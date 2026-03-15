Résultat de l'élection municipale 2026 à Meyzieu : les infos en direct

Programme de Fatiha Didaoui à Meyzieu (UNION POPULAIRE POUR MEYZIEU)

Engagement citoyen

Le projet de l'« Union populaire pour Meyzieu » met l'accent sur l'importance de donner la parole aux habitant·es à travers des outils démocratiques. Un référendum d'initiative citoyenne sera instauré pour garantir que les décisions du conseil municipal reflètent les souhaits de la population. Cette approche vise à renforcer la participation et l'implication des citoyens dans la gestion de leur commune.

Priorités sociales

Les priorités de la liste incluent la mise en place d'une cantine bio et gratuite pour tous les enfants, ainsi que la création d'un observatoire des discriminations. Ces initiatives visent à améliorer le bien-être des habitant·es et à lutter contre les inégalités. De plus, des mesures seront prises pour assurer l'accès à l'eau et à l'énergie pour tous.

Logement et urbanisme

Un des objectifs principaux est de contrôler le marché du logement en augmentant la part de logements sociaux et en développant des solutions d'accès à la propriété non spéculatives. La liste s'oppose à une urbanisation débridée et à la fermeture des services publics, cherchant à préserver la qualité de vie des habitant·es. Des actions seront également mises en place pour garantir l'accès au logement pour tous.

Environnement et durabilité

La préparation de la commune aux conséquences du dérèglement climatique est une priorité essentielle. Un état des lieux des émissions de gaz à effet de serre et de l'état de la biodiversité sera établi avec les habitant·es. Ces actions visent à promouvoir une culture de la durabilité et à sensibiliser la population aux enjeux environnementaux.