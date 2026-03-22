Programme de Christophe Quiniou à Meyzieu (MEYZIEU AU COEUR AVEC CHRISTOPHE QUINIOU)

Préservation de Meyzieu

La campagne électorale met en avant l'importance de préserver la qualité de vie à Meyzieu. Les risques d'une politique de gauche sont soulignés, notamment en ce qui concerne l'insécurité et l'augmentation des logements sociaux. Le candidat appelle à une forte participation pour éviter que Meyzieu ne devienne un exemple de dégradation urbaine.

Politique de sécurité

Le candidat Christophe Quinou promet une politique de sécurité intransigeante pour protéger les habitants de Meyzieu. Il s'engage à lutter contre la délinquance et à maintenir un environnement paisible. Cette approche vise à garantir la tranquillité et la sécurité des familles et des associations locales.

Urbanisme et logements

La question de l'urbanisme est centrale dans cette élection, avec des projets de logements sociaux jugés excessifs. Christophe Quinou a réussi à bloquer certains projets d'urbanisation qui auraient pu nuire à la ville. Il met en garde contre les conséquences d'une politique d'urbanisme imposée par des alliés de gauche.

Engagement citoyen

Le candidat appelle les citoyens à s'engager activement dans le processus électoral pour défendre l'avenir de Meyzieu. Chaque voix est considérée comme essentielle pour préserver la ville et ses valeurs. Christophe Quinou insiste sur l'importance de ne pas laisser la ville entre les mains de ceux qui prônent des politiques néfastes.