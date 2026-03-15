Résultat municipale 2026 à Mézidon Vallée d'Auge (14140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mézidon Vallée d'Auge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mézidon Vallée d'Auge, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mézidon Vallée d'Auge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François AUBEY
François AUBEY (50 élus) MEZIDON VALLEE D'AUGE POUR TOUS 		2 883 68,17%
  • François AUBEY
  • Géraldine TANQUEREL
  • Thierry BRISON
  • Andrée DESVEAUX
  • Christian ANNE
  • Alexandra PETIT
  • Hubert MASTROTOTARO
  • Nathalie TRUFFAUT
  • Philippe JOSÉPHINE
  • Alexandra MARIVINGT
  • Arnaud FONTAINE
  • Marina LALONDE
  • Gaël HEUZÉ
  • Myriam SAILLY
  • Bruno SEGUIN
  • Caroline REVERT
  • Alain GUILLOT
  • Christine CRUCHON
  • Pascal QUERRIEN
  • Mélanie TISSIER
  • Jean-Pierre PERTHUIS
  • Laura PERDEREAU
  • Nicolas LAPIERRE
  • Laëtitia PIVET
  • Laurent VALENTIN
  • Jennifer BISSON
  • Maxime LE BOUCHER
  • Jocelyne LEBREC
  • Jérôme INGER
  • Christelle DAGUIN
  • Richard COLAS
  • Ludivine BEBIN
  • Gérard BRIAND
  • Anne-Sophie ROUVRAY
  • Emmanuel PASCAL
  • Sylvie BOUDINEAU
  • Cyril CAPOCASALE
  • Catherine MOULIN
  • Steven PASQUINELLI
  • Judicaelle LEBRUN
  • Serge BADAKOU
  • Virginie TOQUET
  • David MENARD
  • Magaly HAMELIN
  • Sébastien LEGENDRE
  • Céline MONEL
  • Bastien REVEL
  • Léa CRIBELIER
  • Allan MAUQUET
  • Laetitia LE BARON
Guillaume LANGLAIS
Guillaume LANGLAIS (9 élus) RASSEMBLEMENT POUR MÉZIDON VALLÉE D'AUGE 		1 346 31,83%
  • Guillaume LANGLAIS
  • Sabine FOURNIER
  • Christian LÉGER
  • Anne-Françoise VAN ZELLER D'OOSTHOVE
  • Christophe MARGOTTIN
  • Marion COURTOIS
  • Jean-Pierre PERROT
  • Aurélie VOISIN
  • Guy JAMES
Participation au scrutin Mézidon Vallée d'Auge
Taux de participation 58,80%
Taux d'abstention 41,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Nombre de votants 4 412

Source : ministère de l’Intérieur

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