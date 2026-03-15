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19:16 - Analyse socio-économique de Meyrargues : perspectives électorales Comment la population de Meyrargues peut-elle affecter les résultats des élections municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,91%. De plus, le taux de familles propriétaires (59,60%) met en relief l'importance des questions de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (82,75%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 2157 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,42%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,45%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (48,16%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Meyrargues, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le score du RN à Meyrargues ? Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Meyrargues il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 26,37% des votes lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,69% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 24,71% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Meyrargues comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 37,05% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 37,92% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 44,52% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Gérault Verny.

16:58 - Meyrargues classée parmi les villes mobilisées avant les municipales En ce jour d'élection municipale 2026 à Meyrargues, la mobilisation sera suivie à la loupe. Lors des municipales de 2020, la participation s'était fixée à 56,97 % au premier tour (une mobilisation plutôt forte). 1 663 votants étaient allés voter alors que la pandémie du Covid jetait une ombre sur l'événement. Soulignons que les élections municipales restent en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 77,70 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). La mobilisation atteignait de son côté 54,76 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 70,65 %, contre seulement 45,87 % en 2022. En prenant du recul, les données semblent former une localité fortement mobilisée aux urnes face aux moyennes nationales.

15:59 - Comment Meyrargues a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Gérault Verny (Union de l'extrême droite) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Meyrargues en juin 2024 avec 37,92%. Jean-David Ciot (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 29,42%. Le second round n'a pas changé grand chose, Gérault Verny culminant à 44,52% des votes dans la commune. Le rendez-vous des Européennes près d'un mois plus tôt à Meyrargues avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (37,05%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 12,13% des voix. Le contexte politique de Meyrargues a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Meyrargues il y a 4 ans ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Meyrargues portaient leur choix sur Hélène Le Cacheux (Nupes) avec 26,92% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Anne-Laurence Petel (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,53%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Meyrargues tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 26,37% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 24,53%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,31% pour Emmanuel Macron, contre 47,69% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Meyrargues une ville politiquement partagée.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les chiffres clés de Meyrargues Avec la montée des prélèvements locaux à Meyrargues, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 10,85 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 30 100 euros. Un montant loin des quelque 491 700 euros perçus en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Meyrargues a évolué pour se fixer à un peu moins de 31,37 % en 2024 (contre 16,32 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Meyrargues a atteint 720 € en 2024, alors que ce montant se situait à 587 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Meyrargues ? Les forces politiques en présence sont encore aujourd'hui déterminées par l'issue du dernier scrutin communal à Meyrargues. Lors du premier rendez-vous électoral, Fabrice Poussardin (Divers) a imposé son rythme en obtenant 56,37% des bulletins. Derrière, Gilbert Bougi (Divers droite) a obtenu 43,62% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Fabrice Poussardin a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Meyrargues, cette répartition historique des voix pose les bases. Pour ébranler cette suprématie ce dimanche, la minorité devra gagner de nombreux électeurs, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.