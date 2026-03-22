Résultat municipale 2026 à Meyrargues (13650) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Meyrargues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Meyrargues, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Meyrargues [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice POUSSARDIN (20 élus) AMBITION MEYRARGUES
|842
|42,50%
|
|Gilbert BOUGI (5 élus) MEYRARGUES CHOISIR LE BON SENS
|813
|41,04%
|
|Christian SALQUE (2 élus) MEYRARGUES CITOYENNE ET SOLIDAIRE
|326
|16,46%
|
|Participation au scrutin
|Meyrargues
|Taux de participation
|63,77%
|Taux d'abstention
|36,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,25%
|Nombre de votants
|2 001
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Meyrargues - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice POUSSARDIN (Ballotage) AMBITION MEYRARGUES
|818
|42,43%
|Gilbert BOUGI (Ballotage) MEYRARGUES CHOISIR LE BON SENS
|711
|36,88%
|Christian SALQUE (Ballotage) MEYRARGUES CITOYENNE ET SOLIDAIRE
|399
|20,70%
|Participation au scrutin
|Meyrargues
|Taux de participation
|62,43%
|Taux d'abstention
|37,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Nombre de votants
|1 959
Election municipale 2026 à Meyrargues [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Meyrargues sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Meyrargues.
L'actu des élections municipales 2026 à Meyrargues
18:36 - Il y a deux ans, Meyrargues avait opté pour la droite
Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Meyrargues accordaient leurs suffrages à Gérault Verny (Union de l'extrême droite) avec 37,92% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Gérault Verny culminant à 44,52% des suffrages exprimés sur place. À l'occasion du scrutin européen quelques semaines plus tôt, les citoyens de Meyrargues avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,05% des votes. Le contexte politique de Meyrargues a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.
15:57 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Meyrargues
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Meyrargues s'avère particulièrement éclairante. Dès le dimanche du premier tour, Fabrice Poussardin (Divers) a creusé l'écart en récoltant 911 soutiens (56,37%). Derrière, Gilbert Bougi (Divers droite) a capté 705 voix (43,62%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Fabrice Poussardin a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Meyrargues, cette dynamique constitue un point de départ particulier. La minorité devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche pour remettre en cause cette mainmise, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Le 2e tour de la municipale à Meyrargues doit départager 3 listes
Les habitants peuvent donc choisir ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Christian Salque avec la liste "Meyrargues Citoyenne Et Solidaire", Fabrice Poussardin et sa liste "Ambition Meyrargues" et Gilbert Bougi et sa liste "Meyrargues Choisir Le Bon Sens", selon le ministère de l'Intérieur, qui a publié cette semaine les candidatures officielles au second tour. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 3 bureaux de vote de la ville de Meyrargues permettent aux votants de s'exprimer.
11:59 - Les premiers résultats des municipales 2026 à Meyrargues
Lors du premier volet des municipales à Meyrargues, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote s'est soldé par une participation de 62,43 % localement. Pour ce premier tour, c'est Fabrice Poussardin (Divers centre) qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 42,43 % des bulletins valides. Dans son sillage, Gilbert Bougi (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 36,88 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Fabrice Poussardin a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a chuté lourdement, abandonnant 13 points depuis 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Christian Salque (Divers gauche) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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