Résultat municipale 2026 à Mézy-sur-Seine (78250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mézy-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mézy-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mézy-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel CHARRON
Michel CHARRON (15 élus) Un nouveau souffle pour MEZY 		490 55,37%
  • Michel CHARRON
  • Laetitia BAHRI GAFSI
  • Rodolphe NOLET
  • Mélaine SCHNEIDER
  • Michel MALLET
  • Virginie KONYA
  • Christopher GERVAIS
  • Jennifer MALIK
  • Alain OLLIER-COURCOUL
  • Stéphanie Aline Michaela STANKOVIC
  • Ludovic Gaëtan DUNON
  • Laetitia RODRIGUES
  • Anis BAHRI GAFSI
  • Agnès Christine CAHAGNE
  • Yann CHÉNOT
Fabrice ZUCCARELLI
Fabrice ZUCCARELLI (4 élus) Mézy, ensemble pour l'avenir 		395 44,63%
  • Fabrice ZUCCARELLI
  • Brigitte GUÉNERAT
  • Pierre GARIN
  • Geneviève VIDIE
Participation au scrutin Mézy-sur-Seine
Taux de participation 62,66%
Taux d'abstention 37,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 896

Source : ministère de l’Intérieur

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