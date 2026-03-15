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19:18 - Élections municipales à Mignovillard : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Mignovillard comme dans toute la France. Avec ses 882 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Avec 48 entreprises, Mignovillard offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (75,05%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,74% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 48,00% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2410,97 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. En somme, à Mignovillard, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Mignovillard Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté au moment de la dernière campagne municipale à Mignovillard il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 29,55% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la commune avec 49,53% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 15,85% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Mignovillard comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 35,84% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 39,37% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 39,61% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Mignovillard très mobilisés lors des scrutins En ce jour de municipales 2026 à Mignovillard, l'abstention sera particulièrement scrutée. L'abstention s'élevait à 41,49 % pour le premier tour des municipales de 2020, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que le pays était effrayé par l'épidémie de coronavirus. S'agissant de désigner leur maire, les municipales demeurent en effet de longue date, avec la présidentielle, des rendez-vous où les Français participent le plus massivement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 17,12 % des citoyens inscrits. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 42,64 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 23,97 %, contre 49,83 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Mignovillard Lors des législatives de juin 2024, les votants de Mignovillard soutenaient en priorité Marie-Christine Dalloz (Les Républicains) avec 42,08% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marie-Christine Dalloz culminant à 60,39% des suffrages exprimés dans la localité. Le scrutin des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Mignovillard avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (35,84%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 15,66% des suffrages. .

14:57 - Mignovillard : regard sur les résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Mignovillard tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,55% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 28,91%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,47% pour Emmanuel Macron, contre 49,53% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Mignovillard accordaient leurs suffrages à Marie-Christine Dalloz (LR) avec 35,21% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie-Christine Dalloz virant de nouveau en tête avec 69,26% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Mignovillard comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Les électeurs de Mignovillard se prononceront-ils sur la fiscalité ? Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Mignovillard, le taux de la taxe d'habitation est passé à 6,61 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville près de 8 700 euros environ la même année, en net recul par rapport aux quelque 60 400 euros engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Mignovillard s'est établi à près de 35,38 % en 2024 (contre 9,51 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Mignovillard s'est établi à environ 1 070 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 551 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Mignovillard Les résultats des élections municipales précédentes à Mignovillard ont livré un panorama précis des dynamiques politiques locales. Notons que les électeurs avaient la liberté de barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé en l'absence de liste. 19 candidats ont été élus dès le premier tour. Lors de ce premier tour, Aurore Brulport a remporté une victoire avec 286 voix (88,54%). À la suite, Valérie Vuillermot a recueilli 285 suffrages en sa faveur (88,23%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Au moment des municipales 2026 à Mignovillard, cette logique si singulière sera à nouveau suivie avec intérêt. Il faut cependant noter que, depuis une refonte du système électoral, l'élection par listes paritaires s'est imposée partout en France, supprimant à présent les candidatures isolées.