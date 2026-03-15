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19:21 - Démographie et politique à Méziré, un lien étroit À Méziré, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les municipales. Avec un taux de chômage de 7,64% et une densité de population de 324 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (82,41%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 669 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (17,84%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,75%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Méziré mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,67% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN à Méziré ? Le RN ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Méziré il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 34,96% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 59,08% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 24,30% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement lepéniste réunissait 44,47% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 51,27% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 46,11% pour le mouvement lepéniste. Il finira avec 49,54% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Méziré L'absence ou non d'électeurs à Méziré constituera une variable majeure pour cette municipale 2026. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 54,39 % lors de la précédente municipale, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux à cause du Covid. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 26,05 % localement. Même si les dynamiques varient d'un scrutin à l'autre, les législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 51,76 % en 2022 à seulement 31,31 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 46,31 % (contre 48,51 % en France). Cette photographie des urnes depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une commune globalement épargnée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Les scrutins de 2024 : quel verdict à Méziré ? Lors du match européen de juin 2024, les citoyens de Méziré avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 51,27% des inscrits. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Méziré portaient leur choix sur Carine Manck (Rassemblement National) avec 46,11% au premier tour. Mais c'est pourtant Ian Boucard (Les Républicains) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 50,46% des suffrages exprimés. Le paysage politique de Méziré a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une zone de flou électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Dans la commune, les votants ont rendu une copie très nette lors de la dernière présidentielle Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Méziré votaient en priorité pour Marine Le Pen (34,96%), devant Emmanuel Macron qui recueillait 23,26%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en donnant 59,08% pour Marine Le Pen, contre 40,92% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Méziré plébiscitaient Ian Boucard (LR) avec 29,25% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,53%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Méziré s'inscrit comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Méziré touchée par la réforme fiscale avant ces municipales Pour ce qui concerne les contributions locales à Méziré, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 787 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 551 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 32,25 % en 2024 (contre environ 13,00 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 18 800 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 210 700 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 11,36 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Méziré ? Les résultats des municipales précédentes à Méziré ont été particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin, Rafaël Rodriguez a décroché la pole position en recueillant 226 bulletins (50,78%). À sa poursuite, Emilie Masson a capté 219 votes (49,21%). Ce succès d'emblée a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Méziré, cet équilibre offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Au vu de ce triomphe écrasant, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.