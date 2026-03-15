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19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Mézidon Vallée d'Auge À Mézidon Vallée d'Auge, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections municipales. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,52% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 443 € par an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 4667 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,82%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,04%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Mézidon Vallée d'Auge mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,96% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Quel poids pour le RN à Mézidon Vallée d'Auge lors des dernières élections ? Le parti à la flamme avait obtenu 12,18% des suffrages lors des élections locales à Mézidon Vallée d'Auge il y a 6 ans. Il n'y aura aucun second tour, François Aubey étant reconduit dès le premier. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 35,25% des suffrages lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 58,04% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 31,29% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste réunissait 53,31% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 45,15% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 47,23% pour le mouvement nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 51,82% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Jérémie Patrier-Leitus.

16:58 - À Mézidon Vallée d'Auge, l'abstention s'annonce forte aux municipales Pour cette municipale, la mobilisation des votants à Mézidon Vallée d'Auge sera primordiale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 47,22 % lors des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que le coronavirus affectait la population. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a pour sa part été évalué à 73,35 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 50,54 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 63,66 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 45,13 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez peu mobilisée.

15:59 - À Mézidon Vallée d'Auge, les élections de 2024 en faveur de l'extrême droite Lors des législatives de juin 2024, les votants de Mézidon Vallée d'Auge accordaient leurs suffrages à Edouard Fauvage (Rassemblement National) avec 47,23% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Edouard Fauvage culminant à 51,82% des votes dans la localité. Le scrutin des Européennes précédemment à Mézidon Vallée d'Auge avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (45,15%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 12,43% des suffrages. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi confirmé que Mézidon Vallée d'Auge demeurait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Qui a gagné les scrutins de 2022 à Mézidon Vallée d'Auge ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Mézidon Vallée d'Auge portaient leur choix sur Martine Vilmet (RN) avec 31,29% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,31%. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Mézidon Vallée d'Auge privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (35,25%), devant Emmanuel Macron avec 23,71%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en donnant 58,04% pour Marine Le Pen, contre 41,96% pour d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité locale à Mézidon Vallée d'Auge en vue des municipales ? À Mézidon Vallée d'Auge, en matière de fiscalité locale, la facture moyenne réglée par ménage imposable a atteint 693 € en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 420 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 50,56 % en 2024 (contre environ 20,13 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 123 670 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 803 320 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 11,48 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Mézidon Vallée d'Auge Les résultats du scrutin municipal précédent à Mézidon Vallée d'Auge se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, François Aubey (Divers centre) a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 65,09% des voix. Dans la position du principal opposant, Fabien Dumas (Divers) a obtenu 22,72% des bulletins valides. Enfin, on retrouvait Emmanuel Norbert-Couade (Rassemblement National), avec 395 suffrages (12,18%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers centre a rendu tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Mézidon Vallée d'Auge, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Le camp adverse devra démultiplier les scores ce dimanche pour remettre en cause cette suprématie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.