Résultat municipale 2026 à Millau (12100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Millau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Millau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Millau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe SAINT-PIERRE
Christophe SAINT-PIERRE (27 élus) MILLAU EN ACTION, CONSTRUISONS DEMAIN 		5 205 50,46%
  • Christophe SAINT-PIERRE
  • Christelle SUDRES BALTRONS
  • Claude ASSIER
  • Flora GAVEN
  • Théo COSTES
  • Laaziza KECHKECH
  • Guilhem PRAX
  • Bérénice LACAN
  • Jean-Louis AUSTRUY
  • Elodie PLATET
  • Alain NAYRAC
  • Martine BACHELET
  • Lucas MORIERES
  • Anne DHERBECOURT
  • Thierry SOLIER
  • Anne-Marie FABIE
  • Sébastien COMBES
  • Betty GONZALEZ
  • Roger LABOIRIE
  • Martine MANANET
  • Olivier BAILLIARD
  • Amélie BATIFOL
  • François LEYGE
  • Monique RAINERO
  • Emeric COSTES
  • Ségolène VILLEMAGNE
  • Jean-Claude ZAGO
Emmanuelle GAZEL
Emmanuelle GAZEL (7 élus) MILLAU POUR VOUS 		4 238 41,08%
  • Emmanuelle GAZEL
  • Michel DURAND
  • Severine PEYRETOUT
  • Philippe RAMONDENC
  • Alexandra MOULIN
  • Alain AUDOUARD
  • Pauline THOMAS
Dalila BELAID ARTIS
Dalila BELAID ARTIS (1 élu) ALTERNATIVE DE GAUCHE 		873 8,46%
  • Dalila BELAID ARTIS
Participation au scrutin Millau
Taux de participation 62,89%
Taux d'abstention 37,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Nombre de votants 10 702

Source : ministère de l’Intérieur

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