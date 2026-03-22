Résultat de l'élection municipale 2026 à Millas : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Millas

Le deuxième tour des élections municipales à Millas a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Senyarich
Olivier Senyarich Liste divers droite
AGIR ET S'ENGAGER ENSEMBLE
  • Olivier Senyarich
  • Rose-Marie Torrent
  • Joseph Noguera
  • Dominique Lopez
  • Enzo Gandou
  • Alice Maret
  • Thierry Raynal
  • Cyrille Fournier
  • Michel Cousserans
  • Laurence Gadonneix
  • Alain Koch
  • Marie-Mercedes Espejo
  • Christophe Romo
  • Mélissa Coubry
  • André Thilly
  • Nadine Alibert
  • Bruno Foucaud
  • Christiane Saintjevint
  • Éric Rolando
  • Anne-Marie Dedourge
  • Joseph Sorenti
  • Jocelyne Douffiagues
  • René Lukaszewski
  • Régine Montgaillard
  • Claude Person
  • Sonia Guerreiro
  • Olivier Lebeau
  • Arlette Simonard
  • Kévin Marquez
Cécile Quintus
Cécile Quintus Liste divers droite
MILLAS, ENSEMBLE POUR DEMAIN
  • Cécile Quintus
  • Pierre Pous
  • Stéphanie Barbey
  • Michel Nasarre
  • Nathalie Busca
  • Yves Chantemargue
  • Adeline Cabrera Campigna
  • Alain Gerard
  • Bernadette Gomez
  • Eric Emery
  • Nadia Brest
  • Philippe Didier
  • Stéphanie Gagliardo
  • Nikouévi Nikoe
  • Céline Laffon
  • Christophe Pimont
  • Samantha Navarro
  • Sébastien Lherbiez
  • Aline Pitault
  • Michel Cortes
  • Mireille Brajat
  • Bachir Madjri
  • Vanessa Lopez
  • Salvador Navas
  • Samira Miotello
  • Yuri Robledo
  • Veronique Gressier
  • Jean-Louis Helies
Jacques Garsau
Jacques Garsau Liste divers droite
POUR UN AVENIR DURABLE
  • Jacques Garsau
  • Nathalie Escalais
  • Vivien Petit
  • Dominique Nogues
  • Nicolas Pestourie
  • Samya Bouy
  • Valentin Armangau
  • Christine Cabrera
  • Julien Turbet
  • Angélique Dispot
  • Florian Moles
  • Marjorie Santalo
  • Cyrille Bonnet
  • Laurence Escalaïs
  • Alain Gueudré
  • Marine Vanhooren
  • Guy Foraste
  • Pascale Puly
  • Camille Marchais
  • Delphine Barrouil
  • Jérôme Fourty
  • Patricia Pereira
  • Jérémy Dupayage
  • Emilie Fevereiro
  • Frédéric Linstruiseur
  • Sandrine Badell
  • Jean-Paul Ramonatxo
Joseph Olive
Joseph Olive Liste Divers
MILLAS, UNE FORCE A VENIR !
  • Joseph Olive
  • Brigitte Bendrell
  • Gilles Vidal
  • Valérie Lopez
  • Alain Pelissier
  • Marie-Isabelle Surjus-Rojas
  • Philippe Roig
  • Marie-Lou Espelt Sacaze
  • Rémi Noguera
  • Barbara Lopez
  • Antoine Cortes
  • Nadine Sales
  • Jean-Baptiste Olive
  • Nicole Faure
  • Régis Bienaimé
  • Vanessa Lopez
  • Djamel Hassani
  • Thérèse Bea
  • Georges Avino
  • Valérie Gasch
  • Matis Salvat
  • Laurence Lartigau
  • Cyril Enrique
  • Marie-Noëlle Colomer
  • Patrick Isabal
  • Stéphanie Maneglia
  • Jean Aguilar
  • Mathilde Juste

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Millas

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph OLIVE
Joseph OLIVE (Ballotage) MILLAS, UNE FORCE A VENIR ! 		676 32,38%
Cécile QUINTUS
Cécile QUINTUS (Ballotage) MILLAS, ENSEMBLE POUR DEMAIN 		491 23,52%
Jacques GARSAU
Jacques GARSAU (Ballotage) POUR UN AVENIR DURABLE 		465 22,27%
Olivier SENYARICH
Olivier SENYARICH (Ballotage) AGIR ET S'ENGAGER ENSEMBLE 		456 21,84%
Participation au scrutin Millas
Taux de participation 66,13%
Taux d'abstention 33,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Nombre de votants 2 152

Source : ministère de l’Intérieur

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