Résultat municipale 2026 à Meylan (38240) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Meylan. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Meylan, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Meylan [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Philippe CARDIN
Philippe CARDIN AIMEYLAN2026 		3 642 39,24%
Joëlle HOURS
Joëlle HOURS "Joëlle HOURS. La passion et l'action au service des MEYLANAIS" 		3 078 33,16%
Sandrine CHAIX
Sandrine CHAIX MEYLAN AU COEUR, L'AVENIR EN TETE AVEC SANDRINE CHAIX 		2 561 27,59%
Participation au scrutin Meylan Partiels *
Taux de participation 63,37%
Taux d'abstention 36,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,26%
Nombre de votants 9 399

* Résultats partiels sur 87% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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