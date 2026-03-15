Résultat municipale 2026 à Michery (89140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Michery a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Michery, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Michery [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte GUÉRET
Brigitte GUÉRET (1 élu) VIVRE MICHERY 		377 65,22%
  • Brigitte GUÉRET
Grégory COTTIN
Grégory COTTIN (1 élu) Unis pour Michery 		201 34,78%
  • Grégory COTTIN
Participation au scrutin Michery
Taux de participation 70,64%
Taux d'abstention 29,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 592

Source : ministère de l’Intérieur

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