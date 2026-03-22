Résultat municipale 2026 à Mialet (30140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mialet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mialet, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mialet [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc VILLARET (12 élus) Gardons ensemble Mialet
|263
|45,42%
|
|Leslie GEALAGEAS TRAVIER (3 élus) Engagés pour Mialet
|261
|45,08%
|
|Rémy DELEUZE MIALET POUR TOUS
|55
|9,50%
|Participation au scrutin
|Mialet
|Taux de participation
|86,87%
|Taux d'abstention
|13,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|589
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Mialet - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Leslie GEALAGEAS TRAVIER (Ballotage) Engagés pour Mialet
|221
|41,08%
|Luc VILLARET (Ballotage) Gardons ensemble Mialet
|221
|41,08%
|Rémy DELEUZE (Ballotage) MIALET POUR TOUS
|96
|17,84%
|Participation au scrutin
|Mialet
|Taux de participation
|81,27%
|Taux d'abstention
|18,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|551
Election municipale 2026 à Mialet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mialet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mialet.
L'actu des élections municipales 2026 à Mialet
18:34 - Mialet : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Michel Sala (Union de la gauche) en tête avec 44,44% au premier tour, devant Alexandre Allegret-Pilot (Union de l'extrême droite) avec 28,85%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Michel Sala culminant à 62,95% des suffrages exprimés dans la localité. Le rendez-vous des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Mialet avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (23,66%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 22,14% des voix. La préférence des électeurs de Mialet a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter une terre clairement de gauche, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme finalement un peu plus social-démocrate.
15:57 - Un résultat serré pour l'élection municipale de 2020 à Mialet
Dans la villede Mialet, les dynamiques politiques locales sont à ce jour encore conditionnées par le verdict des dernières élections. Précisons qu'à l'époque, ce scrutin s'est tenu avec des candidatures à titre individuel et non de listes. Personne n'a été élu directement au premier tour. Xavier Borghero a récolté le plus grand nombre de électeurs avec 48,72% des bulletins. Juste derrière, David Gourdon a recueilli 48,02% des voix. Le trio de tête a été complété par Isabelle Rieutord, réunissant 195 bulletins (45,24%). Un second tour a ensuite été organisé avec 47 candidats en lice. A ce deuxième tour, Nicolas Pons a terminé en tête avec 229 voix (52,28%), suivi par Jérôme Portal rassemblant 52,05% des électeurs inscrits et Gaëtan Brahic avec 228 suffrages (52,05%). Les résultats finaux sont restés très proches. Pour le scrutin de 2026 à Mialet, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration très spéciale. Il convient toutefois de souligner que le mode de vote individuel n'a plus cours en France.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Mialet pour le 2e tour ?
D'après le ministère de l'Intérieur, qui a publié les candidatures au deuxième tour cette semaine, les électeurs ont donc la mission de départager Leslie Gealageas Travier, Luc Villaret et Rémy Deleuze ce dimanche. Pour choisir, les citoyens de la commune peuvent se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Mialet.
11:59 - Que disaient les résultats des élections à Mialet la semaine dernière ?
Les élections municipales 2026 à Mialet ont vu Leslie Gealageas Travier prendre la première place dimanche dernier avec 41,08 % des bulletins valides. Luc Villaret s'est classé deuxième avec 41,08 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, avec 17,84 %, Rémy Deleuze s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Mialet, le rendez-vous électoral a mobilisé 81,27 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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