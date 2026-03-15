Résultat municipale 2026 à Mignovillard (39250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mignovillard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mignovillard, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mignovillard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Marie MIVELLE
Anne Marie MIVELLE (15 élus) ENSEMBLE POUR NOTRE COMMUNE 		247 52,89%
  • Anne Marie MIVELLE
  • Alexandre PIRAT
  • Carmen VALLET
  • Nicolas PENTRELLA
  • Elisabeth COURTOIS
  • Frederic BRANTUS
  • Christelle CHAUVIN
  • Jacques DAYET
  • Alexia HEINTZ
  • Alain GIROD
  • Veronique HOUARD
  • Fabien ROUGET
  • Colette CUENIN
  • Mathieu ROUSSILLON
  • Christine PAULIN
Lydie CHANEZ
Lydie CHANEZ (4 élus) La force du collectif 		220 47,11%
  • Lydie CHANEZ
  • Gérard MUGNIOT
  • Marjolaine DANGLETERRE
  • Philippe SCHENCK
Participation au scrutin Mignovillard
Taux de participation 75,51%
Taux d'abstention 24,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,21%
Nombre de votants 484

Source : ministère de l’Intérieur

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