Résultat municipale 2026 à Meynes (30840) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Meynes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Meynes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Meynes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice FOURNIER
Fabrice FOURNIER (21 élus) Meynes 2 demain 		1 030 77,68%
  • Fabrice FOURNIER
  • Alexandra MORAND
  • Clément MONNIER
  • Sabine SERRANO
  • Stéphan LAUTHIER
  • Patricia PIERREDON
  • Grégory ROMAN
  • Morgane CASTAN
  • Brice VOULAND
  • Martine COLOMINA
  • Bastien VALENTE
  • Omaya FOLGADO
  • Didier DAVID
  • Angélique RETZER
  • Patrick COMTE
  • Karine SOULET
  • Sébastien MERADI
  • Carole BICHAREL
  • Camille RIQUIER
  • Sonia MARY
  • Jérôme MARMOTAN
Amandine VINCART
Amandine VINCART (2 élus) MEYNES EN COMMUN 		296 22,32%
  • Amandine VINCART
  • Joël DEYDIER
Participation au scrutin Meynes
Taux de participation 72,20%
Taux d'abstention 27,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 1 374

Source : ministère de l’Intérieur

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