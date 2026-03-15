Résultat de l'élection municipale 2026 à Millau : les infos en direct

Programme de Christophe Saint-Pierre à Millau (MILLAU EN ACTION, CONSTRUISONS DEMAIN)

Aménagement du territoire

Le projet pour Millau se concentre sur l'aménagement de la ville de manière globale et durable. Cela inclut l'embellissement des espaces publics et la revitalisation du centre ancien. L'objectif est de créer un cadre de vie agréable et adapté aux besoins des habitants.

Sécurité publique

La sécurité des citoyens est une priorité pour garantir un environnement serein à Millau. Des mesures seront mises en place pour renforcer la police municipale et améliorer la vidéoprotection. L'accent sera également mis sur la médiation et la prévention des incivilités.

Accès aux soins

Assurer un accès facile aux soins est essentiel pour le bien-être des habitants de Millau. Le projet prévoit de renforcer les services médicaux et d'adapter les structures aux besoins des familles et des seniors. Cela inclut également le soutien aux professionnels de santé pour améliorer leur accès au centre-ville.

Économie et commerce

Le développement économique de Millau est crucial pour son attractivité et sa vitalité. Des initiatives seront mises en place pour soutenir les artisans et les entreprises tout en adaptant les formations aux besoins du marché. Le projet vise également à renforcer l'expérience touristique et à dynamiser le commerce local.