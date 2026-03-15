Résultat de l'élection municipale 2026 à Millau : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Millau

Tête de listeListe
Christophe Saint-Pierre
Christophe Saint-Pierre Liste divers droite
MILLAU EN ACTION, CONSTRUISONS DEMAIN
  • Christophe Saint-Pierre
  • Christelle Sudres Baltrons
  • Claude Assier
  • Flora Gaven
  • Théo Costes
  • Laaziza Kechkech
  • Guilhem Prax
  • Bérénice Lacan
  • Jean-Louis Austruy
  • Elodie Platet
  • Alain Nayrac
  • Martine Bachelet
  • Lucas Morieres
  • Anne Dherbecourt
  • Thierry Solier
  • Anne-Marie Fabie
  • Sébastien Combes
  • Betty Gonzalez
  • Roger Laboirie
  • Martine Mananet
  • Olivier Bailliard
  • Amélie Batifol
  • François Leyge
  • Monique Rainero
  • Emeric Costes
  • Ségolène Villemagne
  • Jean-Claude Zago
  • Françoise Laffont
  • Guilhem Dupont
  • Gervaise Simeon
  • Eric Colrat
  • Christel Bessodes
  • Patrick Ozanne
  • Géraldine Monseau
  • Laurent Carriere
Emmanuelle Gazel
Emmanuelle Gazel Liste d'union à gauche
MILLAU POUR VOUS
  • Emmanuelle Gazel
  • Michel Durand
  • Severine Peyretout
  • Philippe Ramondenc
  • Alexandra Moulin
  • Alain Audouard
  • Pauline Thomas
  • Nicolas Wohrel
  • Bouchra El Merouani
  • Cédric Cadaux
  • Nadine Tuffery
  • Yannick Douls
  • Virignie Lignon
  • Pierre Barbaud
  • Ophélie Nazon
  • Jean-Pierre Mas
  • Camille Cabrol
  • Valentin Artal
  • Marie-Eve Panis
  • Patrick Pes
  • Aurélie Eson
  • Jonathan Pissier
  • Laetitia Medeiros
  • Rémy Bourcy
  • Laurence Gayrard
  • Jean-Claude Benoit
  • Maguelonne Guibert
  • Tom Besnier
  • Chantal Sicard
  • Richard Walbec
  • Sylvie Dumazer
  • Jean-Claude Vernieres
  • Sarah Parenti
  • Thierry Perez
  • Shanys Dahnoune-Ricks
  • Bertrand Avez
  • Michèle Vincent
Dalila Belaid Artis
Dalila Belaid Artis Liste d'extrême-gauche
ALTERNATIVE DE GAUCHE
  • Dalila Belaid Artis
  • Matéo Menossi
  • Patricia Camusso
  • Iñaki Aranceta Garcia
  • Marion Achache
  • Maxime Fulcrand--Pradelles
  • Yveline Lodé
  • Yannick Lefevre
  • Elsa Mercier
  • Nicolas Bestard
  • Karine Alibert
  • François Deruy
  • Estelle Marquette
  • Satilmis Sezmez
  • Anaïs Meunier
  • Daniel Marcou
  • Claire Barre
  • Jean-Christophe Pattyn
  • Victoria Julien
  • Jean Rigoulot
  • Anaïs Minot
  • Manuel Ruiz
  • Valérie Villiere
  • Bernard Pujol
  • Anne-Marie Rivemale
  • Didier Gouffé
  • Genevieve Ricard
  • Bernard Rivemale
  • Laura Torres
  • Hugo Pignard
  • Florencia Brady Donadio
  • Paul Zenoni
  • Audrey Verraz
  • Jean Vilain
  • Gaëlle Brient

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuelle Gazel
Emmanuelle Gazel (26 élus) Millau naturellement 		3 685 44,54%
  • Emmanuelle Gazel
  • Thierry Perez-Lafont
  • Corine Mora
  • Jean-Pierre Mas
  • Corinne Compan
  • Valentin Artal
  • Martine Bachelet
  • Michel Durand
  • Aurelie Eson
  • Nicolas Wohrel
  • Sylvie Martin-Dumazer
  • Yannick Douls
  • Bouchra El Merouani
  • Patrick Pes
  • Catherine Jouve
  • Jean-Claude Benoit
  • Severine Peyretout
  • Bernard Gregoire
  • Nadine Tuffery
  • Fabrice Cointot
  • Angelina Okome Ossouka Latorre
  • Didier Daures
  • Marie-Eve Panis
  • Jean-Louis Jallageas
  • Martine Mananet
  • Charlie Medeiros
Christophe Saint-Pierre
Christophe Saint-Pierre (7 élus) Millau en action 		3 639 43,98%
  • Christophe Saint-Pierre
  • Karine Orcel
  • Claude Assier
  • Christelle Sudres Baltrons
  • Daniel Diaz
  • Bérénice Lacan
  • Alain Nayrac
Philippe Ramondenc
Philippe Ramondenc (2 élus) Cap 2020 au service de millau 		949 11,47%
  • Philippe Ramondenc
  • Nicole Gayraud
Participation au scrutin Millau
Taux de participation 50,39%
Taux d'abstention 49,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 469

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Saint-Pierre
Christophe Saint-Pierre Millau en action 		2 733 34,59%
Emmanuelle Gazel
Emmanuelle Gazel Millau naturellement 		2 668 33,77%
Philippe Ramondenc
Philippe Ramondenc Cap 2020 au service de millau 		1 338 16,93%
Camille Valabregue
Camille Valabregue Alternative ecologique et anti-capitaliste 		638 8,07%
Jerome Rouve
Jerome Rouve Millau demain 		523 6,62%
Participation au scrutin Millau
Taux de participation 48,64%
Taux d'abstention 51,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 121

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Saint-Pierre
Christophe Saint-Pierre (24 élus) Millau a venir 		4 127 36,61%
  • Christophe Saint-Pierre
  • Sylvie Ayot
  • Claude Assier
  • Karine Orcel
  • Daniel Diaz
  • Christelle Baltrons
  • Alain Nayrac
  • Bérénice Lacan
  • Bernard Niel
  • Laaziza Helli
  • Bernard Soulié
  • Elodie Platet
  • Nicolas Lefevere
  • Nathalie Fort
  • Patrice Gineste
  • Dominique Ducros
  • Richard Fayet
  • Maryse Daures
  • Claude Condomines
  • Barbara Ozaneaux
  • Thierry Solier
  • Annie Blanchet
  • Hugues Richard
  • Elizabeth Fernandez
Guy Durand
Guy Durand (6 élus) Tellement millau ! 		3 938 34,93%
  • Guy Durand
  • Emmanuelle Gazel
  • Serge Secail
  • Albine Dalle
  • Jean-Marie Plombat
  • Nadine Tuffery
Philippe Ramondenc
Philippe Ramondenc (5 élus) Millau cap 2014 		3 207 28,45%
  • Philippe Ramondenc
  • Pascale Baraille
  • Denis Brougnounesque
  • Isabelle Cambefort
  • Nicolas Chiotti
Participation au scrutin Millau
Taux de participation 70,12%
Taux d'abstention 29,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,84%
Nombre de votants 11 845

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Saint-Pierre
Christophe Saint-Pierre Millau a venir 		3 085 29,43%
Guy Durand
Guy Durand Tellement millau ! 		2 966 28,29%
Philippe Ramondenc
Philippe Ramondenc Millau cap 2014 		2 908 27,74%
Martine Perez
Martine Perez Millau c'est vous 		849 8,09%
Inaki Aranceta
Inaki Aranceta L'alternative de gauche 		674 6,43%
Participation au scrutin Millau
Taux de participation 65,53%
Taux d'abstention 34,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,33%
Nombre de votants 11 072

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