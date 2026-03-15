Résultat de l'élection municipale 2026 à Millau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Millau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Millau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Millau.
L'actu des élections municipales 2026 à Millau
13:09 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Millau
Dans la commune de Millau, les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par le verdict des dernières élections. Lors de la première manche électorale à l'époque, Christophe Saint-Pierre (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en rassemblant 2 733 suffrages (34,59%). Sur la seconde marche, Emmanuelle Gazel (Union de la gauche) a engrangé 2 668 votes (33,77%). Philippe Ramondenc (Divers centre) était à la troisième place, réunissant 16,93% des suffrages. Le léger écart entre les qualifiés annonçait un 2e tour incertain. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Emmanuelle Gazel l'a finalement emporté avec 44,54% des voix, face à Christophe Saint-Pierre qui a obtenu 3 639 électeurs (43,98%) et Philippe Ramondenc avec 949 voix (11,47%). La challengeuse a su renverser la vapeur, actant un spectaculaire renversement de tendance. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Si Christophe Saint-Pierre a gagné le pari des ralliements en ajoutant 971 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté. La candidate étiquetée Union de la gauche a sans doute profité du report de voix des listes de gauche.
09:57 - Les municipales à Millau, c'est aujourd'hui
Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Millau sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour connaître qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Lors des municipales précédentes, le deuxième tour n’a pas eu lieu à la date prévue à cause du covid. Il avait été reporté en juin. Retrouvez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Millau. Pour faire leur devoir électoral, les habitants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de Millau. Pour obtenir les résultats des élections municipales à Millau dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Millau
|Tête de listeListe
|
Christophe Saint-Pierre
Liste divers droite
MILLAU EN ACTION, CONSTRUISONS DEMAIN
|
|
Emmanuelle Gazel
Liste d'union à gauche
MILLAU POUR VOUS
|
|
Dalila Belaid Artis
Liste d'extrême-gauche
ALTERNATIVE DE GAUCHE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuelle Gazel (26 élus) Millau naturellement
|3 685
|44,54%
|
|Christophe Saint-Pierre (7 élus) Millau en action
|3 639
|43,98%
|
|Philippe Ramondenc (2 élus) Cap 2020 au service de millau
|949
|11,47%
|
|Participation au scrutin
|Millau
|Taux de participation
|50,39%
|Taux d'abstention
|49,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 469
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Saint-Pierre Millau en action
|2 733
|34,59%
|Emmanuelle Gazel Millau naturellement
|2 668
|33,77%
|Philippe Ramondenc Cap 2020 au service de millau
|1 338
|16,93%
|Camille Valabregue Alternative ecologique et anti-capitaliste
|638
|8,07%
|Jerome Rouve Millau demain
|523
|6,62%
|Participation au scrutin
|Millau
|Taux de participation
|48,64%
|Taux d'abstention
|51,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 121
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Saint-Pierre (24 élus) Millau a venir
|4 127
|36,61%
|
|Guy Durand (6 élus) Tellement millau !
|3 938
|34,93%
|
|Philippe Ramondenc (5 élus) Millau cap 2014
|3 207
|28,45%
|
|Participation au scrutin
|Millau
|Taux de participation
|70,12%
|Taux d'abstention
|29,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,84%
|Nombre de votants
|11 845
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Saint-Pierre Millau a venir
|3 085
|29,43%
|Guy Durand Tellement millau !
|2 966
|28,29%
|Philippe Ramondenc Millau cap 2014
|2 908
|27,74%
|Martine Perez Millau c'est vous
|849
|8,09%
|Inaki Aranceta L'alternative de gauche
|674
|6,43%
|Participation au scrutin
|Millau
|Taux de participation
|65,53%
|Taux d'abstention
|34,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,33%
|Nombre de votants
|11 072
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