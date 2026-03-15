Résultat de l'élection municipale 2026 à Meyzieu : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Meyzieu

Tête de listeListe
Issam Benzeghiba
Issam Benzeghiba Liste divers centre
Meyzieu ensemble avec ISSAM BENZEGHIBA
  • Issam Benzeghiba
  • Sylvie Normand
  • Axel Marin
  • Valérie Four
  • Nicolas Bernard
  • Edwige Coureau-Falquerho
  • Abdelkader Chanegue
  • Anne-Marie Dubost
  • Didier Poisson
  • Sofia Hassed Daas
  • Valérian Pêpe
  • Anne Mathieu-Pesteil
  • Jacques Aristide Perrin
  • Sylvie Cumin Gaye
  • Frédéric Herlemont
  • Radjia Legouad
  • David Sarhok
  • Pascale Payan
  • Régis Gallard
  • Catherine Mejean
  • Christian Bour
  • Cindy Boyé
  • Louis Gaillard
  • Isabelle Maisonial
  • Christian Ducarre
  • Sirine Remili
  • Bernard Moussey
  • Marion Devienne
  • Kakela Jean-Baudoin Shibaba
  • Léanne Périllat
  • Hakan Nazir Sonmezcan
  • Stéphanie Merle Lacombe
  • Bernard Royer
  • Carla Besiktasliyan
  • Patrick Brissaud
  • Bertha Girard
  • Bouchta Ouardi
  • Hélène Vuidel
  • Michel Perret
  • Chantal Valla
  • Vincent Polo
Fatiha Didaoui
Fatiha Didaoui Liste de La France insoumise
UNION POPULAIRE POUR MEYZIEU
  • Fatiha Didaoui
  • Mathieu Chemain
  • Myriam Lahlali
  • Raouti Benaziza
  • Ismahen Saouci
  • Haïder Gharbi
  • Mélanie Pardell
  • Henri Ferrer
  • Sarida Bioud
  • Mourad Menaa
  • Abla Grioua
  • Michel Leclercq
  • Sana Hassi
  • Saad Kacemi
  • Hana Gharbi
  • Yacine Messaï
  • Sarah Hadji
  • Mani Najlaoui
  • Badia Benderradji
  • Youssef Ferkoune
  • Fatima Aouiti
  • Faouzi Tchenar
  • Nehla Kedida
  • Messaoude Deghdak
  • Aicha Harbaoui
  • Madiane Messaï
  • Zineb Chehbi
  • Benoît Encelle
  • Nicole Koubi
  • Ali Mahmoudi
  • Jade Rigot
  • Arthur Hervieu
  • Saliha Tria
  • Badis Djarouf
  • Noelle Bernet
  • Badis Benyahia
  • Khawla Manai
  • Nassim Z'Bair
  • Yvette Broyer
Christophe Quiniou
Christophe Quiniou Liste des Républicains
MEYZIEU AU COEUR AVEC CHRISTOPHE QUINIOU
  • Christophe Quiniou
  • Odette Garbrecht
  • Lionel Clarini
  • Pascale Naccache
  • Robert Pellarini
  • Bénédicte Place
  • Christophe Robert
  • Wafa Zbiri Boumehdi
  • Rémi Revellin
  • Delphine Deloys Dugour
  • Grégory Achard
  • Katia Pouzet Robinson
  • Jean-Pierre Rocfort
  • Angélique Virgone
  • Franck Gailleton
  • Maha Merilhou
  • Michaël Pacaud
  • Florence Obrier Mangin
  • Xavier-Marie Viel
  • Sandra Romano
  • Manuel Trarieux
  • Jennie Kouyoumjian
  • Stéphane Pinson
  • Catarina Jarecki
  • Abdennour Boudjadja
  • Anaïs Perraudin
  • Gérard Revellin
  • Johanna Gaudot
  • Hervé Delépine
  • Annie Sarolea
  • Jean Debize
  • Sylvie Giroud Chassaing
  • Guy Bidaud
  • Ghislaine Parot
  • Téo Del Vecchio
  • Marie Buffin
  • Pierre Viseux
  • Alexandra Ginon
  • Stéphane Chavot
  • Annie Ghambarian
  • Michel Forissier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Quiniou
Christophe Quiniou (27 élus) Vivre meyzieu avec christophe quiniou 		2 829 37,69%
  • Christophe Quiniou
  • Odette Garbrecht
  • Gérard Revellin
  • Véronique Boissiere
  • Lionel Clarini
  • Marie Buffin
  • Stéphane Pinson
  • Bénédicte Place
  • Robert Pellarini
  • Pascale Naccache
  • Christophe Robert
  • Monique Aguilera
  • Manuel Trarieux
  • Huguette Faz
  • Grégory Achard
  • Sandra Romano
  • Guy Bidaud
  • Sylvie Simonetti
  • Driss Bougrine
  • Valérie Four
  • Hervé Delépine
  • Bérangère Fine
  • Bernard Dumas
  • Angélique Virgone
  • Michaël Ozer
  • Delphine Deloys Dugour
  • Jean-Philippe Chatel
Issam Benzeghiba
Issam Benzeghiba (7 élus) Mieux vivre a meyzieu 		2 691 35,86%
  • Issam Benzeghiba
  • Sylvie Normand
  • Axel Marin
  • Radjia Legouad
  • Bernard Moussey
  • Anne-Marie Dubost
  • Christian Ducarre
Florence Bocquet
Florence Bocquet (4 élus) Reagir pour meyzieu 		1 468 19,56%
  • Florence Bocquet
  • Nicolas Bernard
  • Anne Mathieu
  • Valérian Pêpe
Alain Pechereau
Alain Pechereau (1 élu) Meyzieu d'abord 		516 6,87%
  • Alain Pechereau
Participation au scrutin Meyzieu
Taux de participation 34,72%
Taux d'abstention 65,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 628

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Quiniou
Christophe Quiniou Vivre meyzieu avec christophe quiniou 		2 116 28,87%
Issam Benzeghiba
Issam Benzeghiba Mieux vivre a meyzieu 		1 463 19,96%
Florence Bocquet
Florence Bocquet Reagir pour meyzieu 		1 196 16,31%
Axel Marin
Axel Marin Meyzieu verte humaine et solidaire 		852 11,62%
Philippe Pesteil
Philippe Pesteil Le nouveau souffle majolan 		826 11,27%
Alain Pechereau
Alain Pechereau Meyzieu d'abord 		799 10,90%
Laëtitia Virginie Peyraud
Laëtitia Virginie Peyraud Ami alliance meyzieu indépendante 		77 1,05%
Participation au scrutin Meyzieu
Taux de participation 34,31%
Taux d'abstention 65,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 510

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Forissier
Michel Forissier (31 élus) Fiers d'etre majolans 		5 920 55,18%
  • Michel Forissier
  • Joëlle Beautemps
  • Christophe Quiniou
  • Florence Bocquet
  • Gérard Revellin
  • Sylvie Normand
  • Philippe Charousset
  • Florence Boisseaud
  • Freddy Sabuncu
  • Martine Boyer
  • Gérard Andrieux
  • Valérie Riche
  • Frédéric Herlemont
  • Karine Berland
  • André Bouttevillain
  • Samuèle Salmon
  • Lionel Clarini
  • Anne-Marie Dubost
  • Stéphane Bournet
  • Claudette Gavioli
  • Hervé Bocquet
  • Monique Aguilera
  • Thomas Brice
  • Catherine Gadois
  • Stéphane Chavot
  • Isabelle Infantes
  • Cédric Coulon
  • Annie Capiaux
  • Antoine Gharbi
  • Christine Mollard
  • Stéphane Pinson
Issam Benzeghiba
Issam Benzeghiba (5 élus) Meyzieu c'est avec vous 		2 677 24,95%
  • Issam Benzeghiba
  • Odette Garbrecht
  • Michel Compard
  • Françoise Pagano
  • Vincent Gras
Alain Pechereau
Alain Pechereau (3 élus) Meyzieu bleu marine 		2 131 19,86%
  • Alain Pechereau
  • Sylvine Sintes
  • Marc Barbezieux
Participation au scrutin Meyzieu
Taux de participation 53,83%
Taux d'abstention 46,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 11 048

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