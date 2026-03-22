Résultat de l'élection municipale 2026 à Millas : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Millas [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Millas sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Millas.
L'actu des élections municipales 2026 à Millas
11:44 - Un premier constat à Millas avec les résultats du 1er tour
Dans le cadre du premier tour des municipales à Millas, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a mobilisé 66,13 % des électeurs sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Joseph Olive qui a pris l'avantage avec 32,38 % des votes. À sa suite, Cécile Quintus (Divers droite) s'est classée deuxième avec 23,52 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, avec 22,27 %, Jacques Garsau, étiqueté Divers droite, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Olivier Senyarich, portant la nuance Divers droite, a obtenu 21,84 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Millas
Le deuxième tour des élections municipales à Millas a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Senyarich
Liste divers droite
AGIR ET S'ENGAGER ENSEMBLE
|
|
Cécile Quintus
Liste divers droite
MILLAS, ENSEMBLE POUR DEMAIN
|
|
Jacques Garsau
Liste divers droite
POUR UN AVENIR DURABLE
|
|
Joseph Olive
Liste Divers
MILLAS, UNE FORCE A VENIR !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Millas
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph OLIVE (Ballotage) MILLAS, UNE FORCE A VENIR !
|676
|32,38%
|Cécile QUINTUS (Ballotage) MILLAS, ENSEMBLE POUR DEMAIN
|491
|23,52%
|Jacques GARSAU (Ballotage) POUR UN AVENIR DURABLE
|465
|22,27%
|Olivier SENYARICH (Ballotage) AGIR ET S'ENGAGER ENSEMBLE
|456
|21,84%
|Participation au scrutin
|Millas
|Taux de participation
|66,13%
|Taux d'abstention
|33,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Nombre de votants
|2 152
Source : ministère de l’Intérieur
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