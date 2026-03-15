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19:17 - Élections à Miélan : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les habitants de Miélan peuvent-ils influencer les résultats des élections municipales ? Dans la localité, 10,51% des résidents sont des enfants, et 15,37% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (35,34%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 601 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,69% et d'une population immigrée de 11,57% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Miélan mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,89% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Miélan Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière campagne municipale à Miélan il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 27,74% des voix lors du tour préliminaire, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron localement avec 49,68% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 30,47% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Miélan comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 33,82% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 42,05% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 48,31% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Miélan Pour rappel, l'abstention s'élevait à 28,86 % à Miélan lors de la précédente élection municipale, un taux particulièrement faible, la pandémie du Covid ayant fortement pesé sur la compétition. Les municipales demeurent en effet, avec les élections présidentielles, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus massivement pour élire leur maire et leur président. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été définie par une abstention à 19,00 % dans la ville (la participation grimpant à 81,00 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 40,73 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 28,88 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 41,74 %. Zoomer sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet de ranger Miélan comme une localité moins abstentionniste que la moyenne en comparaison de la moyenne. En ce jour d'élections municipales à Miélan, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Miélan Les Européennes 2024 à Miélan avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,82%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 16,18% des suffrages. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Miélan portaient leur choix sur Jean-Luc Yelma (Rassemblement National) avec 42,05% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Jean-René Cazeneuve (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 51,69% des suffrages exprimés. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que Miélan demeurait à l'époque un territoire bleu marine, fortifiant son positionnement.

14:57 - Miélan : coup d'oeil sur les résultats clés de la dernière présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Miélan accordaient leurs suffrages à Jean-Luc Yelma (RN) avec 30,47% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean-René Cazeneuve (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 56,82% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Miélan qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,74% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 22,79%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,32% pour Emmanuel Macron, contre 49,68% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Miélan laisse donc apparaître un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Miélan Du côté de la fiscalité locale de Miélan, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 995 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 684 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à environ 62,33 % en 2024 (contre 31,25 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 31 650 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 159 220 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 14,54 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - L'élection municipale de 2020 à Miélan : des résultats scellés dès le premier tour Quelles conclusions faut-il tirer de l'issue des dernières élections municipales à Miélan ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Jean-Loup Arenou a décroché la première place en rassemblant 63,39% des voix. Deuxième, Jean-Luc Yelma a rassemblé 209 voix (36,60%). Cette victoire écrasante a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Miélan, ce décor pose les bases. Afin de contester cette domination ce dimanche, les opposants devront déplacer des montagnes, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.