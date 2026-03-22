Résultat de l'élection municipale 2026 à Mignaloux-Beauvoir : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mignaloux-Beauvoir [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mignaloux-Beauvoir sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mignaloux-Beauvoir.
L'actu des élections municipales 2026 à Mignaloux-Beauvoir
11:47 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection municipale à Mignaloux-Beauvoir dimanche dernier ?
Patrick Ferrer a remporté le premier round de l'élection municipale à Mignaloux-Beauvoir la semaine dernière, avec 41,07 % des suffrages exprimés. Ensuite, Sophie Kemdji (Divers gauche) s'est classée deuxième avec 40,43 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Ronan Nedelec, étiqueté Les Républicains, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Mignaloux-Beauvoir, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 39,39 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mignaloux-Beauvoir
Le deuxième tour des élections municipales à Mignaloux-Beauvoir a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Ronan Nedelec
Liste des Républicains
Pour vous, pour Mignaloux
|
|
Patrick Ferrer
Liste Divers
AGIR ENSEMBLE POUR MIGNALOUX-BEAUVOIR
|
|
Sophie Kemdji
Liste divers gauche
Mignaloux-Beauvoir, Partageons l'Avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mignaloux-Beauvoir
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick FERRER (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR MIGNALOUX-BEAUVOIR
|888
|41,07%
|Sophie KEMDJI (Ballotage) Mignaloux-Beauvoir, Partageons l'Avenir
|874
|40,43%
|Ronan NEDELEC (Ballotage) Pour vous, pour Mignaloux
|400
|18,50%
|Participation au scrutin
|Mignaloux-Beauvoir
|Taux de participation
|60,61%
|Taux d'abstention
|39,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,05%
|Nombre de votants
|2 243
Source : ministère de l’Intérieur
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