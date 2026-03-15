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19:21 - Élections municipales à Meylan : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Meylan, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des municipales. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 12,18% ont 75 ans et plus. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 42,22%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,05%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,63%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,68% à Meylan, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Les électeurs de Meylan conquis par le RN ? Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Meylan il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 11,32% des voix lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 23,06% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 8,20% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Meylan comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 17,40% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 21,82% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il finira avec 20,03% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Meylan au crible À l'occasion de l'élection municipale de 2026, le niveau de la participation jouera fortement sur les résultats de Meylan. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 6 533 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 46,75 % (dans la moyenne nationale), bon nombre d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été mesuré à 81,26 %. La mobilisation atteignait pour sa part 63,41 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 74,82 %, contre seulement 59,90 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Meylan comme une localité soucieuse de voter par rapport au reste de la France.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Meylan Olivier Véran (Majorité présidentielle) avait performé au premier tour des législatives à Meylan après la dissolution de 2024 avec 38,88%. Hugo Prevost (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 30,00%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Olivier Véran culminant à 47,55% des voix sur place. Le choc des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Meylan avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (21,81%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 19,66% des voix.

14:57 - En 2022, la commune de Meylan s'était clairement tournée vers le centre-droit Lors des législatives de 2022, les votants de Meylan accordaient leurs suffrages à Olivier Véran (Ensemble !) avec 47,29% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olivier Véran virant de nouveau en tête avec 66,29% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Meylan plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 39,17% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 19,32%. Lors de la finale de l'élection à Meylan, les électeurs accordaient 76,94% pour Emmanuel Macron, contre 23,06% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Les impôts à Meylan : une tendance en hausse ces dernières années Avec la montée des prélèvements locaux à Meylan, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 13,64 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 354 400 €. Un produit qui est loin des 5 402 350 € engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Meylan s'est établi à 42,57 % en 2024 (contre 26,67 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Meylan s'est établi à environ 1 686 euros en 2024 contre 1 471 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Meylan La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Meylan s'avère particulièrement éclairante. Au soir du premier tour, Philippe Cardin (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 3 141 bulletins (48,96%). À sa poursuite, Joëlle Hours (La République en marche) a capté 1 880 bulletins valides (29,30%). La large avance obtenue d'emblée livrait une piste sérieuse pour la suite. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Philippe Cardin l'a finalement emporté avec 53,86% des voix, face à Joëlle Hours rassemblant 3 015 électeurs (46,13%). Bien que Joëlle Hours ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 135 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.