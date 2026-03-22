Résultat de l'élection municipale 2026 à Meyzieu : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Meyzieu

Le deuxième tour des élections municipales à Meyzieu a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Issam Benzeghiba
Issam Benzeghiba Liste divers centre
Meyzieu ensemble avec ISSAM BENZEGHIBA
  • Issam Benzeghiba
  • Sylvie Normand
  • Axel Marin
  • Valérie Four
  • Nicolas Bernard
  • Edwige Coureau-Falquerho
  • Abdelkader Chanegue
  • Anne-Marie Dubost
  • Didier Poisson
  • Sofia Hassed Daas
  • Valérian Pêpe
  • Anne Mathieu-Pesteil
  • Jacques Aristide Perrin
  • Sylvie Cumin Gaye
  • Frédéric Herlemont
  • Radjia Legouad
  • David Sarhok
  • Pascale Payan
  • Régis Gallard
  • Catherine Mejean
  • Christian Bour
  • Cindy Boyé
  • Louis Gaillard
  • Isabelle Maisonial
  • Christian Ducarre
  • Sirine Remili
  • Bernard Moussey
  • Marion Devienne
  • Kakela Jean-Baudoin Shibaba
  • Léanne Périllat
  • Hakan Nazir Sonmezcan
  • Stéphanie Merle Lacombe
  • Bernard Royer
  • Carla Besiktasliyan
  • Patrick Brissaud
  • Bertha Girard
  • Bouchta Ouardi
  • Hélène Vuidel
  • Michel Perret
  • Chantal Valla
  • Vincent Polo
Christophe Quiniou
Christophe Quiniou Liste des Républicains
MEYZIEU AU COEUR AVEC CHRISTOPHE QUINIOU
  • Christophe Quiniou
  • Odette Garbrecht
  • Lionel Clarini
  • Pascale Naccache
  • Robert Pellarini
  • Bénédicte Place
  • Christophe Robert
  • Wafa Zbiri Boumehdi
  • Rémi Revellin
  • Delphine Deloys Dugour
  • Grégory Achard
  • Katia Pouzet Robinson
  • Jean-Pierre Rocfort
  • Angélique Virgone
  • Franck Gailleton
  • Maha Merilhou
  • Michaël Pacaud
  • Florence Obrier Mangin
  • Xavier-Marie Viel
  • Sandra Romano
  • Manuel Trarieux
  • Jennie Kouyoumjian
  • Stéphane Pinson
  • Catarina Jarecki
  • Abdennour Boudjadja
  • Anaïs Perraudin
  • Gérard Revellin
  • Johanna Gaudot
  • Hervé Delépine
  • Annie Sarolea
  • Jean Debize
  • Sylvie Giroud Chassaing
  • Guy Bidaud
  • Ghislaine Parot
  • Téo Del Vecchio
  • Marie Buffin
  • Pierre Viseux
  • Alexandra Ginon
  • Stéphane Chavot
  • Annie Ghambarian
  • Michel Forissier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Meyzieu

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe QUINIOU
Christophe QUINIOU (Ballotage) MEYZIEU AU COEUR AVEC CHRISTOPHE QUINIOU 		5 850 47,77%
Issam BENZEGHIBA
Issam BENZEGHIBA (Ballotage) Meyzieu ensemble avec ISSAM BENZEGHIBA 		5 499 44,91%
Fatiha DIDAOUI
Fatiha DIDAOUI UNION POPULAIRE POUR MEYZIEU 		896 7,32%
Participation au scrutin Meyzieu
Taux de participation 52,77%
Taux d'abstention 47,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 12 611

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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