Résultat de l'élection municipale 2026 à Mignaloux-Beauvoir : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mignaloux-Beauvoir

Le deuxième tour des élections municipales à Mignaloux-Beauvoir a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Ronan Nedelec
Ronan Nedelec Liste des Républicains
Pour vous, pour Mignaloux
  • Ronan Nedelec
  • Christine Desmaret
  • Jean-Michel Viry
  • Laurie Minault
  • Ghislain Kleijwegt
  • Anne Blanchard
  • Hugues Carles
  • Béatrice Aimard
  • Damien Thomas
  • Marie-Noëlle Le Scoul
  • Pascal Wersy
  • Laurence Foucault
  • Christian Seigneurin
  • Nadège Raboisson
  • Laurent Poiron
  • Dany David
  • Bruno Gauthier
  • Françoise Bernabe
  • Marceau Digoin
  • Stéphanie Bossat
  • Xavier Charraud
  • Léa Rouleau
  • Joël Touchard
  • Delphine Rannou
  • Frédéric Delattre
  • Karine Charbonnier
  • Dorian Blin
  • Odile Chauvet
  • Philippe Mangaud
  • Patricia Rambliere
  • Michel Lacombe
Patrick Ferrer
Patrick Ferrer Liste Divers
AGIR ENSEMBLE POUR MIGNALOUX-BEAUVOIR
  • Patrick Ferrer
  • Catherine Petonnet
  • Pascal Lancereau
  • Aurelie Hucault
  • Loic Painot
  • Melanie Greau Marias
  • Bruno Proust
  • Maryse Duverger
  • Alexandre Naud
  • Mylene Millet
  • Bernard Cadet
  • Dominique Gaudin
  • Yannick Pouilloux
  • Caroline Desaphy
  • Philippe Boisselier
  • Catherine Cheze
  • David Marchand
  • Lydie Casquet
  • Francis Gomez
  • Amelie Fils
  • David Mortelette
  • Sophie Faucher
  • Karim Yakouba Salifou
  • Chantal Juhel
  • Leonard de la Seigliere
  • Lea Casquet
  • Davy Mahoungou
  • Isabelle Mortelette
  • Denis Marias
  • Nathalie Jeannin
  • Jordane Bergeon
Sophie Kemdji
Sophie Kemdji Liste divers gauche
Mignaloux-Beauvoir, Partageons l'Avenir
  • Sophie Kemdji
  • Thierry Guillot
  • Catherine Sztal Kutas
  • François-Xavier Berthomier
  • Léa Mazoué Guillard
  • Michel Bonnel
  • Jessica Briand
  • Stéphane Marie
  • Céline Bigeau
  • Joël Malterre
  • Valérie Flamec
  • Manuel Roulaud
  • Pascale Garcia-Terriot
  • Didier Martin
  • Camille Bailly-Lartigue
  • Matthieu Kazmierczak
  • Sandie Chasseport
  • Teko Wilhelmin Napporn
  • Sylvie Cambien
  • Guy Juttant
  • Alicia Deschamps
  • Roland Kabore
  • Stéphanie Châtel
  • Yves Bordenave
  • Valérie Lepeytre
  • Dimitri Néel
  • Pascale Audéon
  • Teddy Coppens
  • Elise Rouger

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mignaloux-Beauvoir

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick FERRER
Patrick FERRER (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR MIGNALOUX-BEAUVOIR 		888 41,07%
Sophie KEMDJI
Sophie KEMDJI (Ballotage) Mignaloux-Beauvoir, Partageons l'Avenir 		874 40,43%
Ronan NEDELEC
Ronan NEDELEC (Ballotage) Pour vous, pour Mignaloux 		400 18,50%
Participation au scrutin Mignaloux-Beauvoir
Taux de participation 60,61%
Taux d'abstention 39,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Nombre de votants 2 243

Source : ministère de l’Intérieur

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