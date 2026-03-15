Résultat municipale 2026 à Meyzieu (69330) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Meyzieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Meyzieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Meyzieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe QUINIOU
Christophe QUINIOU MEYZIEU AU COEUR AVEC CHRISTOPHE QUINIOU 		5 850 47,77%
Issam BENZEGHIBA
Issam BENZEGHIBA Meyzieu ensemble avec ISSAM BENZEGHIBA 		5 499 44,91%
Fatiha DIDAOUI
Fatiha DIDAOUI UNION POPULAIRE POUR MEYZIEU 		896 7,32%
Participation au scrutin Meyzieu
Taux de participation 52,77%
Taux d'abstention 47,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 12 611

Source : ministère de l’Intérieur

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