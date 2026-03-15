En direct

19:20 - Comment la composition démographique de Mézy-sur-Seine façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Mézy-sur-Seine, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 25,32% de cadres pour 2 261 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 149 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 242 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (68,21%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 337 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 17,78%, Mézy-sur-Seine est un exemple de multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 8,44%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 3 287 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Mézy-sur-Seine, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN à Mézy-sur-Seine : quelle place aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière élection municipale à Mézy-sur-Seine en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 23,28% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 38,09% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 22,54% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Mézy-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 33,16% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 37,67% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. C'est lui qui s'imposera avec 40,83% lors du vote final, synonyme d'élection de Aurélien Rousseau.

16:58 - Aux dernières municipales, 51,79 % d'abstention à Mézy-sur-Seine Pour rappel, la participation s'élevait à 48,21 % à Mézy-sur-Seine lors des municipales de 2020, dans la moyenne nationale alors que débutait la crise du coronavirus. L'élection suprême en 2022 avait ainsi largement mobilisé, avec 80,86 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 19,14 %). La participation aux législatives, chiffrée quant à elle à 51,26 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 72,04 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation arrivait à 55,11 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur s'affiche donc sensiblement comme une contrée fortement mobilisée aux urnes. En marge de l'élection municipale 2026, la valeur de la participation pèsera en tout cas sur les résultats de Mézy-sur-Seine.

15:59 - Mézy-sur-Seine : le vote des électeurs l'année de la dissolution La préférence des électeurs de Mézy-sur-Seine a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Mézy-sur-Seine avaient en effet placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 33,16% des bulletins. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Mézy-sur-Seine avaient ensuite propulsé aux avants-postes Babette de Rozieres (Union de l'extrême droite) avec 37,67% au premier tour, devant Aurélien Rousseau (Union de la gauche) avec 26,10%. Le second round n'a pas changé grand chose, Babette de Rozieres culminant à 40,83% des voix dans la commune.

14:57 - Mézy-sur-Seine : retour sur les résultats clés de la dernière présidentielle en date Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Mézy-sur-Seine privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (28,89%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 23,28%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en donnant 61,91% pour Emmanuel Macron, contre 38,09% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Mézy-sur-Seine soutenaient en priorité Nadia Hai (Ensemble !) avec 30,39% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,29% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Mézy-sur-Seine une place forte du courant central.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Mézy-sur-Seine Si l'on examine la fiscalité de Mézy-sur-Seine, le taux de la taxe d'habitation est passé à 7,50 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 50 890 € la même année. Une recette bien loin des 412 800 € récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Mézy-sur-Seine a évolué pour se fixer à près de 24,00 % en 2024 (contre 14,70 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Mézy-sur-Seine a représenté environ 772 euros en 2024 contre 751 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Mézy-sur-Seine ? Les résultats des précédentes élections municipales à Mézy-sur-Seine ont offert un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Dès le premier tour, Fabrice Zuccarelli a pris les commandes en récoltant 70,36% des soutiens. Juste derrière, Victoria Chakarian Bavage a rassemblé 29,63% des bulletins valides. Cette victoire sans appel a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Mézy-sur-Seine, ce décor offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Cette victoire sans appel met les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.