Résultat de l'élection municipale 2026 à Migennes : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Migennes

Le deuxième tour des élections municipales à Migennes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christophe Bondoux
Christophe Bondoux Liste divers droite
MIGENNES POUR TOUS 2026
  • Christophe Bondoux
  • Laetitia Farrugia
  • Frédéric Pipault
  • Sandra Jacquemard
  • Bruno Moulin
  • Cécile Cancian
  • Thierry Debey
  • Bérénice Marin Bondoux
  • Éric Noré
  • Ludyvine Menthéour
  • Romain Pires
  • Véronique Joly
  • Michel Marchenay
  • Rachel Briault
  • Nicolas Alicot
  • Sandrine Goult
  • David Leplat
  • Sandra Jover
  • Salem Ben Khelifa
  • Aline Allier Favier
  • Pascal Marteau
  • Simone Talacchia
  • Iyed Ben Khelifa
  • Laura Vandelle
  • Patrice Beaupoil
  • Régine Vincent
  • Gabriel Ponas
  • Celyna Toffoli
  • Florian Laquay
  • Claudine Cochard
  • Christian Houillon
François Boucher
François Boucher Liste des Républicains
POUR L'AVENIR DE MIGENNES
  • François Boucher
  • Delphine Durieux
  • Yves Jeangeorges
  • Béatrice Collet
  • Benoît Fevrier
  • Chantal Kriegel
  • Denis Caspar
  • Fanny Odabas
  • Philippe Balson
  • Faïza Makraoui
  • Fabrice Mallinger
  • Monique Louat
  • Mikail Ulas
  • Annabelle Etheve
  • Jerome Lalu
  • Nathalie Charles
  • Paul Pomès-Bordedebat
  • Nathalie Frevin
  • Jean-Marc Delancray
  • Sylvie Marceaux
  • Jackie Larcher
  • Nicole Piat
  • Nabil Benbetka
  • Typhaine Frizon
  • Francis Tchande
  • Danielle Silvestre
  • Thierry Blot
  • Bernadette Bondoux
  • Christophe Benoit
Taoufik Kor
Taoufik Kor Liste d'union à gauche
MIGENNES UNI-ES POUR L'AVENIR
  • Taoufik Kor
  • Christine Roussey
  • Joël Demarne
  • Christine Tchiakpe
  • Jamel El Madani
  • Isabelle Ménard
  • Burhan Tekin
  • Amel El Baghdadi
  • Quentin Polette
  • Marie-Christine Narin
  • Saïd Laouat
  • Isabelle Laclau
  • Guy Bazot
  • Patricia Odiot
  • Davide Alligri
  • Fanta Diaby
  • Loïc Thévenin
  • Patricia Berthomieu
  • Luc Lidoine
  • Rachel Nguensu
  • Julien Simon
  • Aurore Demaisonneau
  • Franck Chazaly
  • Nathalie Szoboda
  • Michaël Fillod
  • Ingrid Gritzzouk
  • El Houari Benamar
  • Valérie Hoenen
  • François de Saint Etienne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Migennes

Tête de listeListe Voix % des voix
François BOUCHER
François BOUCHER (Ballotage) POUR L'AVENIR DE MIGENNES 		934 39,56%
Taoufik KOR
Taoufik KOR (Ballotage) MIGENNES UNI-ES POUR L'AVENIR 		735 31,13%
Christophe BONDOUX
Christophe BONDOUX (Ballotage) MIGENNES POUR TOUS 2026 		692 29,31%
Participation au scrutin Migennes
Taux de participation 56,57%
Taux d'abstention 43,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Nombre de votants 2 401

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Yonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Yonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Migennes

En savoir plus sur Migennes