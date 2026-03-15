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19:18 - Mimizan : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population de Mimizan peut-elle peser sur les résultats des municipales ? Avec un taux de chômage de 18,29% et une densité de population de 65 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (54,92%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4425 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre familles monoparentales (15,48%) et le nombre de résidences HLM (5,65% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 47,56%, comme à Mimizan, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Quel score pour le RN à Mimizan aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections municipales à Mimizan il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 23,34% des voix lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 44,41% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 18,84% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Mimizan comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 32,44% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 36,04% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 41,61% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Mimizan En marge des élections municipales, la valeur de l'abstention pèsera sur les résultats de Mimizan. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait été marqué par une abstention de 41,56 %, un chiffre assez faible (la participation se limitant à 58,44 %) alors que sévissait la pandémie du Covid. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 20,56 % localement. Certes, ces scrutins sont d'une tout autre nature, mais il est pertinent d'analyser la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,82 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 27,57 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 43,23 % d'abstention. Zoomer sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Mimizan comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Mimizan ? Veronique Fossey (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Mimizan en 2024 avec 36,04%. Marie-Laure Lafargue (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 33,45%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Geneviève Darrieussecq (Majorité présidentielle), avec 58,39%. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Mimizan avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (32,44%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 18,24% des suffrages. Le contexte politique de Mimizan a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un secteur acquis au macronisme, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les habitants de Mimizan ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une municipalité de tradition centriste. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Mimizan privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (26,31%), devant Marine Le Pen avec 23,34%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,59% pour Emmanuel Macron, contre 44,41% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Mimizan portaient leur choix sur Geneviève Darrieussecq (Ensemble !) avec 31,01% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Geneviève Darrieussecq virant de nouveau en tête avec 51,92% des voix.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Mimizan depuis 2020 ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Mimizan, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 1 697 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 1 090 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à environ 37,94 % en 2024 (contre environ 17,52 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 2 350 680 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 2,64394 millions d'euros enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 15,28 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Mimizan Dans la ville de Mimizan, les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle déterminées par le résultat du dernier scrutin. Dès le dimanche du premier tour, Frédéric Pomarez (Divers gauche) a raflé la première place en obtenant 1 400 soutiens (42,09%). Sur la seconde marche, Arnaud Bourdenx (Divers centre) a rassemblé 41,49% des votes. Le petit écart à l'avant du peloton semblait laisser place à un 2e tour indécis. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Frédéric Pomarez l'a finalement emporté avec 52,88% des suffrages, face à Arnaud Bourdenx qui a obtenu 47,11% des électeurs. Le duel a tenu toutes ses promesses avec une élection restée remarquablement disputée dans la durée. Divers gauche a certainement tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, sécurisant 488 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Mimizan, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser.