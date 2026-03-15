Résultat municipale 2026 à Mézières-sur-Seine (78970) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mézières-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mézières-sur-Seine, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mézières-sur-Seine [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck FONTAINE (23 élus) Agissons pour Mézières
|1 062
|70,52%
|
|Dominique RIGALDO (4 élus) L'AVENIR EN CONFIANCE
|444
|29,48%
|
|Participation au scrutin
|Mézières-sur-Seine
|Taux de participation
|55,18%
|Taux d'abstention
|44,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Nombre de votants
|1 555
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Mézières-sur-Seine [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Mézières-sur-Seine en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Mézières-sur-Seine
19:20 - Élections municipales à Mézières-sur-Seine : un éclairage démographique
Dans les rues de Mézières-sur-Seine, les élections s'achèvent. Avec ses 3 874 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 255 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 157 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (86,47%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 306 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Au sein de cette diversité sociale, 48,86% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 593,94 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Mézières-sur-Seine, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.
17:57 - Avant les élections de 2026, l'avancée du Rassemblement national à Mézières-sur-Seine
Le parti à la flamme restait loin du groupe de tête lors des municipales à Mézières-sur-Seine en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 24,10% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,38% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 24,37% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le Rassemblement national arrachait 39,57% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 33,72% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 36,02% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 48,18% lors du vote définitif.
16:58 - Mézières-sur-Seine classée parmi les villes mobilisées avant les municipales
Il y a six ans, le premier tour de la municipale à Mézières-sur-Seine avait été marqué par une abstention de 52,86 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 47,14 %) alors que le Covid-19 avait découragé un grand nombre de votants. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 23,35 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 49,19 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 32,48 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,32 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où l'abstention est contenue. Pour ces élections municipales 2026, cette réalité à Mézières-sur-Seine sera en conséquence capitale dans le dénouement du scrutin.
15:59 - Mézières-sur-Seine classée à droite avant les municipales 2026
À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Mézières-sur-Seine avaient soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 33,72% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Mézières-sur-Seine accordaient leurs suffrages à Laurent Morin (Rassemblement National) avec 36,02% au premier tour. C'est néanmoins Dieynaba Diop (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 51,82% des suffrages exprimés. La situation politique de Mézières-sur-Seine a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.
14:57 - Pour les municipales 2026, Mézières-sur-Seine reste un territoire bien ancré à le centre
Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Mézières-sur-Seine plaçait Emmanuel Macron en tête avec 29,38% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 24,10%. Lors de la finale de l'élection à Mézières-sur-Seine, les électeurs accordaient 60,62% pour Emmanuel Macron, contre 39,38% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Mézières-sur-Seine accordaient leurs suffrages à Bruno Millienne (Ensemble !) avec 31,64% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,43%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.
12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les données de Mézières-sur-Seine
En matière d'impôts locaux à Mézières-sur-Seine, la somme moyenne réglée par foyer fiscal a représenté 1 170 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 939 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 38,25 % en 2024 (contre 20,10 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 57 030 € en 2024, loin des 798 300 euros perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 12,15 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.
11:59 - La liste "Agissons Pour Mezieres" grande gagnante de la dernière élection municipale à Mézières-sur-Seine
À Mézières-sur-Seine, à l'occasion des élections municipales précédentes, les résultats ont fourni un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, Franck Fontaine (Divers centre) a dominé les débats avec 769 bulletins (65,39%). Juste derrière, Philippe Lecrivain (Divers droite) a recueilli 407 suffrages en sa faveur (34,60%). Cette victoire écrasante de Franck Fontaine a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Mézières-sur-Seine, cette géographie électorale pose les bases. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition devant ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Mézières-sur-Seine ?
Les élections municipales sont organisées ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin va permettre d'élire les élus locaux de toutes les communes françaises. Lors des élections municipales précédentes, la crise du coronavirus avait entraîné le report du second tour. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de Mézières-sur-Seine sont les suivants : de 8 heures à 20 heures sans interruption. Pour visualiser les résultats à Mézières-sur-Seine, rendez vous ici même à 20h.
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