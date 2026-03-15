Résultat de l'élection municipale 2026 à Mèze : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mèze [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mèze sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mèze.
L'actu des élections municipales 2026 à Mèze
13:09 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Mèze
À Mèze, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour à l'époque, Henry Fricou (Divers) a creusé l'écart en recueillant 44,33% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Thierry Baëza (Divers centre) a obtenu 42,76% des voix. Joël Armentier (Divers droite) était à la troisième place, s'adjugeant 647 bulletins (12,90%). Avec une marge aussi ténue, la fin du second tour soulevait des questions. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Henry Fricou l'a finalement emporté avec 2 766 suffrages (48,12%), face à Thierry Baëza s'adjugeant 46,35% des votants et Joël Armentier réunissant 317 voix (5,51%). L'incertitude est demeurée complète, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers a certainement bénéficié des votes des listes éliminées, ajoutant 543 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Mèze
Les municipales 2026 sont l'occasion pour les électeurs de Mèze de s'exprimer sur les enjeux qui concernent leur ville. À Mèze et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui succédera à Henry Fricou (Divers), qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats aux municipales à Mèze. Retenez également que les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Mèze sont les suivants : de 8 h à 18 h. Pour visualiser les résultats du premier tour à Mèze, rendez vous sur cette page à 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mèze
|Tête de listeListe
|
Lysiane Estrada Calueba
Liste divers centre
MEZE C'EST VOUS
|
|
Joël Armentier
Liste du Rassemblement National
LE RASSEMBLEMENT MEZOIS
|
|
Thierry Baëza
Liste divers centre
AGIR POUR MÈZE AVEC THIERRY BAËZA 2026 2032
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henry Fricou (25 élus) Ensemble vers 2026
|2 766
|48,12%
|
|Thierry Baëza (8 élus) Agir pour meze autour de thierry baëza
|2 664
|46,35%
|
|Joël Armentier Union des droites pour le rassemblement mezois
|317
|5,51%
|Participation au scrutin
|Mèze
|Taux de participation
|63,67%
|Taux d'abstention
|36,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 858
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henry Fricou Ensemble vers 2026
|2 223
|44,33%
|Thierry Baëza Agir pour meze autour de thierry baëza
|2 144
|42,76%
|Joël Armentier Union des droites pour le rassemblement mezois
|647
|12,90%
|Participation au scrutin
|Mèze
|Taux de participation
|55,97%
|Taux d'abstention
|44,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 140
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henry Fricou (25 élus) Cap 2020
|3 040
|51,85%
|
|Gilles Phocas (5 élus) Le coeur a meze
|1 748
|29,81%
|
|Jean-Luc Bouchereau (3 élus) Meze bleu marine
|1 074
|18,32%
|
|Participation au scrutin
|Mèze
|Taux de participation
|67,27%
|Taux d'abstention
|32,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,08%
|Nombre de votants
|6 048
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henry Fricou Cap 2020
|2 880
|49,25%
|Gilles Phocas Le coeur a meze
|1 702
|29,10%
|Jean-Luc Bouchereau Meze bleu marine
|1 265
|21,63%
|Participation au scrutin
|Mèze
|Taux de participation
|67,70%
|Taux d'abstention
|32,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,94%
|Nombre de votants
|6 087
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