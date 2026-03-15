Résultat de l'élection municipale 2026 à Mèze : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mèze

Tête de listeListe
Lysiane Estrada Calueba
Lysiane Estrada Calueba Liste divers centre
MEZE C'EST VOUS
  • Lysiane Estrada Calueba
  • Franck Saint-Léger
  • Pascaline Dardé
  • Aïssa Doulat
  • Elena Renna
  • Georges Marcalbert
  • Armelle Olombel
  • Morgan Caumel
  • Monique Demichel
  • Dominique Wendling
  • Loreleï Menie
  • Alain Kouris
  • Claire Markarian
  • Romain Nicolas-Bello
  • Elia Galtier
  • Vincent Sulmon
  • Célia Bertoldi
  • Jean-Marie Teno
  • Dominique Vaysse
  • Philippe Viller
  • Sonia Ropars
  • Yvan Armentier
  • Audrey Saint-Léger
  • Jacques Masini
  • Axelle Bodoy
  • Corentin Calueba--Estrada
  • Valentine Rouquette
  • Didier Aspa
  • Kamélia Doulat
  • Jean-Paul Bauza
  • Marie-France Juniet
  • Patrick Olombel
  • Marie-Lilian Malaviolle
Joël Armentier
Joël Armentier Liste du Rassemblement National
LE RASSEMBLEMENT MEZOIS
  • Joël Armentier
  • Manon Bouquin
  • Frédéric Jalabert
  • Elsa Sammartano
  • Christian Bou Ghosn
  • Edwige Tessereau
  • Roland Galiana
  • Sabine Davin
  • Thierry Sejallon
  • Viviane Lacour
  • Laurent Puch
  • Marie Laure Signoret
  • Tibère Salacroup
  • Mélanie Sambuco
  • Tom Bonnescuelle de Lespinois
  • Yasmine Meziane
  • Sofien Join
  • Mathilde Rossi
  • Dimitry Vicente
  • Patricia Quettier
  • Pascal Szuman
  • Chantal Maurras
  • Hugues Armentier
  • Eliane Cammas
  • Patrick Marchandise
  • Emilie Giral
  • Michel Philouze
  • Isabelle Olivier
  • Marius Herrera
  • Murielle Cabanne
  • Pierre Lassalle
  • Sylvette Roumieu
  • Jean-Paul Crozat
Thierry Baëza
Thierry Baëza Liste divers centre
AGIR POUR MÈZE AVEC THIERRY BAËZA 2026 2032
  • Thierry Baëza
  • Annick Galibert
  • Jean-Christophe Dalbigot
  • Marie-Hélène Pelain
  • Numa Nicolas
  • Ève Gimenez Silva
  • Marcel Graine
  • Delphine Aknin
  • Nicolas Archimbeau
  • Marina Bens
  • Séraphin Parra
  • Vanessa Caruso
  • Hervé Bouffinier
  • Patricia Leroy
  • Hugo Cros
  • Charline Boisnel
  • Olivier Jayne
  • Sandrine Galambaud
  • Simon Defend
  • Myriam Tancogne
  • Jean-François Deleu
  • Morgane Baudinet
  • Bruno Sacquépée
  • Cyrielle Boudet
  • Roger Preux
  • Mélodie Lacombe
  • Stéphane Calmels
  • Mireille Bouniol
  • Emmanuel Schmitt
  • Valérie Varo
  • Abbes Boukhatem
  • Fleur Carayon
  • David Laurent

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Henry Fricou
Henry Fricou (25 élus) Ensemble vers 2026 		2 766 48,12%
  • Henry Fricou
  • Marie-Lilian Malaviolle
  • Patrick Olombel
  • Lysiane Estrada Calueba
  • Benoit Sol
  • Nathalie Cabrol
  • Daniel Rodriguez
  • Chantal Falcon De Luca
  • Bernard Charbonnier
  • Pascaline Dardé
  • Nicolas Goudard
  • Karine Loupy
  • Didier Aspa
  • Catherine Borie
  • William Alric
  • Marie-Claude Depaule
  • Aïssa Doulat
  • Marina Massabiau
  • Jean-Marc Llopis
  • Véronique Bernal
  • Jacques Masini
  • Monique Demichel
  • Frédéric Perez
  • Aline Remeize
  • Philippe Garcès
Thierry Baëza
Thierry Baëza (8 élus) Agir pour meze autour de thierry baëza 		2 664 46,35%
  • Thierry Baëza
  • Audrey Imbert
  • Jean-Christophe Dalbigot
  • Annick Galibert
  • Philippe Curé
  • Josepha Garcia
  • Marcel Graine
  • Eve Gimenez Silva
Joël Armentier
Joël Armentier Union des droites pour le rassemblement mezois 		317 5,51%
Participation au scrutin Mèze
Taux de participation 63,67%
Taux d'abstention 36,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 858

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Henry Fricou
Henry Fricou Ensemble vers 2026 		2 223 44,33%
Thierry Baëza
Thierry Baëza Agir pour meze autour de thierry baëza 		2 144 42,76%
Joël Armentier
Joël Armentier Union des droites pour le rassemblement mezois 		647 12,90%
Participation au scrutin Mèze
Taux de participation 55,97%
Taux d'abstention 44,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 140

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Henry Fricou
Henry Fricou (25 élus) Cap 2020 		3 040 51,85%
  • Henry Fricou
  • Mireille Lourdou
  • Yves Pietrasanta
  • Nathalie Cabrol
  • Thierry Baeza
  • Chantal Estadieu
  • Patrick Olombel
  • Arlette Caumel
  • Paul Mauzac
  • Eve Silva
  • Aïssa Doulat
  • Marie-Claude Depaule
  • Daniel Rodriguez
  • Sandra Boersch
  • Didier Aspa
  • Véronique Bernal
  • Bernard Charbonnier
  • Cynthia Gonzalez
  • William Alric
  • Rahmouna Bellouati
  • Roger Preux
  • Jeanne Oulie
  • Yoann Mendez
  • Dominique Munoz
  • François Borrel
Gilles Phocas
Gilles Phocas (5 élus) Le coeur a meze 		1 748 29,81%
  • Gilles Phocas
  • Nicole Pascal
  • Marcel Graine
  • Bénédicte Perea
  • Yvan Garcia
Jean-Luc Bouchereau
Jean-Luc Bouchereau (3 élus) Meze bleu marine 		1 074 18,32%
  • Jean-Luc Bouchereau
  • Yamina Vion
  • Eric Garino
Participation au scrutin Mèze
Taux de participation 67,27%
Taux d'abstention 32,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Nombre de votants 6 048

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Henry Fricou
Henry Fricou Cap 2020 		2 880 49,25%
Gilles Phocas
Gilles Phocas Le coeur a meze 		1 702 29,10%
Jean-Luc Bouchereau
Jean-Luc Bouchereau Meze bleu marine 		1 265 21,63%
Participation au scrutin Mèze
Taux de participation 67,70%
Taux d'abstention 32,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,94%
Nombre de votants 6 087

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