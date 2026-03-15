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19:21 - Les données démographiques de Meyzieu révèlent les tendances électorales La démographie et le contexte socio-économique de Meyzieu façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 39% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,02%. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (85,41%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 15511 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 14,58% et d'une population étrangère de 8,83% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,36%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Meyzieu, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Meyzieu Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Meyzieu en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 20,95% des votes lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,50% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 19,48% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Meyzieu comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 29,48% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 31,00% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 42,78% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux de participation à Meyzieu aux dernières élections ? Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Meyzieu, l'absence ou non d'électeurs jouera un rôle pivot sur les résultats. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 65,69 % des électeurs, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux alors que le coronavirus pesait sur l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'établir à 26,48 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 55,52 % en 2022 à seulement 33,70 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 48,82 % (contre 48,51 % en France). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote par rapport au reste du pays.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Meyzieu Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle que Meyzieu s'affirmait alors toujours comme un secteur difficile à classer, dans la logique de 2022. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Meyzieu avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 29,48% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Meyzieu avaient ensuite propulsé aux avants-postes Victor Prandt (Union de la gauche) avec 34,14% au premier tour, devant Tiffany Joncour (Rassemblement National) avec 31,00%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Victor Prandt culminant à 57,22% des votes dans la localité.

14:57 - Meyzieu : des résultats très tranchés lors des élections il y a 4 ans En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Meyzieu était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 27,19% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 27,13%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,50% pour Emmanuel Macron, contre 36,50% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Meyzieu accordaient leurs suffrages à Sarah Tanzilli (Ensemble !) avec 28,79% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,25%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Meyzieu un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Élections municipales : des impôts stables au centre de la campagne électorale à Meyzieu Du côté de la fiscalité locale de Meyzieu, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 030 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 968 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 31,97 % en 2024 (contre 16,77 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 303 790 € en 2024. Un apport qui est loin des 8 414 130 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 17,97 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Meyzieu L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Meyzieu s'avère particulièrement éclairante. Au soir du premier tour, Christophe Quiniou (Les Républicains) a terminé en tête avec 2 116 bulletins (28,87%). À ses trousses, Issam Benzeghiba (Divers centre) a capté 19,96% des suffrages. Un delta notable. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes alignées. Christophe Quiniou l'a finalement emporté avec 37,69% des bulletins, face à Issam Benzeghiba qui a obtenu 2 691 électeurs (35,86%) et Florence Bocquet avec 19,56% des votants. Contre toute attente, le challenger a réussi à refaire son retard avec de solides réserves de voix, ce qui a rendu l'issue très serrée. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Si Issam Benzeghiba a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 228 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.