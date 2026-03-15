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19:18 - Les défis socio-économiques de Miniac-Morvan et leurs implications électorales Dans la ville de Miniac-Morvan, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections municipales. Dans la ville, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 24,84% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,13%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 2211 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,47%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (9,39%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Miniac-Morvan mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,43% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Que pèse le RN à Miniac-Morvan aux municipales 2026 ? Le RN ne figurait pas dans les listes qui comptent lors des élections locales à Miniac-Morvan en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 31,67% des voix comptabilisées lors du premier round, puis talonnait Emmanuel Macron localement avec 49,32% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 26,75% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Miniac-Morvan comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 43,58% aux élections européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 45,10% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 49,60% lors du vote final.

16:58 - Miniac-Morvan classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Il y a six ans, le premier tour des élections municipales à Miniac-Morvan avait été marqué par une abstention de 48,22 %, un taux inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 51,78 %) alors que la pandémie du Covid-19 semait le doute sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 22,89 % des inscrits. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 49,71 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 29,83 %, contre 52,77 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, la ville apparaît in fine comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. Cette réalité à Miniac-Morvan constituera en tout cas un 'game changer' pour ces municipales.

15:59 - Miniac-Morvan : le vote des électeurs l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Miniac-Morvan, les votes s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (43,58%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Miniac-Morvan avaient ensuite placé en tête Dylan Lemoine (Rassemblement National) avec 45,10% au premier tour, devant Jean-Luc Bourgeaux (Divers droite) avec 29,68%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Jean-Luc Bourgeaux (Divers droite) en tête avec 50,40%. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Miniac-Morvan s'était résolument tournée vers le Rassemblement national En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Miniac-Morvan était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 31,67% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 27,35%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,68% pour Emmanuel Macron, contre 49,32% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Miniac-Morvan portaient leur choix sur Dylan Lemoine (RN) avec 26,75% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Luc Bourgeaux (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 60,97%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Miniac-Morvan s'affirme comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Municipales : les impôts vont-ils peser à Miniac-Morvan ? À Miniac-Morvan, en matière d'impôts locaux, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 595 euros en 2024 (dernière année connue) contre 464 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 37,00 % en 2024 (contre 16,42 % en 2020). Cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 33 530 € en 2024. Un montant loin des 513 170 € perçus en 2020 pour un taux stable de près de 14,42 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Miniac-Morvan Les résultats des municipales il y a 6 ans à Miniac-Morvan ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Olivier Compain (Divers centre) a creusé l'écart en totalisant 55,05% des soutiens. Dans la position de la principale opposante, Nathalie Bosse (Divers droite) a obtenu 44,94% des voix. Cette victoire au premier tour du candidat Divers centre a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Miniac-Morvan, cette répartition historique des voix pose les bases. Afin de remettre en cause cette domination ce dimanche, le camp minoritaire devra récolter bien plus de bulletins, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.