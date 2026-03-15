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19:20 - Migné-Auxances : démographie, élections et stratégies politiques Comment la population de Migné-Auxances peut-elle affecter le résultat des élections municipales ? La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 18,80% des résidents sont des enfants, et 9,42% sont des personnes âgées. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (88,39%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3411 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,77%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,43%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (42,22%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Migné-Auxances, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Migné-Auxances ? Le parti à la flamme n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Migné-Auxances il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 17,74% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 31,02% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 14,09% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Migné-Auxances comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 23,40% aux élections européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 26,38% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 26,77% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Migné-Auxances ? Pour ces élections municipales 2026, l'absence ou non de votants à Migné-Auxances sera primordiale dans l'issue du scrutin. Aux municipales de 2020, l'abstention était montée à 52,23 % à la fin du premier tour, un niveau conforme aux 55,3 % du pays. C'étaient 2 286 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le rendez-vous était incertain, dans un contexte d'épidémie de Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs fixé à 21,24 %. Naturellement, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais il est pertinent d'observer la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 47,65 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 28,43 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 44,59 %. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres établissent le profil d'une commune où l'abstention est contenue face aux moyennes nationales.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Migné-Auxances a-t-elle voté ? À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de Migné-Auxances avaient poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 23,40% des inscrits. Les législatives à Migné-Auxances provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Lisa Belluco (Union de la gauche) en pole position avec 34,36% au premier tour, devant Séverine Saint-Pé (Horizons) avec 29,53%. Le second round n'a pas changé grand chose, Lisa Belluco culminant à 42,83% des suffrages exprimés dans la commune. Une sorte de répétition des résultats des élections deux années plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Migné-Auxances ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Migné-Auxances soutenaient en priorité Lisa Belluco (Nupes) avec 35,13% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,20%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Migné-Auxances choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,06% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 24,40%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 68,98% pour Emmanuel Macron, contre 31,02% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Migné-Auxances comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Impôts locaux à Migné-Auxances : un thème central avant les municipales 2026 ? Alors que les impôts locaux ont augmenté à Migné-Auxances entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 19,30 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 85 360 €. Un montant loin des quelque 1,49441 million d'euros perçus en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Migné-Auxances a évolué pour se fixer à un peu plus de 45,07 % en 2024 (contre 20,20 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Migné-Auxances s'est chiffrée à environ 1 068 euros en 2024 contre 880 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Migné-Auxances Les résultats des dernières élections municipales à Migné-Auxances ont fourni un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour à l'époque, Florence Jardin (Divers gauche) a creusé l'écart en totalisant 43,83% des soutiens. En deuxième position, Jacky Chauvin (Divers gauche) a recueilli 867 suffrages en sa faveur (38,58%). Jean-Marc Maziere (Divers droite) complétait le trio de tête, obtenant 395 suffrages (17,57%). Ce résultat serré laissait planer d'incontournables interrogations pour le second tour. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Florence Jardin l'a finalement emporté avec 47,55% des bulletins, face à Jacky Chauvin rassemblant 936 électeurs inscrits (44,06%) et Jean-Marc Maziere obtenant 178 électeurs inscrits (8,38%). L'incertitude est demeurée complète, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Jacky Chauvin a réalisé la meilleure progression en ajoutant 69 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté. Pour ce scrutin de 2026 à Migné-Auxances, cet équilibre constitue un point de départ particulier.