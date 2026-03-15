Résultat municipale 2026 à Milly-la-Forêt (91490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Milly-la-Forêt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Milly-la-Forêt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Milly-la-Forêt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard BOULEY
Bernard BOULEY (24 élus) MILLY AVEC VOUS 		1 391 74,15%
  • Bernard BOULEY
  • Margaux PALFROY
  • Benoit BERTIN
  • Virginie FLAUX
  • Jean-Marie ANNA
  • Julie ANDRÉ
  • Bruno DEROUIN
  • Amélie FERLAY
  • Anthony MACHADO
  • Catherine ESTRADE
  • Patrick DE BRABANDER
  • Maria-Gabriela CRISTINA BOBAULT
  • Olivier LAURENS
  • Sophie DESFORGES
  • Jean-Pierre TROTIN
  • Valerie MECHIN QUENSIERRE
  • Xavier GORECKI
  • Aurélie DA INÈS COMPIN
  • Matthieu JEAMBEAU
  • Maeva GENESTE
  • Gérard MEYDIOT
  • Ana-Isabel COLLINOT
  • Sébastien SAUGEY
  • Karine AUTRÉAUX
Marjorie FROGER
Marjorie FROGER (3 élus) PROTEGER ET SERVIR MILLY 		485 25,85%
  • Marjorie FROGER
  • William LAMBIN
  • Sylvie GRANGIER
Participation au scrutin Milly-la-Forêt
Taux de participation 55,87%
Taux d'abstention 44,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Nombre de votants 2 004

Source : ministère de l’Intérieur

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