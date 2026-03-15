Résultat municipale 2026 à Mimizan (40200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mimizan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mimizan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mimizan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric POMAREZ
Frédéric POMAREZ (22 élus) MIMIZAN ENSEMBLE 		2 186 52,27%
  • Frédéric POMAREZ
  • Christine CASSAGNE
  • Daniel PUJOS
  • Marie-France DELEST
  • Xavier FORTINON
  • Michèle PERIER
  • Yves SERVETO
  • Marine BLASZCZYK
  • Nicolas LE VIAVANT
  • Sophie WEBER
  • David PERSILLON
  • Leïla DA SILVA
  • Guillaume BOS
  • Annabel OLHASQUE
  • Laurent TISSEYRE
  • Virginie LACOMBE
  • Ivan ALQUIER
  • Marie-Christine CALAND
  • Gilbert BADET
  • Florence POUYDEBASQUE
  • Jean VERGEZ
  • Mathilde BOUSCAILLOU
Guy CASSAGNE
Guy CASSAGNE (7 élus) Mimizan pour vous, avec nous 		1 996 47,73%
  • Guy CASSAGNE
  • Isabelle RODRIGUEZ
  • Jean-François BOURREL
  • Jessica FERREIRA-MEYER
  • Gaëtan VIDEAU
  • Katia AMESTOY
  • Philippe LABORDERIE
Participation au scrutin Mimizan
Taux de participation 68,05%
Taux d'abstention 31,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 382

Source : ministère de l’Intérieur

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