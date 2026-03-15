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19:21 - Michery : démographie, élections et stratégies politiques Comment la population de Michery peut-elle peser sur les résultats des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 5,68% et une densité de population de 63 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (19,14%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 576 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,86%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,50%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Michery mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,75% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à Michery ? Le RN n'était pas représenté à la dernière élection municipale à Michery en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 38,27% des votes lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 59,80% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 40,62% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste obtenait 53,31% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 52,13% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 57,09% pour le mouvement lepéniste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Julien Odoul.

16:58 - Aux dernières municipales, 43,24 % d'abstention à Michery Dans le cadre de la municipale à Michery, l'affluence dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal avait vu 56,76 % des électeurs venir aux bureaux de votes dans la commune, une mobilisation plutôt forte. 466 votants s'étaient alors manifestés alors que le Covid avait dissuadé beaucoup d'électeurs. Avec les présidentielles, les élections municipales demeurent en effet le rendez-vous électoral où les électeurs votent le plus massivement pour élire leur maire et leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 80,32 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 57,58 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 71,20 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 51,09 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Michery Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Julien Odoul (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 57,09% au premier tour, devant Nicolas Soret (Union de la gauche) avec 19,15%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Lors des élections européennes précédemment, le podium à Michery s'était cette fois cristallisé autour de Jordan Bardella (52,13%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,63%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (6,94%). .

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Michery ? Lors des législatives de 2022, les votants de Michery plébiscitaient Julien Odoul (RN) avec 40,62% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,31%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Michery accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 38,27%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 21,91%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,80% pour Marine Le Pen, contre 40,20% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Michery se positionne comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux vont-ils compter à Michery ? Du côté de la fiscalité de Michery, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 873 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 889 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 38,29 % en 2024 (contre 18,45 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 39 940 € en 2024. Un montant loin des 328 600 € perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 17,82 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Michery ? Les dynamiques politiques locales restent à ce jour encore façonnées par l'issue du dernier scrutin municipal à Michery. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Gérard Michaut a décroché la pole position en totalisant 52,30% des bulletins. À sa poursuite, Jean Michaut a obtenu 24,39% des suffrages. Le trio de tête a été complété par Catherine Boulogne, réunissant 16,48% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Gérard Michaut a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Michery, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le camp adverse devra fournir un effort titanesque ce dimanche pour remettre en cause cette suprématie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.