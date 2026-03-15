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19:18 - Mézières-en-Brenne : démographie, élections et perspectives d'avenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Mézières-en-Brenne révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 22% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,19%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (74,20%) met en avant l'importance des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 12,75%, montre que l'agriculture reste une composante significative de la ville. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,69%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,69%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 31,25%, comme à Mézières-en-Brenne, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Mézières-en-Brenne ? Le mouvement nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière bataille municipale à Mézières-en-Brenne il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 29,79% des voix lors du premier passage aux urnes, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la commune avec 50,20% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 27,89% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, à Mézières-en-Brenne comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 43,69% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 44,91% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 48,29% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Mézières-en-Brenne au crible Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 359 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Mézières-en-Brenne, ce qui donnait un taux de participation de 48,71 % (proche des 44,7 % observés au niveau national) alors que le pays était troublé par l'épidémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 76,90 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 56,07 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation s'élever très nettement à 72,97 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 63,02 % des citoyens locaux. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Mézières-en-Brenne comme une contrée soucieuse de voter au regard des moyennes nationales. En parallèle des municipales de 2026, le niveau de la participation agira en tout cas sur les résultats de Mézières-en-Brenne.

15:59 - Qui a remporté les scrutins il y a deux ans à Mézières-en-Brenne ? Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Mézières-en-Brenne avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (43,69%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 14,56% des voix. Mylène Wunsch (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des législatives à Mézières-en-Brenne une vingtaine de jours plus tard avec 44,91%. François Jolivet (Horizons) suivait à la deuxième place avec 33,68%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant François Jolivet (Horizons) jusqu'au sommet avec 51,71%.

14:57 - Mézières-en-Brenne : des suffrages très parlants lors des scrutins il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Mézières-en-Brenne portaient leur choix sur Mylène Wunsch (RN) avec 27,89% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant François Jolivet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 56,36% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Mézières-en-Brenne voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 29,79% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 28,65%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,20% pour Marine Le Pen, contre 49,80% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Mézières-en-Brenne une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Constat clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Mézières-en-Brenne Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Mézières-en-Brenne, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 14,26 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de près de 60 700 euros la même année. Une somme bien en-dessous des 141 290 € perçus en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Mézières-en-Brenne s'est établi à un peu plus de 35,82 % en 2024 (contre 16,87 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Mézières-en-Brenne s'est chiffrée à environ 876 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 590 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Mézières-en-Brenne Les résultats des élections municipales de 2020 à Mézières-en-Brenne se sont avérés très éclairants sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, 'Agir pour bien vivre à mézières' a sans surprise obtenu 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Mézières-en-Brenne, ce décor pèsera irrémédiablement. Au lendemain de ce scrutin sans véritable confrontation, la naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux. L'annonce des candidats fournit déjà un début de réponse limpide.