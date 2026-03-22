Résultat municipale 2026 à Mialet (30140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mialet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mialet, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mialet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc VILLARET
Luc VILLARET (12 élus) Gardons ensemble Mialet 		263 45,42%
  • Luc VILLARET
  • Elodie GAGNEUX
  • Xavier BORGHERO
  • Mandy ARNAUD-BRULAT
  • Yann BERARD
  • Lea DE STROOPER
  • Gillian ARGENCE
  • Laure CASTANO
  • Gaëtan BRAHIC
  • Claire GUIN
  • Jack VERRIEZ
  • Beatrice GUIOT
Leslie GEALAGEAS TRAVIER
Leslie GEALAGEAS TRAVIER (3 élus) Engagés pour Mialet 		261 45,08%
  • Leslie GEALAGEAS TRAVIER
  • Gilles HAMET
  • Ambre GHALI
Rémy DELEUZE
Rémy DELEUZE MIALET POUR TOUS 		55 9,50%
Participation au scrutin Mialet
Taux de participation 86,87%
Taux d'abstention 13,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 589

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Mialet - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Leslie GEALAGEAS TRAVIER
Leslie GEALAGEAS TRAVIER (Ballotage) Engagés pour Mialet 		221 41,08%
Luc VILLARET
Luc VILLARET (Ballotage) Gardons ensemble Mialet 		221 41,08%
Rémy DELEUZE
Rémy DELEUZE (Ballotage) MIALET POUR TOUS 		96 17,84%
Participation au scrutin Mialet
Taux de participation 81,27%
Taux d'abstention 18,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 551

Villes voisines de Mialet

En savoir plus sur Mialet