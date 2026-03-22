Résultat de l'élection municipale 2026 à Meyzieu : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Meyzieu [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Meyzieu sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Meyzieu.
L'actu des élections municipales 2026 à Meyzieu
11:50 - Les premiers résultats des élections 2026 à Meyzieu
Dimanche dernier à Meyzieu, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 52,77 % localement, malgré une abstention historiquement haute en France. C'est Christophe Quiniou (Les Républicains) qui a pris la tête en récoltant 47,77 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Issam Benzeghiba (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 44,91 %. Le duel s'est avéré serré. Christophe Quiniou a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il a en outre engrangé les voix massivement avec 18,9 points gagnés. Du côté des autres candidats, avec 7,32 %, Fatiha Didaoui (La France insoumise) n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Meyzieu
Le deuxième tour des élections municipales à Meyzieu a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Issam Benzeghiba
Liste divers centre
Meyzieu ensemble avec ISSAM BENZEGHIBA
|
|
Christophe Quiniou
Liste des Républicains
MEYZIEU AU COEUR AVEC CHRISTOPHE QUINIOU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Meyzieu
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe QUINIOU (Ballotage) MEYZIEU AU COEUR AVEC CHRISTOPHE QUINIOU
|5 850
|47,77%
|Issam BENZEGHIBA (Ballotage) Meyzieu ensemble avec ISSAM BENZEGHIBA
|5 499
|44,91%
|Fatiha DIDAOUI UNION POPULAIRE POUR MEYZIEU
|896
|7,32%
|Participation au scrutin
|Meyzieu
|Taux de participation
|52,77%
|Taux d'abstention
|47,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Nombre de votants
|12 611
Source : ministère de l’Intérieur
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