gouvernance proposée. Des ateliers citoyens et des réunions de quartier seront organisés pour favoriser la concertation. Gouverner, c’est associer et répondre aux attentes des citoyens avec responsabilité.

Engagements réalistes

Les promesses doivent être réalistes et réalisables. Une gestion rigoureuse et la priorisation des investissements utiles seront mises en avant. La responsabilité budgétaire est essentielle pour garantir la justice sociale dans la commune.