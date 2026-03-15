Résultat municipale 2026 à Mézières-en-Brenne (36290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mézières-en-Brenne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mézières-en-Brenne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mézières-en-Brenne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis CAMUS
Jean-Louis CAMUS (12 élus) Faire vivre aujourd'hui, préparons demain 		267 52,46%
  • Jean-Louis CAMUS
  • Camille BOELY
  • David PASCAL
  • Sylvie LEFORT
  • Roland LANCHAIS
  • Florence AUROUX
  • Michel DOISEAU
  • Maryline NATUREL VALLIN
  • Jeremy VERITE
  • Isabelle AUCUY
  • Alexandre CHESSERON
  • Marie-Claude VERITE
Pascal BECTARD
Pascal BECTARD (3 élus) Ensemble plus loin 		242 47,54%
  • Pascal BECTARD
  • Cathy LUCHINI
  • Antoine SALLÉ
Participation au scrutin Mézières-en-Brenne
Taux de participation 75,99%
Taux d'abstention 24,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Nombre de votants 535

Source : ministère de l’Intérieur

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