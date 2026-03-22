Résultat de l'élection municipale 2026 à Meylan : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Meylan

Le deuxième tour des élections municipales à Meylan a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Cardin
Philippe Cardin Liste divers gauche
AIMEYLAN2026
  • Philippe Cardin
  • Mélina Herenger
  • Didier Chaminade
  • Anne Corval
  • Jean-Baptiste Caillet
  • Elise Crespeau
  • Antoine Naillon
  • Loïcia Gaudillière
  • Stephane Maire
  • Caroline Laval
  • Mohamed Abu Baker
  • Céline Becker
  • Antoine Ancelet-Schwartz
  • Michèle Hyron
  • Thibault Parmentier
  • Aude Dubrulle
  • Adrien Ricotta
  • Véronique Clerc
  • Ilyes Pourret
  • Christel Refour
  • Antoine Jammes
  • Dominique Pernot
  • Mathieu Houdeau
  • Sylvie Charlety
  • Edgar Clary
  • Céline Del Vigna
  • Victor Bailhache
  • Angèle Miladi
  • Romain Caneill-Lortal
  • Anne-Laure Krajevitch
  • Sebastien Jung
  • Pauline Bregeon
  • Bertrand Hays
  • Alice Sarradet
  • Noah Carreira
Joëlle Hours
Joëlle Hours Liste divers centre
"Joëlle HOURS. La passion et l'action au service des MEYLANAIS"
  • Joëlle Hours
  • Benjamin Rolland
  • Marie-Hélène Geneviève Laverriere
  • Francis Pillot
  • Leïla Gaddas
  • Romain Branche
  • Hélène Puig
  • Yuthi Yem
  • Audrey Aronica
  • Frédéric Merger
  • Samantha Ingrid Geraci
  • Pascal Olivieri
  • Audrey Lacoste-Bourgeacq
  • Tristan Sehl
  • Jocelyne Olivieri
  • Pierre Salles
  • Carole Pierre Filin
  • Sylvain Triviaux
  • Marine Vandenberghe
  • Johan Didier-Vial
  • Marie-Hélène Lucie Chevalier
  • Philippe Stchypior
  • Christelle Verzeroli
  • Clément Hosatte
  • Sylvie Zelsmann
  • Guy Alain Cuvecle
  • Alexandra Huttin
  • Robert Eder
  • Meryem Alaoui Hachim
  • Pascal Donsoy
  • Corinne Manuelle Marie Delmotte
  • Patrick Deloche
  • Elena Tchoudakova
  • Yann Ardito
  • Caroline Edet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Meylan

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe CARDIN
Philippe CARDIN (Ballotage) AIMEYLAN2026 		3 642 39,24%
Joëlle HOURS
Joëlle HOURS (Ballotage) "Joëlle HOURS. La passion et l'action au service des MEYLANAIS" 		3 078 33,16%
Sandrine CHAIX
Sandrine CHAIX (Ballotage) MEYLAN AU COEUR, L'AVENIR EN TETE AVEC SANDRINE CHAIX 		2 561 27,59%
Participation au scrutin Meylan
Taux de participation 63,37%
Taux d'abstention 36,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,26%
Nombre de votants 9 399

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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