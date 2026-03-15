Résultat municipale 2026 à Migné-Auxances (86440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Migné-Auxances a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Migné-Auxances, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Migné-Auxances [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benjamin COUTON
Benjamin COUTON (22 élus) Les Optimistes pour Migné-Auxances 		1 386 50,96%
  • Benjamin COUTON
  • Lucie AUGEAI
  • Etienne FRAPPIER
  • Laurence MANOIR
  • Guillaume GIRARD
  • Agnès NOSSENT
  • Jean-Denys BLOT
  • Maryline MAXANT
  • Sébastien LEONARD
  • Valérie POHU
  • Mike CHAPELLIER
  • Josiane MAKAMTE
  • Jean-Luc CAÏLA
  • Marie-Claude CERE
  • Luc TARAMINI
  • Catherine TEXERAULT
  • Roger N'GUIAMBO
  • Sylvie PFEIFFER
  • Francis GAILLARD
  • Lison SYLVESTRE
  • Jean-Philippe LALLEMAND
  • Nawal BARACHE
Jean-Marc MAZIERE
Jean-Marc MAZIERE (7 élus) Tous Mignanxois 		1 334 49,04%
  • Jean-Marc MAZIERE
  • Sandrine TEXIER
  • Nicolas ZURICH
  • Severine POTIRON
  • Didier VILLEMAINE
  • Martine Michèle Jacqueline GUERIN
  • Laurent Yves Marie SOURISSEAU
Participation au scrutin Migné-Auxances
Taux de participation 63,18%
Taux d'abstention 36,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Nombre de votants 2 853

Source : ministère de l’Intérieur

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