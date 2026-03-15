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19:21 - Les défis socio-économiques de Milly-la-Forêt et leurs implications électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Milly-la-Forêt est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 4 582 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 571 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 868 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (77,64%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 239 personnes (5,22%) favorise une richesse culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 7,59%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 773 euros/an. Milly-la-Forêt manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Milly-la-Forêt Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Milly-la-Forêt en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 23,97% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 43,18% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 19,97% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste validait 55,02% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 34,56% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 38,56% pour le mouvement nationaliste. Ce dernier finira d'ailleurs en tête avec 53,09% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - Quelle abstention attendre à Milly-la-Forêt aux municipales ? Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Milly-la-Forêt, la désertion des urnes jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 52,42 % du corps électoral, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors qu'à cause de l'épidémie de coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré rester à l'écart. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 21,72 % des personnes inscrites. Bien entendu, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 48,43 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,36 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,52 %. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le territoire s'affiche comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Que retenir pour 2024 à Milly-la-Forêt ? Le panorama politique de Milly-la-Forêt a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Milly-la-Forêt avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (34,56%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 16,03% des voix. Les élections législatives à Milly-la-Forêt près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) en pole position avec 38,56% au premier tour, devant Naïma Sifer (Ensemble !) avec 26,93%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 53,09% des votes localement.

14:57 - Dernière présidentielle à Milly-la-Forêt : les points à comprendre Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Milly-la-Forêt accordaient leurs suffrages à Naïma Sifer (Ensemble !) avec 24,74% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 55,02% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Milly-la-Forêt qui s'était déroulée en amont était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 28,21% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,97%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,82% pour Emmanuel Macron, contre 43,18% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Milly-la-Forêt se positionne comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Les contribuables de Milly-la-Forêt se prononceront-ils sur les impôts ? Pour ce qui est des contributions locales à Milly-la-Forêt, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 1 240 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 183 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais environ 29,74 % en 2024 (contre près de 12,79 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 234 750 € de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 2,0358 millions d'euros récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 17,37 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Milly-la-Forêt Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore déterminés par le résultat des dernières élections à Milly-la-Forêt. Dès le premier tour à l'époque, Patrice Sainsard (Divers) a raflé la première place avec 536 suffrages (32,34%). En deuxième position, Vincent Damasiewicz (Divers) a rassemblé 357 voix (21,54%). Une nette différence. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Patrice Sainsard l'a finalement emporté avec 38,03% des bulletins, face à Vincent Damasiewicz qui a obtenu 459 électeurs inscrits (27,19%) et Violaine Papi avec 21,50% des suffrages. La différence de départ s'est consolidée et même accrue, aboutissant à un triomphe total et incontestable. Divers a sans doute tiré parti des votes des listes éliminées, sécurisant 106 voix supplémentaires entre les deux tours.