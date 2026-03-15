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19:21 - Le poids démographique et économique de Millau aux élections municipales En pleine campagne électorale municipale, Millau est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 21 859 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 938 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de familles possédant au moins une voiture (66,08%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les 1 344 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 50,15% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1330,40 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, Millau incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Millau aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste était resté en retrait lors de l'élection municipale à Millau en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 19,66% des voix lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 38,95% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 12,81% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Millau comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 28,31% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 31,92% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il clôturera le scrutin avec 36,38% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Millau : le point sur la participation L'abstention s'élevait à 51,36 % à Millau pour le premier tour des municipales il y a six ans, une proportion assez classique alors que le Covid-19 frappait le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 25,49 % des habitants inscrits. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 46,95 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 32,53 % au premier tour, contre 50,94 % en 2022. Avec du recul, la municipalité se révèle à l'arrivée comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour ces élections municipales, cette donnée à Millau sera en tout cas capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - En 2024, Millau avait opté pour la droite Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Millau avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,31% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Millau avaient ensuite propulsé aux avants-postes Richard Bouigue (Union de la gauche) avec 35,60% au premier tour, devant Pierre-Antoine Fevre (Union de l'extrême droite) avec 31,92%. Mais c'est néanmoins Jean-François Rousset (Majorité présidentielle) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 63,62% des suffrages exprimés.

14:57 - Millau, une commune difficile à classer au regard des résultats d'élections passées La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Millau voyait en effet Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 25,61% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 24,18%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en offrant 61,05% pour Emmanuel Macron, contre 38,95% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Millau portaient leur choix sur Michel Rhin (Nupes) avec 32,41% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,03% des suffrages.

12:58 - De quelle manière a évolué l'imposition à Millau avant les municipales ? Pour ce qui est de la fiscalité de Millau, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 1 295 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 1 201 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à environ 52,09 % en 2024 (contre 31,40 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 1,09747 million d'euros de recettes en 2024. Une somme loin des 7 292 440 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 21,31 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Millau Dans la commune de Millau, les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par le verdict des dernières élections. Lors de la première manche électorale à l'époque, Christophe Saint-Pierre (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en rassemblant 2 733 suffrages (34,59%). Sur la seconde marche, Emmanuelle Gazel (Union de la gauche) a engrangé 2 668 votes (33,77%). Philippe Ramondenc (Divers centre) était à la troisième place, réunissant 16,93% des suffrages. Le léger écart entre les qualifiés annonçait un 2e tour incertain. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Emmanuelle Gazel l'a finalement emporté avec 44,54% des voix, face à Christophe Saint-Pierre qui a obtenu 3 639 électeurs (43,98%) et Philippe Ramondenc avec 949 voix (11,47%). La challengeuse a su renverser la vapeur, actant un spectaculaire renversement de tendance. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Si Christophe Saint-Pierre a gagné le pari des ralliements en ajoutant 971 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté. La candidate étiquetée Union de la gauche a sans doute profité du report de voix des listes de gauche.