Résultat municipale 2026 à Mézières-sur-Seine (78970) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mézières-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mézières-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mézières-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck FONTAINE
Franck FONTAINE (23 élus) Agissons pour Mézières 		1 062 70,52%
  • Franck FONTAINE
  • Zohra IHMAD
  • Arnaud PASDELOUP
  • Jessica DROUET
  • Thomas HALBERSTADT
  • Fatima EL HOUARI
  • Sébastien MARTIN
  • Corinne RINGEVAL
  • Adam BAKRACLIC
  • Isabelle ANQUETIN
  • Joseph DAAH
  • Blanche GALLE
  • Marc PETITDEMANGE
  • Marie-Noëlle ARCHAMBAULT
  • Manuel ALVES
  • Fatima MIGNOT
  • Antoine DUFILS
  • Sophie MARTIN
  • Michel FONDEUR
  • Aurélie PIAT
  • Franklin ZANINGER
  • Camille KOUACOU
  • Marc MANTONI
Dominique RIGALDO
Dominique RIGALDO (4 élus) L'AVENIR EN CONFIANCE 		444 29,48%
  • Dominique RIGALDO
  • Véronique BEUVIGNON
  • Guillaume LÉCRIVAIN
  • Chrystelle NOYON
Participation au scrutin Mézières-sur-Seine
Taux de participation 55,18%
Taux d'abstention 44,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Nombre de votants 1 555

Source : ministère de l’Intérieur

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