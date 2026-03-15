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19:20 - Élections municipales à Mézières-sur-Seine : un éclairage démographique Dans les rues de Mézières-sur-Seine, les élections s'achèvent. Avec ses 3 874 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 255 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 157 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (86,47%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 306 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Au sein de cette diversité sociale, 48,86% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 593,94 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Mézières-sur-Seine, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Avant les élections de 2026, l'avancée du Rassemblement national à Mézières-sur-Seine Le parti à la flamme restait loin du groupe de tête lors des municipales à Mézières-sur-Seine en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 24,10% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,38% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 24,37% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le Rassemblement national arrachait 39,57% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 33,72% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 36,02% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 48,18% lors du vote définitif.

16:58 - Mézières-sur-Seine classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Il y a six ans, le premier tour de la municipale à Mézières-sur-Seine avait été marqué par une abstention de 52,86 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 47,14 %) alors que le Covid-19 avait découragé un grand nombre de votants. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 23,35 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 49,19 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 32,48 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,32 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où l'abstention est contenue. Pour ces élections municipales 2026, cette réalité à Mézières-sur-Seine sera en conséquence capitale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Mézières-sur-Seine classée à droite avant les municipales 2026 À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Mézières-sur-Seine avaient soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 33,72% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Mézières-sur-Seine accordaient leurs suffrages à Laurent Morin (Rassemblement National) avec 36,02% au premier tour. C'est néanmoins Dieynaba Diop (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 51,82% des suffrages exprimés. La situation politique de Mézières-sur-Seine a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Pour les municipales 2026, Mézières-sur-Seine reste un territoire bien ancré à le centre Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Mézières-sur-Seine plaçait Emmanuel Macron en tête avec 29,38% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 24,10%. Lors de la finale de l'élection à Mézières-sur-Seine, les électeurs accordaient 60,62% pour Emmanuel Macron, contre 39,38% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Mézières-sur-Seine accordaient leurs suffrages à Bruno Millienne (Ensemble !) avec 31,64% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,43%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les données de Mézières-sur-Seine En matière d'impôts locaux à Mézières-sur-Seine, la somme moyenne réglée par foyer fiscal a représenté 1 170 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 939 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 38,25 % en 2024 (contre 20,10 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 57 030 € en 2024, loin des 798 300 euros perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 12,15 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - La liste "Agissons Pour Mezieres" grande gagnante de la dernière élection municipale à Mézières-sur-Seine À Mézières-sur-Seine, à l'occasion des élections municipales précédentes, les résultats ont fourni un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, Franck Fontaine (Divers centre) a dominé les débats avec 769 bulletins (65,39%). Juste derrière, Philippe Lecrivain (Divers droite) a recueilli 407 suffrages en sa faveur (34,60%). Cette victoire écrasante de Franck Fontaine a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Mézières-sur-Seine, cette géographie électorale pose les bases. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition devant ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.