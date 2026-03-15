Résultat municipale 2026 à Méziré (90120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Méziré a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Méziré, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Méziré [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yoane URRUTIA
Yoane URRUTIA (11 élus) Tous unis pour Méziré 		305 55,45%
  • Yoane URRUTIA
  • Justine PESSINA
  • Jérôme ALLIMANN
  • Anne-Laure BERTRAND
  • Jean-Marie PAYSAN
  • Magali PERUZZO
  • Dimitri SIMON
  • Aurélie BAUD
  • Romain MEISTER
  • Sanela TADIC
  • Benjamin PAYSAN
Rafaël RODRIGUEZ
Rafaël RODRIGUEZ (4 élus) Bien vivre ensemble 		245 44,55%
  • Rafaël RODRIGUEZ
  • Daniela LO PRETI DUBREUIL
  • Frédéric TASSETTI
  • Marie-Clothilde DE MARINI
Participation au scrutin Méziré
Taux de participation 57,24%
Taux d'abstention 42,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Nombre de votants 573

Source : ministère de l’Intérieur

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