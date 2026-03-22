Résultat de l'élection municipale 2026 à Migennes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Migennes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Migennes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Migennes.
L'actu des élections municipales 2026 à Migennes
11:47 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Migennes la semaine dernière ?
François Boucher (Les Républicains) a remporté le premier tour des municipales 2026 à Migennes il y a une semaine, avec 39,56 % des voix. Taoufik Kor (Union de la gauche) est arrivé en deuxième position avec 31,13 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. François Boucher a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a accusé une lourde baisse avec 11 points perdus depuis la dernière élection. Par ailleurs, avec 29,31 %, Christophe Bondoux, étiqueté Divers droite, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Migennes, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 43,43 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Migennes
Le deuxième tour des élections municipales à Migennes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christophe Bondoux
Liste divers droite
MIGENNES POUR TOUS 2026
|
|
François Boucher
Liste des Républicains
POUR L'AVENIR DE MIGENNES
|
|
Taoufik Kor
Liste d'union à gauche
MIGENNES UNI-ES POUR L'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Migennes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François BOUCHER (Ballotage) POUR L'AVENIR DE MIGENNES
|934
|39,56%
|Taoufik KOR (Ballotage) MIGENNES UNI-ES POUR L'AVENIR
|735
|31,13%
|Christophe BONDOUX (Ballotage) MIGENNES POUR TOUS 2026
|692
|29,31%
|Participation au scrutin
|Migennes
|Taux de participation
|56,57%
|Taux d'abstention
|43,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,46%
|Nombre de votants
|2 401
Source : ministère de l’Intérieur
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