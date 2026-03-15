Résultat municipale 2026 à Miniac-Morvan (35540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Miniac-Morvan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Miniac-Morvan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Miniac-Morvan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier COMPAIN
Olivier COMPAIN (22 élus) L'exigence du terrain 		1 277 56,73%
  • Olivier COMPAIN
  • Nathalie MICHEL
  • Daniel GARÇON
  • Nadia TERTRAIS
  • Jean-Yves MACÉ
  • Sandra MACÉ
  • Jean-Yves BLOUIN
  • Martine FORTIN
  • Hubert GOGER
  • Sylvie MARTIN
  • Daniel STERN
  • Manuella FÉRON
  • Guillaume MOUSSON
  • Isabelle CADUDAL
  • David GUÉLÉ
  • Claudine COQUELIN
  • Pierrick RUELLAN
  • Gisèle THIEULANT
  • Madelyn ROBIDOU
  • Lucie SORT
  • Mickaël GEORGES
  • Léonor POINSOT
Agnès TOUTANT
Agnès TOUTANT (3 élus) Miniac, Avenir et Transparence 		626 27,81%
  • Agnès TOUTANT
  • Mathieu SIMON
  • Amandine GAUTIER
Eric MARTIN
Eric MARTIN (2 élus) Héritage et avenir 		348 15,46%
  • Eric MARTIN
  • Nathalie CHAPIN
Participation au scrutin Miniac-Morvan
Taux de participation 67,69%
Taux d'abstention 32,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 2 290

Source : ministère de l’Intérieur

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