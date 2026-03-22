Résultat de l'élection municipale 2026 à Migennes : les résultats du 2e tour

Programme de Christophe Bondoux à Migennes (MIGENNES POUR TOUS 2026)

Résultats des élections

Les élections municipales de 2026 à Migennes ont révélé un fort mécontentement, avec 60 % des électeurs refusant un quatrième mandat au Maire en place. L'abstention a atteint 44 %, soulignant un échec démocratique et un ras-le-bol des citoyens. Ce scrutin a mis en lumière la nécessité d'un changement significatif dans la gestion de la ville.

Critique de la gestion actuelle

La gestion de François Boucher est critiquée pour son autoritarisme et son indifférence envers les habitants. Les promesses d'écoute et de proximité sont perçues comme des manœuvres pour assurer sa réélection. Les conséquences de cette gestion sont inquiétantes, notamment pour la valeur des biens immobiliers et la qualité des services offerts aux citoyens.

Appel à l'engagement citoyen

Le texte appelle les citoyens à s'engager activement pour le changement, en mobilisant leur entourage pour voter. Il souligne l'importance d'une équipe de candidats qui se veut proche des habitants, sans affiliation partisane. L'engagement collectif est présenté comme essentiel pour éviter un déclin durable de la ville.

Position sur les alliances politiques

Le texte critique les alliances proposées par d'autres listes, en particulier celle d'extrême gauche, jugée motivée par la quête de pouvoir. Il affirme que ces alliances ne mèneront à aucun changement concret et que les différences politiques sont trop profondes pour permettre une collaboration. L'équipe se positionne comme une alternative indépendante, engagée pour le bien de Migennes.