Résultat de l'élection municipale 2026 à Meyzieu : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Meyzieu [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Meyzieu sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Meyzieu.
L'actu des élections municipales 2026 à Meyzieu
13:09 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Meyzieu
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Meyzieu s'avère particulièrement éclairante. Au soir du premier tour, Christophe Quiniou (Les Républicains) a terminé en tête avec 2 116 bulletins (28,87%). À ses trousses, Issam Benzeghiba (Divers centre) a capté 19,96% des suffrages. Un delta notable. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes alignées. Christophe Quiniou l'a finalement emporté avec 37,69% des bulletins, face à Issam Benzeghiba qui a obtenu 2 691 électeurs (35,86%) et Florence Bocquet avec 19,56% des votants. Contre toute attente, le challenger a réussi à refaire son retard avec de solides réserves de voix, ce qui a rendu l'issue très serrée. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Si Issam Benzeghiba a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 228 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.
09:57 - Premier tour des municipales à Meyzieu : horaires des 25 bureaux de vote
Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de l'agglomération peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 19 heures, horaires d’ouverture des 25 bureaux de vote de Meyzieu. Les municipales sont l'occasion pour les électeurs de Meyzieu de se prononcer sur les défis qui affectent leur commune. À Meyzieu comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Qui succédera à Christophe Quiniou (Les Républicains), qui a gagné la mairie en 2020 au deuxième tour ? Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui veulent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Meyzieu est en ligne plus bas dans cette page. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Meyzieu
|Tête de listeListe
|
Issam Benzeghiba
Liste divers centre
Meyzieu ensemble avec ISSAM BENZEGHIBA
|
|
Fatiha Didaoui
Liste de La France insoumise
UNION POPULAIRE POUR MEYZIEU
|
|
Christophe Quiniou
Liste des Républicains
MEYZIEU AU COEUR AVEC CHRISTOPHE QUINIOU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Quiniou (27 élus) Vivre meyzieu avec christophe quiniou
|2 829
|37,69%
|
|Issam Benzeghiba (7 élus) Mieux vivre a meyzieu
|2 691
|35,86%
|
|Florence Bocquet (4 élus) Reagir pour meyzieu
|1 468
|19,56%
|
|Alain Pechereau (1 élu) Meyzieu d'abord
|516
|6,87%
|
|Participation au scrutin
|Meyzieu
|Taux de participation
|34,72%
|Taux d'abstention
|65,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 628
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Quiniou Vivre meyzieu avec christophe quiniou
|2 116
|28,87%
|Issam Benzeghiba Mieux vivre a meyzieu
|1 463
|19,96%
|Florence Bocquet Reagir pour meyzieu
|1 196
|16,31%
|Axel Marin Meyzieu verte humaine et solidaire
|852
|11,62%
|Philippe Pesteil Le nouveau souffle majolan
|826
|11,27%
|Alain Pechereau Meyzieu d'abord
|799
|10,90%
|Laëtitia Virginie Peyraud Ami alliance meyzieu indépendante
|77
|1,05%
|Participation au scrutin
|Meyzieu
|Taux de participation
|34,31%
|Taux d'abstention
|65,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 510
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Forissier (31 élus) Fiers d'etre majolans
|5 920
|55,18%
|
|Issam Benzeghiba (5 élus) Meyzieu c'est avec vous
|2 677
|24,95%
|
|Alain Pechereau (3 élus) Meyzieu bleu marine
|2 131
|19,86%
|
|Participation au scrutin
|Meyzieu
|Taux de participation
|53,83%
|Taux d'abstention
|46,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|11 048
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