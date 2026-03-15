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19:17 - Meynes : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Meynes comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 576 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 172 entreprises, Meynes permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (83,80%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 30,95% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,63%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 350 €/mois. À Meynes, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, se joignent aux objectifs français.

17:57 - Le RN avance à Meynes Le parti nationaliste était absent au moment de la dernière bataille municipale à Meynes en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 37,52% des votes lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 61,29% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 40,33% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN obtenait 58,55% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 52,03% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 57,31% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 66,21% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Pascale Bordes.

16:58 - La commune de Meynes plutôt mobilisée lors des élections L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 34,62 % à Meynes pour le premier tour des municipales il y a six ans (bien loin des 55,3 % observés au niveau national) alors que le scrutin avait été maintenu dans un contexte de pandémie de Covid. Lorsqu'il s'agit de désigner leur maire, les élections municipales restent en effet traditionnellement, avec les présidentielles, des scrutins où les Français se déplacent le plus massivement. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été marquée par une abstention à 16,71 % dans la ville (83,29 % de participation). Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais les deux derniers scrutins législatifs demeurent tout à fait comparables entre eux. L'abstention aux législatives, mesurée à 50,30 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 26,25 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 40,47 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste du pays. Pour cette élection municipale 2026, cette contingence à Meynes sera en conséquence fondamentale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Le vote de Meynes nettement ancré au centre en 2024 Les législatives à Meynes provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Pascale Bordes (Rassemblement National) en pole position avec 57,31% au premier tour, devant Sabine Oromi (Union de la gauche) avec 21,46%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Pascale Bordes culminant à 66,21% des voix dans la commune. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Meynes s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,03%), devançant Raphaël Glucksmann (9,30%) et Valérie Hayer (8,75%). Une parfaite confirmation des résultats des élections de 2022 à une présidentielle près.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Meynes s'était massivement dirigée vers l'extrême droite La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Meynes était en effet marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 37,52% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 19,02%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,29% pour Marine Le Pen, contre 38,71% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Meynes plébiscitaient Pascale Bordes (RN) avec 40,33% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pascale Bordes virant de nouveau en tête avec 58,55% des voix.

12:58 - Élections municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne à Meynes Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Meynes, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 10,20 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 31 830 €, en net recul par rapport aux 300 620 € récoltés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Meynes s'est établi à 43,37 % en 2024 (contre 18,72 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Meynes a atteint 773 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 546 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Meynes À Meynes, lors des municipales de 2020, les résultats ont offert un panorama précis des forces politiques en présence. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Fabrice Fournier a terminé en tête en obtenant 567 bulletins (50,13%). Dans la position du principal opposant, Rudy Nazy a recueilli 564 voix (49,86%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Meynes, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les forces d'opposition, renverser une telle majorité sera ce dimanche le principal challenge, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.