Résultat municipale 2026 à Meyrargues (13650) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Meyrargues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Meyrargues, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Meyrargues [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice POUSSARDIN
Fabrice POUSSARDIN (20 élus) AMBITION MEYRARGUES 		842 42,50%
  • Fabrice POUSSARDIN
  • Stéphanie LATOUR
  • Eric GIANNERINI
  • Fabienne MALYSZKO
  • Jean-Michel MOREAU
  • Maria Isabel ROSADO MARCHENA
  • Frédéric ORSINI
  • Sandrine HALBEDEL
  • Louis BURLE
  • Aurélie SANCHEZ
  • Gilles DURAND
  • Béatrice MICHEL
  • Richard ALEXANDRE
  • Mireille JOUVE
  • Frédéric BLANC
  • Marie-Chantal MANERA
  • Pierre BERTRAND
  • Maeva CAILLAT
  • Gilles HAMHAMI HAUTOT
  • Régine LE CROM
Gilbert BOUGI
Gilbert BOUGI (5 élus) MEYRARGUES CHOISIR LE BON SENS 		813 41,04%
  • Gilbert BOUGI
  • Sabrina SMATI
  • Michel WAGNER
  • Alexia LUCIANI
  • Tanguy LE COINTRE
Christian SALQUE
Christian SALQUE (2 élus) MEYRARGUES CITOYENNE ET SOLIDAIRE 		326 16,46%
  • Christian SALQUE
  • Florence GUILLEMANT
Participation au scrutin Meyrargues
Taux de participation 63,77%
Taux d'abstention 36,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,25%
Nombre de votants 2 001

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Meyrargues - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice POUSSARDIN
Fabrice POUSSARDIN (Ballotage) AMBITION MEYRARGUES 		818 42,43%
Gilbert BOUGI
Gilbert BOUGI (Ballotage) MEYRARGUES CHOISIR LE BON SENS 		711 36,88%
Christian SALQUE
Christian SALQUE (Ballotage) MEYRARGUES CITOYENNE ET SOLIDAIRE 		399 20,70%
Participation au scrutin Meyrargues
Taux de participation 62,43%
Taux d'abstention 37,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 1 959

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